Моуринью об 1:0 с «Торино»: «Без разницы, 1:0 или 5:4. Главное в спорте – победа»
Жозе Моуринью все равно, с каким счетом одерживать победы
Главный тренер «Ромы» выразил мнение после матча с «Торино» (1:0) в Серии А.
«Ты побеждаешь в матче, когда забиваешь больше, чем соперник. И без разницы, выигрываешь ты со счетом 1:0 или 5:4. Кто забивает на гол больше, тот и побеждает. А главное в спорте – это победа.
Задача всегда остается прежней: побеждать как можно чаще, демонстрируя мастерство и стараясь скрыть при этом свои слабости», – сказал Моуринью.
Моуриньо