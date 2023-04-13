Боссы «Баварии» обсудили наказание Мане за удар в лицо Сане, включая разрыв контракта. От Садьо ждут извинений

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Садьо Мане Лерой Сане Футбол

В «Баварии» обсудили варианты наказания Садьо Мане за удар в лицо Лерою Сане.

Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенцев обсудило возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.

Сегодня Садьо прибыл на тренировку «Баварии». От него ожидают извинений перед командой.

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadi-lee
Ответ Кирилл.С-Пб
Санэ нассал в тапки Манэ...
А по факту это был котэ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Кирилл.С-Пб
Санэ нассал в тапки Манэ...
Для детского садика шутка пойдёт , но не более. Надо развиваться !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Ответ Oljas Khamzin
Разве не Рибери Роббену? Арьен потом весь второй тайм против Дортмунда бегал с фонарем. еще и пенальти до кучи смазал
https://www.youtube.com/watch?v=bg9yFbnd7ek
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Давненько не было скандалов такого уровня в Баварии, то
в руководстве с тренерами косячат, то игрок игроку по лицу бьёт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Теннисный абсолют
исподтешка постоянно бил, толкал соперников Умышленно шел на Эдерсона и кучу грязных фолов делал. Всегда оставлял впечатление гопаря
Ну да. было такое. Я имею ввиду внутри команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Это рукоприкладство, что недопустимо. Сколько угодно можно извиняться, но инцидент уже произошел. Спорстмен не может себя так вести. Тем более, со своим партнером по команде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oljas Khamzin
Ответ Теннисный абсолют
Футболисты стали нытиками и неженками. Роббен Мюллеру репу начистил прямо на поле - даже репортеры сняли это, а потом они через пару лет взяли ЛЧ.
Разве не Рибери Роббену? Арьен потом весь второй тайм против Дортмунда бегал с фонарем. еще и пенальти до кучи смазал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axs Men
Ответ Михо
Если правда что он и на Нагеля кидался, то это уже не лечится, даже если извинится. Гнать из клуба! Тем более игру показывает на уровне 2 лиги
Да говорят он его на очко посадил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Ответ Phantom1289
Тут все пишут про какой то пиар Мане, типо он ангелочек. Откуда вообще это все взялось то? Что за бред вы несете. Еще в Ливерпуле у него были постоянные разборки с Салахом, с Клопом (он себе позволял не пожать руку тренеру, причем не один раз). Ну только не бил никого. И то не известно, может просто не просочилось в прессу. Это в Баварии сейчас какая клаунада происходит и вообще все сливается в прессу.
исподтешка постоянно бил, толкал соперников
Умышленно шел на Эдерсона и кучу грязных фолов делал.

Всегда оставлял впечатление гопаря
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Если правда что он и на Нагеля кидался, то это уже не лечится, даже если извинится. Гнать из клуба! Тем более игру показывает на уровне 2 лиги
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ответ ljolik888
А вроде как писали ангельский человек был в Ливерпуле . Теперь даже не знаю как они смогут ладить на поле и в раздевалке . И кстати , в чем причина разборок ? Я чего-то пропустил.
Санэ нассал в тапки Манэ...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axs Men
Они щас договорятся и он всю команду отп.....т
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Футболисты стали нытиками и неженками.

Роббен Мюллеру репу начистил прямо на поле - даже репортеры сняли это, а потом они через пару лет взяли ЛЧ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ mr Gadisov
Так любой даже самый добрый и справедливый чел может врезать по лицу))
Если это сделает какой-нибудь Диего Коста, то никто не удивится, а Мане же постоянно работал над своим имиджем через благотворительность, поэтому возникает сильная шумиха в СМИ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Тут все пишут про какой то пиар Мане, типо он ангелочек. Откуда вообще это все взялось то? Что за бред вы несете. Еще в Ливерпуле у него были постоянные разборки с Салахом, с Клопом (он себе позволял не пожать руку тренеру, причем не один раз). Ну только не бил никого. И то не известно, может просто не просочилось в прессу. Это в Баварии сейчас какая клаунада происходит и вообще все сливается в прессу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Мане типа чистил туалеты в мечетях. Все считали его чёрным и пушистым. Но он показал своё нутро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Судя по тому, что Мане намного меньше, причина была серьезная. А вообще когда из Баварии стали делать сборную солянку, чего-то такого следовало ожидать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OneMind
Пусть ещё телефон его проверят. Нет ли там в отправленных сообщениях: "Просто возвращайся в Африку"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr Gadisov
Ответ Акира_1
Отличный пример как один проступок рушит образ, который PR кампании строят годами.
Так любой даже самый добрый и справедливый чел может врезать по лицу))
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
z3yjyzh29x
Ответ Tigo_Volchara93
Гнать его из клуба надо Такие токсичные люди не нужны Баварии
Там без него вся верхушка такая)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Тухель может и отличный тренер, но уже в 5м клубе при нем какие-то терки:) Может кто и не помнит, но он даже из Майнца и Боруссии уходил с небольшими скандалами, не говоря уже о ПСЖ и Челси, но тут он решил суету навести вообще за пару недель:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Манэ:"Санэээээ"
Санэ:"Манэээээ"
Обнялись и заплакали.
🤣🤣🤣🤣🤣
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Чёт как-то Мане слишком не сдержан стал, в Ливерпуле публично конфликтовал, но там могли быстро все погасить, сейчас ваще ударил одноклубника. Надеюсь возьмётся за ум, извинится и продолжит играть на высоком уровне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Дыма без огня не бывает, значит было за что , хотя в другой ситуации до этого может быть и не дошло бы , но тут другое... Страсти кипели.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Гнать его из клуба надо
Такие токсичные люди не нужны Баварии
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий