«Рома» Моуринью вышла на 3-е место в Серии А, опередив «Милан»

«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии

Команда тренера одержала победу над «Торино» (1:0) в матче 29-го тура Серии А.

Благодаря этой победе римляне набрали 53 очка и вышли на третье место в таблице, опередив « », на счету которого 52 балла. Команды провели по 29 игр в нынешнем сезоне.

В следующем туре чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Удинезе».