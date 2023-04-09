Жозе Моуринью дал ответ на критические замечания Антонио Кассано

Ранее бывший форвард «Ромы» неоднократно давал негативную оценку работе португальского тренера в римском клубе, в том числе называя команду позором итальянского футбола.

«Каждый человек свободен критиковать, у каждого свои предпочтения. Но когда дело касается таких людей, как Антонио, ситуация отличается.

Он веселится, в то время как остальные работают серьезно. Когда он критикует «Рому» или Моуринью, это не имеет значения, потому что он развлекается.

Кассано играл за «Рому», «Интер» и «Реал». В « » его помнят из-за его куртки [на презентации после трансфера], в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не приняв участия в матче, а в « » он даже Кубок Ломбардии не смог взять.

Я знаю, чего добился в «Интере», «Реале» и «Роме» я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – нет.

Я могу сказать ему только одно: осторожно, Антонио, тебе 40 лет, а мне – 60. Иногда в жизни появляется , и тогда становится тяжело», – сказал Моуринью после победы над «Торино» (1:0).

Говоря о Ливае, тренер, вероятно, имел в виду острый конфликт между Кассано и хорватским форвардом в сезоне-2012/13, в котором Антонио, как считается, оказался проигравшим.

Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол, а Сарри любит свою работу. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса»