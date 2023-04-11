«Бавария» связывалась с Осимхеном в марте. Клуб не сможет заплатить 100 млн евро за форварда «Наполи»

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

«Бавария» проявляет интерес к Виктору Осимхену.

Как сообщает Sky Sport, в марте «Бавария» провела переговоры с агентами форварда «Наполи» по телефону.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы не смогут заплатить за подписание Осимхена 100 млн евро, в которые оценивается сумма его трансфера, поэтому вариант с его подписанием не является приоритетным.

В текущем сезоне Виктор Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах за «Наполи» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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mgarnet13
Так его за сотку и не отдаст никто
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Egorushka56
Ответ Антон Чугунов
Дорогое удовольствие. Но 80 миллионов за Хави Мартинеса полностью оправдались
При этом, 42 млн за Толиссо не особо оправдались, 50 за Сане тоже пока не окупаются из-за нестабильной игры. Были на рынке и точные попадания, и в "молоко"
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Egorushka56
Ответ stas82
От 120,а если в комплекте с Хвичей- 250м
Я бы сказал, что Осимхен должен идти в комплекте с Хвичей) как довесок)
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Антон Чугунов
Ответ petro42z
Может Люку Эрнандеса?
Точно) Там было 40
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petro42z
Ответ Антон Чугунов
Дорогое удовольствие. Но 80 миллионов за Хави Мартинеса полностью оправдались
Может Люку Эрнандеса?
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Антон Чугунов
Дорогое удовольствие. Но 80 миллионов за Хави Мартинеса полностью оправдались
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stas82
Ответ Азрет-Али Айбазов
Там сумма от 100+
От 120,а если в комплекте с Хвичей- 250м
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Азрет-Али Айбазов
Там сумма от 100+
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Алексей Гусев
Ответ леннорыч-абрамович
Там Хвича должен в комплекте идти.
там на одного Витю нехватат, а еще Хвичу надо?
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untilofend
ой бедная бавария
как жалко что это не клуб бундеслиги что бы за копейки взять
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леннорыч-абрамович
Там Хвича должен в комплекте идти.
+9
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