Агент Осимхена: «Виктор – лучший нападающий мира сейчас. Даже лучше Холанда»
Агент Виктора Осимхена назвал футболиста лучшим нападающим в мире
Андреа Д′Амико высоко оценил качества форварда «Наполи».
«Осимхен – лучший нападающий мира на данный момент. Да, даже лучше, чем Эрлинг Холанд.
У него определенно не будет недостатка в предложениях, особенно в Англии или в «ПСЖ», из которого может уйти футболист линии атаки.
На мой взгляд, Лионель Месси отправится в Майами. Но это только мое мнение», – заявил Д′Амико в интервью Radio24.
Осимхен – лучший бомбардир текущего сезона Серии А. Форвард забил 21 гол в 23 матчах.
2020 год, Боруссия Дортмунд, 67 матчей в чемпионате, 62 гола.
Думаю, дело далеко не в команде. Холанд и в Наполи забивал бы не меньше.
Холанд–чистый узкопрофильный наконечник с заявкой быть одним из лучших в истории футбола в этом
Осимхен–тотальный нападающий с разноскилловым функционалом как Бензема, Суарез и Мбаппе.На сегодняшний день Витя самый логичный вариант на вход Реал и замену Карима
Хотя Осимхем мне тоже не особо нравится, Италия такая сейчас, что хз, заиграет или нет игров в ТОП лиге.