«Рома» Моуринью вышла на 3-е место в Серии А, опередив «Милан»
«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии
Команда тренера Жозе Моуринью одержала победу над «Торино» (1:0) в матче 29-го тура Серии А.
Благодаря этой победе римляне набрали 53 очка и вышли на третье место в таблице, опередив «Милан», на счету которого 52 балла. Команды провели по 29 игр в нынешнем сезоне.
В следующем туре чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Удинезе».
тем более не ясно снимут ли с юве очки(скорее не снимут)
Ждем в ЛЧ :)