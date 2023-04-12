Осимхен готов перейти в «Баварию» летом. Переговоры могут пройти в ближайшие недели

Виктор Осимхен не против перехода из «Наполи» в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, форвард с радостью перешел бы в немецкий клуб летом.

Нигериец нравится руководству «Баварии», и сам игрок об этом знает, как и его агент. В ближайшие недели возможно продолжение переговоров.

Подчеркивается, что многое будет зависеть не только от цены, но и от планов главного тренера мюнхенцев .

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Наполи» интересует «ПСЖ».

«Бавария» связывалась с Осимхеном в марте. Клуб не сможет заплатить 100 млн евро за форварда «Наполи»