Осимхен и Симеоне не сыграют с «Миланом» 12 апреля из-за травм

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Наполи Джованни Симеоне Виктор Осимхен Здоровье Футбол

«Наполи» остался без двух форвардов перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов.

Неаполитанцы опубликовали заявку на игру с «россонери» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Виктор Осимхен и Джованни Симеоне в нее не включены.

Нигериец сегодня тренировался по индивидуальной программе, медосмотр показал, что сыграть 12 апреля он не сможет. Лучший бомбардир команды продолжит восстановление от травмы бедра.

Из-за проблем с задней поверхностью бедра не примет участие в игре и Симеоне.

Изображение: twitter.com/en_sscnapoli

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10 комментариев

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Любезный Коссутий
Милан должен проходить дальше.
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Krull
Чао Лига Чемпионов для Неаполя.
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Причёска Бэйла
Ответ Катя Авейру.
Милан обыграет Реал в Стамбуле!
Проснись, у тебя выделения.
0
-1
-1
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SaH4r.
Ответ Катя Авейру.
Милан обыграет Реал в Стамбуле!
ержан вставай
+5
-3
+2
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Игорь Климов
Осимхен и Симеоне - это очень большая потеря для команды!
0
-1
-1
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Максим Новиков
С Распадори в центре атаки не все так радужно для Наполи выглядит
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Азрет-Али Айбазов
В атаке не густо.
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Rio de Janeiro
Такого шанса на полуфинал ЛЧ у Милана может ещё долго не быть
+3
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Катя Авейру.
Милан обыграет Реал в Стамбуле!
+9
-4
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SaH4r.
чудовищная потеря
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