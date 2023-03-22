Антонио Кассано: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже»
Антонио Кассано назвал «Рому» позором итальянского футбола.
«Стычки, жесты, словесные оскорбления… О чем тут говорить?
В каждой игре мне приходится наблюдать, как вся их скамейка запасных выбегает на поле. Это позор итальянского футбола. Они могли бы занять второе место, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как приехал, он становился все хуже и хуже.
«Лацио» изо всех сил старался реализовать свой план на игру, в то время как «Рома» и Дибала выглядели жалко», – сказал экс-игрок сборной Италии в эфире Bobo TV.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
в италии по определению 4ка - юве, наполи, милан, интер.
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вложилась в моура рома меньше всех клубов первой 8ки.
за все время рома потратила на трансферы 90 млн.
1 сезон - (Абарахам 40, Шомуродов 18, Руи 12, Винья 13) = 83
2 сезон - (Челик 7) = 90
при фонсеке было 210 лямов.
чел, ты прожолжишь бред нести, нагло врать, в каждой ветке про моура или все таки остановишься?
Это официальный титул Ромы из Википедии . Её не фаны составляют .
До прихода Мауриньо Рома вообще никакого не выигрывала 👍
До него Рома что ли 6 места не занимала? До него Рома в ЛЕ не играла?
Ему подвезли Абрахама (еще и Майроаль был), Смоллинга, Белотти увели из Торино и Дибалу!!! забрали из Юве, взяли в аренду Мэйтленда-Найлза. И какие результаты? Снова 6-ые места, снова вылеты из кубка. Зато взяли третьесортный еврокубок, чтобы квалифицироваться в ЛЕ.
Действительно, the special one. Только он умудряется всем разум затуманивать каждый раз, выбивая жирные контракты.
Ну и !?
в тоттенхэм он пришел когда тот был на 13 месте
в рому он пришел так же на руины 7-8 места с долгами и уходом полкоманды
так что ты можешь пукать сколько угодно, есть сухие факты.
все проблемы этого клуба моур переживает на своей карьере, а остальные снимают сливки. это про жозе последних 10 лет. приходит на руины, отсраивает всё, а другие уже пользуются
Каких титулах ? можно выиграть Кубок Лиги и занять 10е место.