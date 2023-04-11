Капелло о Моуринью и Кассано: «Прежде чем говорить плохо о Жозе, я бы дважды подумал»

Фабио Капелло высказался о конфликте Жозе Моуринью и Антонио Кассано.

Напомним, бывший форвард «Ромы» сперва заявил: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже». Потом Кассано сказал: «Моуринью ##### на футбол. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса». Португалец ответил: «В «Реале» Кассано помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет».

О будущем Моуринью

«Не знаю, останется ли он в «Роме». Я бы не хотел, чтобы он думал, что Серия А уступает АПЛ или Ла Лиге.

Он тренировал лучшие клубы мира, и он все еще довольно молод, поэтому он может получать удовольствие от работы на очень высоком уровне».

О конфликте тренера и Кассано

«Я не хочу участвовать в полемике, хочу оставаться в стороне. Я читаю, слушаю и веселюсь. Очень хорошо знаю , я тренировал его. Но я также знаю , и прежде чем говорить о нем плохо, я бы дважды подумал.

Кассано стоит положиться на советников, которые помогут ему проводить исследования. Например, Моуринью упомянул [ ] Ливаю, которого, честно говоря, я даже и не помнил», – сказал в интервью Il Messaggero , тренировавший и «Рому», и «Реал».