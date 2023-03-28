«ПСЖ» поборется с «МЮ» за Осимхена. Его трансфер может стать третьим по цене в истории клуба после Неймара и Мбаппе

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Наполи Неймар Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Виктор Осимхен деньги Футбол

«ПСЖ» и «МЮ» летом попытаются подписать Виктора Осимхена.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» заинтересован в продлении контракта с нападающим, Однако потенциальные претенденты на подписание Осимхена готовы предложить более высокую зарплату – более 6 млн евро за сезон.

Фаворитом в гонке за подписание нигерийца считается «Манчестер Юнайтед», но, по информации издания, «ПСЖ» также намерен побороться за Осимхена. Сообщается, что Луиш Кампуш является большим поклонником таланта нигерийца. «Наполи» потребует за Осимхена не менее 150 млн евро, что означает, что его трансфер может стать третьим по стоимости в истории «ПСЖ» после Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро).

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.

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28 комментариев

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predMBAPPE
Возьмите Фати с Торресом у Барсы, два бриллианта) всего 100млн+ бонусы)
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Ksandvankneshas
Ответ Подкат Пенальтьевич
Катарский шейх будет бороться сам с собой?
Катарские шейхи* МЮ хочет купить не владелец ПСЖ, а какой-то его родственник.
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Eden Hazard
Ответ Михаил Стентор
Да, но и центрфорварда то по сути и нет.
А он не всегда прям сильно необходим. Если есть Мбаппе и Неймар. А вот центр поля этим двоим не помешал бы.
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Тюменский медвежонок
Вчера сборная Нигерии играла, включил трансляцию ради интереса, как там бегает Осимхена без партнеров, причем соперник у Нигерии был достаточно слабый сборная Гвинея-Бисау (правда им они умудрились даже проиграть у себя дома 0-1, причем Осимхена и там 90 минут отбегал), выглядит он мягко говоря "так себе", если партнеры ничего не могут и не создают, то он вообще в роли невидимки играет, тупо стоит
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гилберт
Более 6 миллионов в год это шутка такая? По сути после перехода в цирк карьера Оси закончится, поэтому надо просить лямов 15 в год, не меньше.
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гилберт
Короче Наполи в шоколаде.
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Timeofinjoy
Ответ <~Inter~>
А нужен ли в команде с Мбаппе забивной центрфорвард? Он же сам любит забивать голы и хочет быть главным игроком в атаке
Надо долговяза-Джеко подтянуть, он уже небыстр зато опытный забивала.
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Владимир Туаев
Кто нибудь скажет этим одарённым, что сколько и каких нападающих не купи, если у тебя нет соответствующей полузащиты, то никогда не выйти на новый уровень...
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p6yk3ypzzx
у них в центре поля дырень, а они осимена хотят купить
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RealJericho
Ответ Мукунку хороший
… только почему то блестящее,попадая туда- сразу тускнеет)
О том и речь) паразитируют, проще говоря)
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RealJericho
Ответ simplehumble
Это как бы сороки, ну ладно
Одна сатана)
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Мукунку хороший
Ответ RealJericho
Шейхи ПСЖ, как ворОны: тащат к себе все, что блестит.
… только почему то блестящее,попадая туда- сразу тускнеет)
+5
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+5
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melmi
Ответ Михаил Стентор
Да, но и центрфорварда то по сути и нет.
Можно узнать зачем ?
Там и так идет перетягивание каната в атаке порой . Кто забьет . Даже если уйдет Месси проблема нападающего не основная
Нет классного опорника
+2
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Neron
Да не нужен он за 150 МЮ! Мы Кейна лучше за 100 возьмём! Может Гринвуда ещё вернут!))
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-1
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Tpy6kaMerlina
Лучше бы поборолись за того, кто бы им набрал адекватный состав, а не ёлочную игрушку
+1
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tverd1
И как они тогда будут играть? По схеме 4-2-4?
олд, олд скульный дабл Вэ?
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simplehumble
Ответ RealJericho
Шейхи ПСЖ, как ворОны: тащат к себе все, что блестит.
Это как бы сороки, ну ладно
+7
-1
+6
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Max Semenik
Ответ Антон Чугунов
Интересно, а клубы спросили самого игрока где он играть хочет в новом сезоне? Видимо, совсем забыли
Гранды могут предложить такую зарплату, что большинство бы согласилось. И потом, подобные переходы поднимают психологический уровень денег, которые другие клубы будут готовы ему платить в будущем - даже если у Осимхена не выйдет в условном ПСЖ и он вернётся в Наполи - это будет на гораздо большие деньги, чем сейчас.
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<~Inter~>
Ответ Михаил Стентор
Да, но и центрфорварда то по сути и нет.
А нужен ли в команде с Мбаппе забивной центрфорвард? Он же сам любит забивать голы и хочет быть главным игроком в атаке
0
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Подкат Пенальтьевич
Катарский шейх будет бороться сам с собой?
+1
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B_Boris
Ответ Михаил Стентор
Да, но и центрфорварда то по сути и нет.
Согласен форварда нет, а он нужен.
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Timeofinjoy
Ответ Alex1104
Бред какой-то. Только если продать парочку из тех, кто сейчас есть.
Так Месси уйдет, Мбапп тоже - останется покерист на полсезона и Экитик под замену.
+1
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RealJericho
Шейхи ПСЖ, как ворОны: тащат к себе все, что блестит.
+5
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Alex1104
Бред какой-то. Только если продать парочку из тех, кто сейчас есть.
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Михаил Стентор
Ответ melmi
У ПСЖ громадные проблемы в полузащите, но они опять ищут нападающего Очередную цацку захотели купить шейхи Шапито По другому не скажешь
Да, но и центрфорварда то по сути и нет.
+19
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