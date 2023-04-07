Агент Осимхена: «Виктор – лучший нападающий мира сейчас. Даже лучше Холанда»

Агент Виктора Осимхена назвал футболиста лучшим нападающим в мире

высоко оценил качества форварда « ».

«Осимхен – лучший нападающий мира на данный момент. Да, даже лучше, чем .

У него определенно не будет недостатка в предложениях, особенно в Англии или в « », из которого может уйти футболист линии атаки.

На мой взгляд, отправится в Майами. Но это только мое мнение», – заявил Д′Амико в интервью Radio24.

Осимхен – лучший бомбардир текущего сезона Серии А. Форвард забил 21 гол в 23 матчах.