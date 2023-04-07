Агент Осимхена: «Виктор – лучший нападающий мира сейчас. Даже лучше Холанда»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Наполи Андреа Д′Амико Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Агент Виктора Осимхена назвал футболиста лучшим нападающим в мире

Андреа Д′Амико высоко оценил качества форварда «Наполи».

«Осимхен – лучший нападающий мира на данный момент. Да, даже лучше, чем Эрлинг Холанд.

У него определенно не будет недостатка в предложениях, особенно в Англии или в «ПСЖ», из которого может уйти футболист линии атаки.

На мой взгляд, Лионель Месси отправится в Майами. Но это только мое мнение», – заявил Д′Амико в интервью Radio24.

Осимхен – лучший бомбардир текущего сезона Серии А. Форвард забил 21 гол в 23 матчах.

37 комментариев

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Lanc
А ещё он умнее Энштейна и красивее Софи Марсо.
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Фабио Капелыч
Виктор, только травматичный. А так форма у него сейчас лютая.
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sacha2
Конечно, за 3 сезона в Наполи он поднаторел, но до Холанда ему как "до луны - раком":)
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Виктор Никитин
Ответ Rio de Janeiro
Разного типажа футболисты Холанд–чистый узкопрофильный наконечник с заявкой быть одним из лучших в истории футбола в этом Осимхен–тотальный нападающий с разноскилловым функционалом как Бензема, Суарез и Мбаппе.На сегодняшний день Витя самый логичный вариант на вход Реал и замену Карима
какой тотальный нападающий? он мяча касается за игру меньше, чем Холанн
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Артур Мкртычян
Ответ Маршал Чой Бол Сан
Холанд игрок на пару лет еще и все. Большой, скоро травмы пойдут пачками. и все. забыли про мутанта. к тому же человек себе карму испортил переходом к шарлатану м всеми ненавситный сити. ну, тут ладно, нет мозгов - считай соя. Хотя Осимхем мне тоже не особо нравится, Италия такая сейчас, что хз, заиграет или нет игров в ТОП лиге.
ты за мю болеешь, вот и болей. это и есть главная клоака и кладбище игроков. Сити не трогай.
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Okaka
прыгает Витя круто
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Parce
Ответ Artur Smith
Много всего выиграл Холанд? Или может хотя бы забивал голы в ключевых матчах? Отгружать аутсайдерам это навык, которым обладают многие.
Холанд отгружает всем и без разбора, аутсайдерам свойственно больше пропускать
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Геннадий Киселев
Предпродажная подготовка пошла. Осталось шлифануть.
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Vikeif
Ответ Artur Smith
Почему не лучше? Холанд в команде, которая генерирует ему голы. Сколько он забьет в Наполи. Лично мне Осимхен по игре нравится гораздо больше. Разноплановый нападающий и командный игрок. И не выпадает из игры как Холанд
2019 год, Ред Булл Зальцбург, 16 матчей в чемпионате, 17 голов.
2020 год, Боруссия Дортмунд, 67 матчей в чемпионате, 62 гола.
Думаю, дело далеко не в команде. Холанд и в Наполи забивал бы не меньше.
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sacha2
Ответ Футбол_это_жизнь
Каждая лягушка своё болото хвалит!
...не лягушка, а кулик:)
+1
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mr kovalsky
Ответ Artur Smith
Почему не лучше? Холанд в команде, которая генерирует ему голы. Сколько он забьет в Наполи. Лично мне Осимхен по игре нравится гораздо больше. Разноплановый нападающий и командный игрок. И не выпадает из игры как Холанд
Дортмунд тоже генерирует голы?
+2
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Royal Watcher
Ответ Artur Smith
Почему не лучше? Холанд в команде, которая генерирует ему голы. Сколько он забьет в Наполи. Лично мне Осимхен по игре нравится гораздо больше. Разноплановый нападающий и командный игрок. И не выпадает из игры как Холанд
Холланд в каждом клубе забил больше голов чем сыграл игр… Серьезно, создает ему команда?
+4
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Виталий
Ну агент чуть приукрасил ))
+1
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Виктор Войнов
Среди не белых?))
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ВЭ.ЛЭ.
Чтаа??
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Руслан И
Набивает цену,но на если у него стабильность ?
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Футбол_это_жизнь
Каждая лягушка своё болото хвалит!
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Artur Smith
Ответ ConorNite
Перегнул. Он не лучше Холанда. Эрлинг уже не первый год и в разных лигах забивает пачками. С юных лет. А у Виктора первый достойный сезон за Наполи. Он хорош, но агент набивает цену
Много всего выиграл Холанд? Или может хотя бы забивал голы в ключевых матчах? Отгружать аутсайдерам это навык, которым обладают многие.
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-2
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Artur Smith
Ответ Royal Watcher
Нет конечно, не лучше, но игрок замечательный…
Почему не лучше? Холанд в команде, которая генерирует ему голы. Сколько он забьет в Наполи. Лично мне Осимхен по игре нравится гораздо больше. Разноплановый нападающий и командный игрок. И не выпадает из игры как Холанд
+5
-5
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ChefJhonnyMorgan
В топ 5 лучших форвардов входит, но до уровня Холанда, Кейна, Бензема или Левы ещё далеко
+3
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БолельщикСоСтажем
Даже лучше Кейсуки Хонды
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Rio de Janeiro
Разного типажа футболисты
Холанд–чистый узкопрофильный наконечник с заявкой быть одним из лучших в истории футбола в этом
Осимхен–тотальный нападающий с разноскилловым функционалом как Бензема, Суарез и Мбаппе.На сегодняшний день Витя самый логичный вариант на вход Реал и замену Карима
+3
-2
+1
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Kuryanin
Осинькин топ.
+1
0
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Маршал Чой Бол Сан
Холанд игрок на пару лет еще и все. Большой, скоро травмы пойдут пачками. и все. забыли про мутанта. к тому же человек себе карму испортил переходом к шарлатану м всеми ненавситный сити. ну, тут ладно, нет мозгов - считай соя.
Хотя Осимхем мне тоже не особо нравится, Италия такая сейчас, что хз, заиграет или нет игров в ТОП лиге.
+1
-3
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pogbadrogba
Ответ Bayern_Norway
Ты это серьёзно сейчас?.
Это же Бубнов...он всегда серьезно, но кажется, что нет...
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