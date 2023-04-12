Осимхен готов перейти в «Баварию» летом. Переговоры могут пройти в ближайшие недели
Виктор Осимхен не против перехода из «Наполи» в «Баварию».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, форвард с радостью перешел бы в немецкий клуб летом.
Нигериец нравится руководству «Баварии», и сам игрок об этом знает, как и его агент. В ближайшие недели возможно продолжение переговоров.
Подчеркивается, что многое будет зависеть не только от цены, но и от планов главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Наполи» интересует «ПСЖ».
«Бавария» связывалась с Осимхеном в марте. Клуб не сможет заплатить 100 млн евро за форварда «Наполи»
Не факт, что переход в большой клуб пройдёт гладко, но пробовать надо, второй раз могут не предложить.
Ну, во первых я не къажар. Во вторых, весь мир видел вчера лица гениев менеджмента из Мюнхена, Кана и Салихамиджича. Да и игру Баварии тоже. Да, куда мне с моими тупыми советами?
А по факту, на рынке есть два топ форварда. Кейн, и Осимхен. И 5-6 клубов желающих их. Делайте выводы. Как бы Бавария не осталась еще на один сезон с Шупо- Мотингом.