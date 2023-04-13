Садьо Мане не покинет «Баварию» из-за удара в лицо Лерою Сане.

Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который « » проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

Руководство мюнхенцев обсуждало возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.

По информации журналиста Sport1 Керри Хау, « » решила не расторгать контракт с Мане. Футболисты прояснили ситуацию между собой. Кроме того, они извинились перед одноклубниками, добавляет Sky Sports.

Однако Садьо все же будет наказан за происшествие. Как минимум, его оштрафуют.