Осимхен и Симеоне не сыграют с «Миланом» 12 апреля из-за травм

«Наполи» остался без двух форвардов перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов.

Неаполитанцы опубликовали заявку на игру с «россонери» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Виктор Осимхен и Джованни Симеоне в нее не включены.

Нигериец сегодня тренировался по индивидуальной программе, медосмотр показал, что сыграть 12 апреля он не сможет. Лучший бомбардир команды продолжит восстановление от травмы бедра.

Из-за проблем с задней поверхностью бедра не примет участие в игре и Симеоне.

Изображение: twitter.com/en_sscnapoli