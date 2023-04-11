«Бавария» связывалась с Осимхеном в марте. Клуб не сможет заплатить 100 млн евро за форварда «Наполи»
«Бавария» проявляет интерес к Виктору Осимхену.
Как сообщает Sky Sport, в марте «Бавария» провела переговоры с агентами форварда «Наполи» по телефону.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы не смогут заплатить за подписание Осимхена 100 млн евро, в которые оценивается сумма его трансфера, поэтому вариант с его подписанием не является приоритетным.
В текущем сезоне Виктор Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах за «Наполи» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
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