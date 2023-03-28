«ПСЖ» поборется с «МЮ» за Осимхена. Его трансфер может стать третьим по цене в истории клуба после Неймара и Мбаппе

«ПСЖ» и «МЮ» летом попытаются подписать .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, « » заинтересован в продлении контракта с нападающим, Однако потенциальные претенденты на подписание Осимхена готовы предложить более высокую зарплату – более 6 млн евро за сезон.

Фаворитом в гонке за подписание нигерийца считается « », но, по информации издания, « » также намерен побороться за Осимхена. Сообщается, что Луиш Кампуш является большим поклонником таланта нигерийца. «Наполи» потребует за Осимхена не менее 150 млн евро, что означает, что его трансфер может стать третьим по стоимости в истории «ПСЖ» после (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро).

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.