Осимхен готов перейти в «Баварию» летом. Переговоры могут пройти в ближайшие недели

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Томас Тухель Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен не против перехода из «Наполи» в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, форвард с радостью перешел бы в немецкий клуб летом.

Нигериец нравится руководству «Баварии», и сам игрок об этом знает, как и его агент. В ближайшие недели возможно продолжение переговоров.

Подчеркивается, что многое будет зависеть не только от цены, но и от планов главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Наполи» интересует «ПСЖ».

«Бавария» связывалась с Осимхеном в марте. Клуб не сможет заплатить 100 млн евро за форварда «Наполи»

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32 комментария

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Пацанчик реальный
Ответ Азрет-Али Айбазов
Ответ hedgehogu 111 который похоже боится прямого общения ставя ограничения. Ну, во первых я не къажар. Во вторых, весь мир видел вчера лица гениев менеджмента из Мюнхена, Кана и Салихамиджича. Да и игру Баварии тоже. Да, куда мне с моими тупыми советами? А по факту, на рынке есть два топ форварда. Кейн, и Осимхен. И 5-6 клубов желающих их. Делайте выводы. Как бы Бавария не осталась еще на один сезон с Шупо- Мотингом.
Про третьего забыл - Кокорина!
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Andreich18
Ответ Dmitrii Titov
На текущий момент один из лучших. Тут речь не идёт о лучшем игроке поколения и пр. Не факт, что переход в большой клуб пройдёт гладко, но пробовать надо, второй раз могут не предложить.
Сколько таких форвардов было? Которые отыграли очень ярко 1-2 сезона и все с пеной у рта доказывали, что это топ-игрок на текущий момент.
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ральф шумахер
зачем делать шаг назад? да и нет у баварии 150- 180млн.
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Dmitrii Titov
Ответ Andreich18
с каких пор футболист, с одним отличным сезоном, становиться сильнейшим в мире?
На текущий момент один из лучших. Тут речь не идёт о лучшем игроке поколения и пр.
Не факт, что переход в большой клуб пройдёт гладко, но пробовать надо, второй раз могут не предложить.
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Алексей Гусев
кстати, болелам баварии вопрос, а Мазрауи нормально адаптировался? И гравенберг какой специализации хав?
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Андрей
Ответ Азрет-Али Айбазов
150млн. и он ваш.
на грузинский словарь меняемся?;)
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Setdow Kazuto
Ответ trav
В чём ему надо развиваться? он сейчас сильнейший форвард Европы после Бензема (которому 36) и Холанда. Всё. Кейн? Нет
Ну со словом сильнейший ты конечно перегнул, Осимхен по статистике ниже чем Холланд, Мбаппе но вот с Рэшфордом его можно сравнить оба хорошо проводят игры
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Алексей Гусев
Ответ инок
Осимхен без Хвичи - деньги на ветер. Они в комплекте должны идти
должны то должны, но Баварии придетсяот половины состава избавиться, что бы эту пару забрать...
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Алексей Гусев
могут? Думаю про баварию слухи...150 лямов(а ДеЛау запросит не меньше), мюнхенцы не дадут.
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ПавелАвер
поменяют на Мане. и хорош. Ну и бонусом Сарра отдадут.😀
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Баобабка
Киношник ценник вломит нормальный.
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d.xoxlov
Ответ Экспертное мнение
Африканская Бавария будет: Упакимано, Дэвис, Сане, Мане Осимхен, Коман, Шупо-Мотинг, Гнабри....
Мане уже вряд ли. Может, кстати, в обратную сторону поехать, если с зарплатой утрясут вопрос.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ hedgehogu 111 который похоже боится прямого общения ставя ограничения.
Ну, во первых я не къажар. Во вторых, весь мир видел вчера лица гениев менеджмента из Мюнхена, Кана и Салихамиджича. Да и игру Баварии тоже. Да, куда мне с моими тупыми советами?
А по факту, на рынке есть два топ форварда. Кейн, и Осимхен. И 5-6 клубов желающих их. Делайте выводы. Как бы Бавария не осталась еще на один сезон с Шупо- Мотингом.
+1
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Andreich18
Ответ trav
В чём ему надо развиваться? он сейчас сильнейший форвард Европы после Бензема (которому 36) и Холанда. Всё. Кейн? Нет
с каких пор футболист, с одним отличным сезоном, становиться сильнейшим в мире?
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trav
Ответ Setdow Kazuto
По сути можно вместо Гнабри, последние матчи Гнабри такие себе, последний гол был 9 марта в лч в ворота ПСЖ а до этого 11 февраля Бохум-у забил в Бундеслиге и на этом по сути всё после окончания чм🤷‍♂️ я считаю что Осимхен отличный вариант но я не думаю что он 100% перейдёт я думаю ему ещё нужно развиться в Наполи как и Хвиче🤷‍♂️
В чём ему надо развиваться? он сейчас сильнейший форвард Европы после Бензема (которому 36) и Холанда. Всё. Кейн? Нет
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Jor Hakobyan
Ответ jwbmwbqvih
Всегда удивляло как тут игроков оценивают)
И типа эти деньги в собственный карман идут. Базарят до последнего)
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Экспертное мнение
Африканская Бавария будет: Упакимано, Дэвис, Сане, Мане Осимхен, Коман, Шупо-Мотинг, Гнабри....
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jwbmwbqvih
Ответ Jor Hakobyan
Комментарий удален модератором
Всегда удивляло как тут игроков оценивают)
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инок
Осимхен без Хвичи - деньги на ветер. Они в комплекте должны идти
+4
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Jor Hakobyan
Ответ jwbmwbqvih
Может все таки 113?
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Аслан Кишев
Ответ jwbmwbqvih
Может все таки 113?
Хз, но очень что мы подпишем его нам срочно нужен нападающий
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hedgehog111
Ответ Азрет-Али Айбазов
150млн. и он ваш.
къажаров не спрашивали! да и Бавария без твоих тупых советов разберётся.
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Jor Hakobyan
Ответ avcgloronalduMU
значит Бавария будет продавать, кто на выход?
Гнабри в первую очередь.
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avcgloronalduMU
значит Бавария будет продавать, кто на выход?
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jwbmwbqvih
Ответ Аслан Кишев
Макс за 110
Может все таки 113?
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