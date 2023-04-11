«Бавария» связывалась с Осимхеном в марте. Клуб не сможет заплатить 100 млн евро за форварда «Наполи»

«Бавария» проявляет интерес к Виктору Осимхену.

Как сообщает Sky Sport, в марте « » провела переговоры с агентами форварда « » по телефону.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы не смогут заплатить за подписание 100 млн евро, в которые оценивается сумма его трансфера, поэтому вариант с его подписанием не является приоритетным.

В текущем сезоне забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах за « » в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.

«Айнтрахт» уведомил «Баварию», что не продаст Коло-Муани за 80 млн евро. Клуб хочет 100 и бонусы