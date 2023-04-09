Моуринью о Кассано: «В «Реале» его помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет»

Теги Интер Рома Жозе Моуринью Реал Мадрид Антонио Кассано серия А Италия Ла Лига Марко Ливая Футбол

Жозе Моуринью дал ответ на критические замечания Антонио Кассано

Ранее бывший форвард «Ромы» неоднократно давал негативную оценку работе португальского тренера в римском клубе, в том числе называя команду позором итальянского футбола.

«Каждый человек свободен критиковать, у каждого свои предпочтения. Но когда дело касается таких людей, как Антонио, ситуация отличается.

Он веселится, в то время как остальные работают серьезно. Когда он критикует «Рому» или Моуринью, это не имеет значения, потому что он развлекается.

Кассано играл за «Рому», «Интер» и «Реал». В «Реале» его помнят из-за его куртки [на презентации после трансфера], в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не приняв участия в матче, а в «Интере» он даже Кубок Ломбардии не смог взять.

Я знаю, чего добился в «Интере», «Реале» и «Роме» я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – нет.

Я могу сказать ему только одно: осторожно, Антонио, тебе 40 лет, а мне – 60. Иногда в жизни появляется Марко Ливая, и тогда становится тяжело», – сказал Моуринью после победы над «Торино» (1:0).

Говоря о Ливае, тренер, вероятно, имел в виду острый конфликт между Кассано и хорватским форвардом в сезоне-2012/13, в котором Антонио, как считается, оказался проигравшим.

Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол, а Сарри любит свою работу. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса»

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47 комментариев

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Dario Alexys
я помню кассано по эпизоду ,когда Ибра ударил его в стиле Жан-Клод ван Дамма в голову на бровке , когда антоша интервью давал это легендарный момент
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Златан Лучший!
Ответ #SharkTeam
Горит и ещё как. Всю карьеру его видел. Он ооочень обидчивый, а тут прям подорвало у него. Далеко не первый раз же такое. Я ещё помню как он слов Венгера на говно исходил неделями
Моуриньо нагибал Венгера. Годами
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Romeo Yankovich
я всё жду, когда какой-нибудь тренер про такого, как кассано, скажет "не обращайте внимание, это итальянский Мостовой"
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Dario Alexys
Ответ Glukinho
а расскажите, что за история про куртку?
коричневая куртка с мехом какой-то лисы плешивой)
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Михо
Ответ Dauren Zhalgasbayev
хаххахаха куртка и вправду ужасная)
Да ладно, меховой воротник красивый😃
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titov-and-trubach
Как Антонио утомил уже, ну до всех докопался. Зря Жозе ему ответил, сейчас весь месяц Кассано будут названивать журналисты и спрашивать, что он об этом думает.
Если вот так, объективно, кто такой Кассано? В Италии можно игроков 200 найти, чье мнение будет, как минимум, одного с ним веса. Он ничего не добился как футболист, хотя ему давали 1000 и 1 шанс себя проявить, а сейчас выступает в роли крикливого авторитетного эксперта, который знает и как Интеру надо играть, и Ювентусу, и Роме.
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Юрий Кечко
Ответ Arthur Jacob
Да по такой логике вообще не надо смотреть и тем более обсуждать футбол, ибо 90% людей и на любительском уровне вряд ли играли. А Кассано так или иначе успел поиграть за Реал, Рому, Милан и Интер, думаю его карьера и заслуги в футболе будут посерьёзнее чем у большинства футбольных экспертов с того же Матч ТВ например
Я думаю все таки есть разница когда обсуждают и критикуют болельщики исключительно со своей колокольни, то условно понятно что любой из нас играет хуже Заболотного , но ровняем мы его не с собой а сдружимся профи
Вот и нежеле высказываются люди из одной профессии, там иногда действительно это будет глупо восприниматься
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Glukinho
а расскажите, что за история про куртку?
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#SharkTeam
Ответ Dexter Dallas
так где у него горит, когда он ему пол года не отвечал. или тебе за 60 и ты не знаешь значения слов?
Считай как знаешь
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Dexter Dallas
Ответ #SharkTeam
Горит и ещё как. Всю карьеру его видел. Он ооочень обидчивый, а тут прям подорвало у него. Далеко не первый раз же такое. Я ещё помню как он слов Венгера на говно исходил неделями
так где у него горит, когда он ему пол года не отвечал. или тебе за 60 и ты не знаешь значения слов?
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#SharkTeam
Ответ Dexter Dallas
с чего ты взял что он горит? если он этому дурачку, который ноет с начала сезона до сих пор не отвечал?
Горит и ещё как. Всю карьеру его видел. Он ооочень обидчивый, а тут прям подорвало у него.
Далеко не первый раз же такое. Я ещё помню как он слов Венгера на говно исходил неделями
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#SharkTeam
Ответ Artuom Batishev
Вы читали ответ Моура? Там прямо сказано - все могут критиковать 😉 Желчь Кассано просто смешно слушать - уже кто бы говорил 😂 Но критиковать он конечно может 😊
Ну типичный желчный португалец. Ему про работу, он а вот ты урод вообще и лузер. 🤦
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Dexter Dallas
Ответ #SharkTeam
А причем тут эти эпизоды вообще? Человек горит от того что его больше не считают топом и пытается набросить на какие-то личные эпизоды у высказавшегося. Это типа как, круто?)
с чего ты взял что он горит? если он этому дурачку, который ноет с начала сезона до сих пор не отвечал?
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Arthur Jacob
Ответ Artuom Batishev
Поиграть конечно успел. Но заслуги... Эммм чего? А они у Кассано разве есть? 😅
Заново прочти мой комментарий
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Artuom Batishev
Ответ #SharkTeam
Что-то ты сильно уехал в "сперва добейся". Маур сдулся и сильно горит когда на это указывают. Вот и все
Окей, но у Моура хоть "старых" заслуг полно+маленькая тележка. А у Кассано заслуг ровно НОЛЬ.
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Dexter Dallas
Ответ #SharkTeam
Что-то ты сильно уехал в "сперва добейся". Маур сдулся и сильно горит когда на это указывают. Вот и все
смажь, а потом сглотни. кассано весь сезон набрасывает на йозе марино и только недавно он ему ответил. так что не ной
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#SharkTeam
Ответ Dexter Dallas
что искать? он человек из футбола. про конфликт с Ливае мог знать. а про куртку кассано знают все, кто хоть немного интересуется футболом не в рамках "лянель и ранальда"
А причем тут эти эпизоды вообще? Человек горит от того что его больше не считают топом и пытается набросить на какие-то личные эпизоды у высказавшегося. Это типа как, круто?)
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rcbkz6mrtd
Разобрал на запчасти)
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Artuom Batishev
Ответ #SharkTeam
Ну и что. Он такой же болела как и остальные теперь. Получается по мнению моура никто не имеет права сказать что он уже не тот? Что-то не видно чтобы его клуб феерил, лучше бы не реагировал
Вы читали ответ Моура? Там прямо сказано - все могут критиковать 😉 Желчь Кассано просто смешно слушать - уже кто бы говорил 😂 Но критиковать он конечно может 😊
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#SharkTeam
Ответ Artuom Batishev
Поиграть конечно успел. Но заслуги... Эммм чего? А они у Кассано разве есть? 😅
Что-то ты сильно уехал в "сперва добейся". Маур сдулся и сильно горит когда на это указывают. Вот и все
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Ярик01
Кассано это итальянский Мостовой, может тоже без лицензии
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Dexter Dallas
Ответ #SharkTeam
Какие то эпизоды выискал, так позорно выглядит. Интересно на болел каких-либо также будет выискивать. У самого полно
что искать? он человек из футбола. про конфликт с Ливае мог знать. а про куртку кассано знают все, кто хоть немного интересуется футболом не в рамках "лянель и ранальда"
+2
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Artuom Batishev
Ответ Arthur Jacob
Да по такой логике вообще не надо смотреть и тем более обсуждать футбол, ибо 90% людей и на любительском уровне вряд ли играли. А Кассано так или иначе успел поиграть за Реал, Рому, Милан и Интер, думаю его карьера и заслуги в футболе будут посерьёзнее чем у большинства футбольных экспертов с того же Матч ТВ например
Поиграть конечно успел. Но заслуги... Эммм чего? А они у Кассано разве есть? 😅
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#SharkTeam
Ответ Artuom Batishev
Так это единственные эпизоды, по которым Кассано еще помнят😅 В том то и дело, что о Кассано и вспомнить то нечего... 🤷🏻 Полностью просрал свою карьеру и сейчас только и может, что желчью брызгать.
Ну и что. Он такой же болела как и остальные теперь. Получается по мнению моура никто не имеет права сказать что он уже не тот?
Что-то не видно чтобы его клуб феерил, лучше бы не реагировал
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Dexter Dallas
Ответ Человек1991
мерзкая обидчивая мауринька , которого уже 6 раз увольняли, сотни провокаций и кривляний ,похож на шизика , спецом говорил игрокам Реала играть грязно против Барселоны, однажды подошёл к тренеру сзади и засунул палец в глаз , вдумайтесь что это , за это в адекватном мире последовало бы отстранение от футбола , и изоляция в психушку.
мессибой на кураже))
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