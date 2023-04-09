Моуринью о Кассано: «В «Реале» его помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет»
Жозе Моуринью дал ответ на критические замечания Антонио Кассано
Ранее бывший форвард «Ромы» неоднократно давал негативную оценку работе португальского тренера в римском клубе, в том числе называя команду позором итальянского футбола.
«Каждый человек свободен критиковать, у каждого свои предпочтения. Но когда дело касается таких людей, как Антонио, ситуация отличается.
Он веселится, в то время как остальные работают серьезно. Когда он критикует «Рому» или Моуринью, это не имеет значения, потому что он развлекается.
Кассано играл за «Рому», «Интер» и «Реал». В «Реале» его помнят из-за его куртки [на презентации после трансфера], в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не приняв участия в матче, а в «Интере» он даже Кубок Ломбардии не смог взять.
Я знаю, чего добился в «Интере», «Реале» и «Роме» я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – нет.
Я могу сказать ему только одно: осторожно, Антонио, тебе 40 лет, а мне – 60. Иногда в жизни появляется Марко Ливая, и тогда становится тяжело», – сказал Моуринью после победы над «Торино» (1:0).
Говоря о Ливае, тренер, вероятно, имел в виду острый конфликт между Кассано и хорватским форвардом в сезоне-2012/13, в котором Антонио, как считается, оказался проигравшим.
Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол, а Сарри любит свою работу. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса»
Если вот так, объективно, кто такой Кассано? В Италии можно игроков 200 найти, чье мнение будет, как минимум, одного с ним веса. Он ничего не добился как футболист, хотя ему давали 1000 и 1 шанс себя проявить, а сейчас выступает в роли крикливого авторитетного эксперта, который знает и как Интеру надо играть, и Ювентусу, и Роме.
Вот и нежеле высказываются люди из одной профессии, там иногда действительно это будет глупо восприниматься
Далеко не первый раз же такое. Я ещё помню как он слов Венгера на говно исходил неделями
Что-то не видно чтобы его клуб феерил, лучше бы не реагировал