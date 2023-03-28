«ПСЖ» поборется с «МЮ» за Осимхена. Его трансфер может стать третьим по цене в истории клуба после Неймара и Мбаппе
«ПСЖ» и «МЮ» летом попытаются подписать Виктора Осимхена.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» заинтересован в продлении контракта с нападающим, Однако потенциальные претенденты на подписание Осимхена готовы предложить более высокую зарплату – более 6 млн евро за сезон.
Фаворитом в гонке за подписание нигерийца считается «Манчестер Юнайтед», но, по информации издания, «ПСЖ» также намерен побороться за Осимхена. Сообщается, что Луиш Кампуш является большим поклонником таланта нигерийца. «Наполи» потребует за Осимхена не менее 150 млн евро, что означает, что его трансфер может стать третьим по стоимости в истории «ПСЖ» после Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро).
В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
Там и так идет перетягивание каната в атаке порой . Кто забьет . Даже если уйдет Месси проблема нападающего не основная
Нет классного опорника
олд, олд скульный дабл Вэ?