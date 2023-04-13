«Бавария» не расторгнет контракт с Мане из-за удара в лицо Сане. Игроки уладили конфликт

Теги Бавария бундеслига Германия Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Садьо Мане не покинет «Баварию» из-за удара в лицо Лерою Сане.

Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

Руководство мюнхенцев обсуждало возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.

По информации журналиста Sport1 Керри Хау, «Бавария» решила не расторгать контракт с Мане. Футболисты прояснили ситуацию между собой. Кроме того, они извинились перед одноклубниками, добавляет Sky Sports.

Однако Садьо все же будет наказан за происшествие. Как минимум, его оштрафуют.

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32 комментария

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Power Lifting
После ответного матча опять Мане врежет Сане))
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Syndycate
А как они могли расторгнуть, там же кучу денег надо выплачивать, или в контракте есть пункты, типа за драку расторжение контракта без выплаты зарплаты?
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Дима Зезуль
Когда уже Дембеле подерётся с Дембеле
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Дима Зезуль
Садьо,не уиновен
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Spaten
Это и так понятно было
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freetransfer
там где тухель - там токсиная атмосфера. разрушил коллектив сразу же. типичный физрук
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Андрей Андреев
Сане-Мане, паратрупер))
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Yerbo
Ответ АланСмити
столько новостей про этот конфликт, но так до сих пор и не написана причина и с чего все началось. Не одобряю переход в рукопашку, но ведь причина очень важна и то, кто инициатор, а то все новости только о том, что конфликт и разбита губа.
обычный игровой момент , кто то не дал пас, плюс расстройство от поражения и как итог конфликт .
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Fyl
Маня дала Сане и помирились, все хорошо у них теперь
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Артём Назмутдинов
Ответ Алекс Мелкумян
Лет 11-12 назад была же похожая история с Рибери и Роббеном, вроде все замяли и играли потом вместе много сезонов, бывает. Но Мане не оправдываю, зря прям так вспылил.
А Сане оправдываешь? Вроде, Сане сам начал что-то говорить в сторону Мане
+3
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Alex Legend
Ответ АланСмити
столько новостей про этот конфликт, но так до сих пор и не написана причина и с чего все началось. Не одобряю переход в рукопашку, но ведь причина очень важна и то, кто инициатор, а то все новости только о том, что конфликт и разбита губа.
прям как фанатки дома 2, как умилительно
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АланСмити
столько новостей про этот конфликт, но так до сих пор и не написана причина и с чего все началось. Не одобряю переход в рукопашку, но ведь причина очень важна и то, кто инициатор, а то все новости только о том, что конфликт и разбита губа.
+3
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Football fanat
Как такие вещи могут вообще выйти из раздевалки? Ну замяли бы прям там, зачем об этом всем знать. Всё таки мужчины
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cukken
Сане дал сдачи Мане?😂
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26
Ответ Artem Piatkov
Какой-то праздник? Пасха ж вроде 16-17
пустая новость без заголовка была просто
поэтому и подумал что заливают за воротник)
+4
0
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Кинг Конг Жив
Два черных брата. Ну не увольнять же одного после такой мелочи. Ведь это же Европа. А если бы этого ливерпульского упыря уволили, то глядишь, руководство Баварии обвинили бы в том, что слишком агрессивно относятся к лицам африканской наружности. Здесь осторожными надо быть. Времена сами знаете какие.
+1
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Jaxongir Shodiev
Выяснилось, что они на самом деле близнецы. Завершили всё индийскими танцами
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NickRockStar
Такой спортс мне нравится
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Сергей Жарковский
Повеселили!👍🤣🤣
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Мадридский тролль
Жесть, такой молодой, а уже вешает бутсы на гвоздь :(
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Beyond
Конечно не расторгнут, они его продадут.)
Баварцы слишком жадные, чтобы просто так отпустить.
Им хватило случаев в прошлом.
+3
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Tun
Сколько?
0
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Artem Piatkov
Ответ 26
видимо на спортс ру уже наливают)
Какой-то праздник?
Пасха ж вроде 16-17
+1
-2
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инок
Как-же похорошела за последнее время Бавария при этом руководстве. Скандал за скандалом..)
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Отлично...ждем продолжение сериала Мане-Сане-Кане иЧупа-чупс, раэборки гладиаторов версия 2.0 вместо римского колизея- Альянц Арена Мюнхен...за кружкой баварского пива, можно понаблюдать.
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