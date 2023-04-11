Капелло о Моуринью и Кассано: «Прежде чем говорить плохо о Жозе, я бы дважды подумал»

Теги Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано Фабио Капелло серия А Италия Марко Ливая Футбол

Фабио Капелло высказался о конфликте Жозе Моуринью и Антонио Кассано.

Напомним, бывший форвард «Ромы» сперва заявил: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже». Потом Кассано сказал: «Моуринью ##### на футбол. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса». Португалец ответил: «В «Реале» Кассано помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет».

О будущем Моуринью

«Не знаю, останется ли он в «Роме». Я бы не хотел, чтобы он думал, что Серия А уступает АПЛ или Ла Лиге.

Он тренировал лучшие клубы мира, и он все еще довольно молод, поэтому он может получать удовольствие от работы на очень высоком уровне».

О конфликте тренера и Кассано

«Я не хочу участвовать в полемике, хочу оставаться в стороне. Я читаю, слушаю и веселюсь. Очень хорошо знаю Антонио, я тренировал его. Но я также знаю Жозе, и прежде чем говорить о нем плохо, я бы дважды подумал.

Кассано стоит положиться на советников, которые помогут ему проводить исследования. Например, Моуринью упомянул [Марко] Ливаю, которого, честно говоря, я даже и не помнил», – сказал в интервью Il Messaggero Фабио Капелло, тренировавший и «Рому», и «Реал».

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16 комментариев

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romaroman26
Ответ Toni_Montana
А почему нельзя говорить плохо про Моура? Антифутбол и вечно у него все виноваты, кроме него.
ему бы с дзюбой задружить
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romaroman26
Ответ Metalloid
Дон Фабио разбирается в таких хитросплетениях как никто. А Кассано привык говорить много и не привык, когда ему отвечают, но тут попал.
и куда он попал? ну ответил ему старый каппело и что?) мнение физрука Каппелло не интересно
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Dexter Dallas
Ответ AF007
И это лишает его права высказывать свое мнение?) По такой логике Ротена давно пора сжечь или расстрелять
Не в этом дело. Понятно, что тут мессибои поливают ранальда и наоборот. Кто они такие в сравнении с ними? Просто кассано мостовой на минималках. Тк большая часть его бреда из его трансляций. А мостовому звонят. Плюс говорить что кто-то г...но когда фактически был посмешищем во всех командах такое себе.
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soulsick
Ответ AF007
И это лишает его права высказывать свое мнение?) По такой логике Ротена давно пора сжечь или расстрелять
Высказывайся, сколько душе угодно, но есть огромная разница между просто высказыванием обоснованного и аргументированного мнения и пусто-порожним трэш-током на грани оскорбления.
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Tristan...
Водитель автобуса водителя автобуса видит издалека...
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TiNO
Да Кассано уже нечем думать.
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Dexter Dallas
Бедный кассано, он же по его словам души нечает в Капелло
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buryat
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Давайте честно, в футбольном масштабе Моур более велик, чем Кассано
Кассано по меркам личностей масштаба Моуриньо вообще пыль. Ни о каком величии даже речь идти не может.
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AF007
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Давайте честно, в футбольном масштабе Моур более велик, чем Кассано
И это лишает его права высказывать свое мнение?) По такой логике Ротена давно пора сжечь или расстрелять
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Buharoid
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Давайте честно, в футбольном масштабе Моур более велик, чем Кассано
В футбольном масштабе Кассано вообще особо никто, уровень какого-нибудь Кевина Принса Боатенга.
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Andrey Andreev
Жозе - Особенный. И не какому-то там Кассано его учить.
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Toni_Montana
А почему нельзя говорить плохо про Моура? Антифутбол и вечно у него все виноваты, кроме него.
+2
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Metalloid
Дон Фабио разбирается в таких хитросплетениях как никто. А Кассано привык говорить много и не привык, когда ему отвечают, но тут попал.
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Назар Игорь
Кассано был отличным игроком, но характер у него хуже некуда.
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ARIGAMI ARIGAMI
Давайте честно, в футбольном масштабе Моур более велик, чем Кассано
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Glukinho
Уж Капелло точно может про самого Кассано много рассказать, нянчил его как мог, но все не впрок.
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