«Рома» Моуринью вышла на 3-е место в Серии А, опередив «Милан»

Теги Рома Милан Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии

Команда тренера Жозе Моуринью одержала победу над «Торино» (1:0) в матче 29-го тура Серии А.

Благодаря этой победе римляне набрали 53 очка и вышли на третье место в таблице, опередив «Милан», на счету которого 52 балла. Команды провели по 29 игр в нынешнем сезоне.

В следующем туре чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Удинезе».

5 комментариев

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solbakkent
Ответ Кокич
Как рука? Что-то серьёзное или нет?
до конца сезона вылет(вроде) как и карсдорп
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Spaten
Не останавливайся Жозе!
+12
0
+12
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Кокич
Ответ solbakkent
не вижу смысла про это новость создавать, так как там таблица плотная. одна осечка и ты на 6 месте тем более не ясно снимут ли с юве очки(скорее не снимут)
Как рука? Что-то серьёзное или нет?
0
0
0
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solbakkent
не вижу смысла про это новость создавать, так как там таблица плотная. одна осечка и ты на 6 месте

тем более не ясно снимут ли с юве очки(скорее не снимут)
+2
-1
+1
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Joel Campbell
Давай Жозе
Ждем в ЛЧ :)
+22
-1
+21
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