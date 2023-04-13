Боссы «Баварии» обсудили наказание Мане за удар в лицо Сане, включая разрыв контракта. От Садьо ждут извинений
В «Баварии» обсудили варианты наказания Садьо Мане за удар в лицо Лерою Сане.
Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.
По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенцев обсудило возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.
Сегодня Садьо прибыл на тренировку «Баварии». От него ожидают извинений перед командой.
в руководстве с тренерами косячат, то игрок игроку по лицу бьёт...
Умышленно шел на Эдерсона и кучу грязных фолов делал.
Всегда оставлял впечатление гопаря
Роббен Мюллеру репу начистил прямо на поле - даже репортеры сняли это, а потом они через пару лет взяли ЛЧ.
Санэ:"Манэээээ"
Обнялись и заплакали.
🤣🤣🤣🤣🤣
Такие токсичные люди не нужны Баварии