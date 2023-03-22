Антонио Кассано: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью Антонио Кассано серия А Италия Пауло Дибала Футбол

Антонио Кассано назвал «Рому» позором итальянского футбола.

«Стычки, жесты, словесные оскорбления… О чем тут говорить?

В каждой игре мне приходится наблюдать, как вся их скамейка запасных выбегает на поле. Это позор итальянского футбола. Они могли бы занять второе место, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как приехал, он становился все хуже и хуже.

«Лацио» изо всех сил старался реализовать свой план на игру, в то время как «Рома» и Дибала выглядели жалко», – сказал экс-игрок сборной Италии в эфире Bobo TV.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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57 комментариев

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brt202
действительно, а что показал Мауриньо за последние годы, кроме токсичности? Выгоняют отовсюду!
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спортикетт
Ответ mekafff
Куда? И что он там выжал? До него Рома что ли 6 места не занимала? До него Рома в ЛЕ не играла? Ему подвезли Абрахама (еще и Майроаль был), Смоллинга, Белотти увели из Торино и Дибалу!!! забрали из Юве, взяли в аренду Мэйтленда-Найлза. И какие результаты? Снова 6-ые места, снова вылеты из кубка. Зато взяли третьесортный еврокубок, чтобы квалифицироваться в ЛЕ. Действительно, the special one. Только он умудряется всем разум затуманивать каждый раз, выбивая жирные контракты.
твой мю потратил после увольнения моура почти млрд. тоттенхэм твой опустил конте на весь мир ничего не добившись. куда ты лезешь на те же грабли?

в италии по определению 4ка - юве, наполи, милан, интер.
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спортикетт
Madcomposer: "При том, что вложилась в Моура Рома по итальянским меркам вполне неплохо."
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вложилась в моура рома меньше всех клубов первой 8ки.
за все время рома потратила на трансферы 90 млн.
1 сезон - (Абарахам 40, Шомуродов 18, Руи 12, Винья 13) = 83
2 сезон - (Челик 7) = 90

при фонсеке было 210 лямов.

чел, ты прожолжишь бред нести, нагло врать, в каждой ветке про моура или все таки остановишься?
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Sevuska
Ответ Madcomposer
Блин, ну это же Лига Конференций. Забавно, что её фаны Моуриньо называют не иначе как "Еврокубок". Фактически, это же кубок Интертото, который давал пропуск в кубок УЕФА. Это всё маскирует его неспособность уже давно ставить стабильную игру. Уже и Милан взял чемпионство, и Наполи к нему мчит, Лацио прогрессирует при Сарри, а Моуриньо всё никак не может даже в четвёрку залезть, даже с учётом проблем Ювентуса. При том, что вложилась в Моура Рома по итальянским меркам вполне неплохо.
Какие фаны ?!
Это официальный титул Ромы из Википедии . Её не фаны составляют .
До прихода Мауриньо Рома вообще никакого не выигрывала 👍
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rej1sta
Ответ Arman FCSM
Сидят как-то в баре Кассано, Ротен и Мостовой, а в бар заходит Агбонлахор
Точно, забыл про Агбонлахора. Получается, у нас уже есть эксперты итальянского, французского, российского и английского футбола. Осталось найти кого-нибудь в Германии и Испании и будет нереальная команда. Круче Мстителей)
+6
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mekafff
Ответ rusichi
Маур выжал максимум. После него римляне скатятся. К сожалению.
Куда? И что он там выжал?

До него Рома что ли 6 места не занимала? До него Рома в ЛЕ не играла?

Ему подвезли Абрахама (еще и Майроаль был), Смоллинга, Белотти увели из Торино и Дибалу!!! забрали из Юве, взяли в аренду Мэйтленда-Найлза. И какие результаты? Снова 6-ые места, снова вылеты из кубка. Зато взяли третьесортный еврокубок, чтобы квалифицироваться в ЛЕ.

Действительно, the special one. Только он умудряется всем разум затуманивать каждый раз, выбивая жирные контракты.
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Sevuska
Ответ Burel
кубок седьмых мест. Вот это трофеище 😂
Если взять , что ЛЧ - кубок четвёртых мест .
Ну и !?
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Arty K.
Так ВОТ у кого Царь пример берёт!
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mj23.net
Ответ Burel
какого "такого" не было . Этот недотурнир впервые проводился
После создания Кубка Уефа в начале 70х было три евротурнира под эгидой УЕФА, как и сейчас. Рома не смогла ничего взять. Так что не катят отмазы про то, что конкретно ЛК раньше не было.
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спортикетт
Ответ Burel
интересно, как Рома недавно вышла в полуфинал ЛЧ с 7го места
это тебя надо спросить, ты же эту шизу мне пишешь. он пришел в команду которая была на 7 месте и отобралась в лк
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спортикетт
Ответ Burel
скорее на его руинах
в мю он пришел когда тот был на 6 месте по итогу сезона
в тоттенхэм он пришел когда тот был на 13 месте
в рому он пришел так же на руины 7-8 места с долгами и уходом полкоманды

так что ты можешь пукать сколько угодно, есть сухие факты.
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Burel
Ответ спортикетт
ты свихнутый персональный хейтер его, так как до жозе предел ромы был 7-6 места
интересно, как Рома недавно вышла в полуфинал ЛЧ с 7го места
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окечуква
Все хуже и хуже… выиграл ЛК, сейчас в плей офф ЛЕ и паре побед от второго места, как же плохо получается у Жузе, в следующем сезоне выйдет в плей офф ЛЧ и совсем катастрофа будет, ай-яй-яй.
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Madcomposer
Ответ Sevuska
Просто напомню этому оголтелому , что Жозе выиграл первый еврокубок в истории Ромы . Поэтому говорить , что Моуриньо ничего не показал с тех пор как приехал , очень не красиво 😊
Блин, ну это же Лига Конференций. Забавно, что её фаны Моуриньо называют не иначе как "Еврокубок". Фактически, это же кубок Интертото, который давал пропуск в кубок УЕФА. Это всё маскирует его неспособность уже давно ставить стабильную игру. Уже и Милан взял чемпионство, и Наполи к нему мчит, Лацио прогрессирует при Сарри, а Моуриньо всё никак не может даже в четвёрку залезть, даже с учётом проблем Ювентуса. При том, что вложилась в Моура Рома по итальянским меркам вполне неплохо.
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Burel
Ответ спортикетт
на его богаже как всегда может физрук прийти и выстрелить, там и везение еще придет как всегда... и тому физруку руководство не зажмет денег на трансферы почему-то. все проблемы этого клуба моур переживает на своей карьере, а остальные снимают сливки. это про жозе последних 10 лет. приходит на руины, отсраивает всё, а другие уже пользуются
скорее на его руинах
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Burel
Ответ Evgeny Trifonov
лол, у рыбака на трансферы потрачено столько же только титулов 0
зато он 6е места не занимал в полный сезон. Для топклуба явно важнее быть в зоне ЛЧ, чем выигрывать левые недокубки, типа Кубка Лиги
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AmanEsen
Ответ Sevuska
Просто напомню этому оголтелому , что Жозе выиграл первый еврокубок в истории Ромы . Поэтому говорить , что Моуриньо ничего не показал с тех пор как приехал , очень не красиво 😊
Ага, еврокубок, который впринципе никогда не существовал до прихода Моуриньо в Рому.
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Evgeny Trifonov
Ответ Burel
ага, полмиллиарда всего лишь потратил. Каких титулах ? можно выиграть Кубок Лиги и занять 10е место.
лол, у рыбака на трансферы потрачено столько же только титулов 0
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спортикетт
Ответ Okaka
так это турик для лузеров, как-то смешно его заносить в заслуги
а рома кто?
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спортикетт
Ответ rusichi
Маур выжал максимум. После него римляне скатятся. К сожалению.
на его богаже как всегда может физрук прийти и выстрелить, там и везение еще придет как всегда... и тому физруку руководство не зажмет денег на трансферы почему-то.

все проблемы этого клуба моур переживает на своей карьере, а остальные снимают сливки. это про жозе последних 10 лет. приходит на руины, отсраивает всё, а другие уже пользуются
+3
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Yuri Ten
Ответ Богдан Агафонов
Жду от Кассано: «этот Моуринью - как он везде пролез? Люди тут 20 лет в футбол играли, их не берут никуда, а Моуринью не играл даже»
Скорее от Моста
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Burel
Ответ Любезный Коссутий
и такого 6не было. щаз, погоди, он еще в финал ЛЕ залезет
какого "такого" не было . Этот недотурнир впервые проводился
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Burel
Ответ Evgeny Trifonov
так мы не о сезонах, а о титулах. Да и трансферов которые были у рыбака и севен Хага у него не было.
ага, полмиллиарда всего лишь потратил.
Каких титулах ? можно выиграть Кубок Лиги и занять 10е место.
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Александра Александрова
Ответ Evgeny Trifonov
так мы не о сезонах, а о титулах. Да и трансферов которые были у рыбака и севен Хага у него не было.
Каких трат у него не было 524 миллиона потратили при Моуриньо !
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спортикетт
Ответ LLiriKK
Комментарий удален модератором
ты свихнутый персональный хейтер его, так как до жозе предел ромы был 7-6 места
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