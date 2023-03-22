Антонио Кассано: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже»

назвал «Рому» позором итальянского футбола.

«Стычки, жесты, словесные оскорбления… О чем тут говорить?

В каждой игре мне приходится наблюдать, как вся их скамейка запасных выбегает на поле. Это позор итальянского футбола. Они могли бы занять второе место, но ничего не показал с тех пор, как приехал, он становился все хуже и хуже.

« » изо всех сил старался реализовать свой план на игру, в то время как « » и выглядели жалко», – сказал экс-игрок сборной Италии в эфире Bobo TV.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас