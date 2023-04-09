Моуринью об 1:0 с «Торино»: «Без разницы, 1:0 или 5:4. Главное в спорте – победа»

Теги Рома Торино Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью все равно, с каким счетом одерживать победы

Главный тренер «Ромы» выразил мнение после матча с «Торино» (1:0) в Серии А.

«Ты побеждаешь в матче, когда забиваешь больше, чем соперник. И без разницы, выигрываешь ты со счетом 1:0 или 5:4. Кто забивает на гол больше, тот и побеждает. А главное в спорте – это победа.

Задача всегда остается прежней: побеждать как можно чаще, демонстрируя мастерство и стараясь скрыть при этом свои слабости», – сказал Моуринью.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Шевцов
Рома выходи в лч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
solbakkent
Ответ Милан 19
Правильно, 1 гол и сразу 2 этажный автобус ☝️🤭 ...
у твоего милана против монцы? или ты забыл уже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
solbakkent
у барселоны рекорд по 1-0 счету в этом сезоне. но никто ничего не говорит. хотя многие помнят их автобус против реала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Титулованный мастер,думаю в следующем сезоне с Ромой вполне взять чемпионство в серии А.С интерем брал,теперь с ромой)
Они даже дома не могут стабильно автобус припарковать, чтобы победы клепать. И что за резерв должен появиться у Ромы для дополнительных 20 очков в следующем сезоне?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Правильно, 1 гол и сразу 2 этажный автобус ☝️🤭 ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Саша Казанов
Особенный, ждём в Челси!)
Следующий Сарри должен быть потом Конте. С такой скоростью увольнений до Жозе за 2 года дойдут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
proeast
Ответ SLEVIN
и с одним ударом в створ от ромы😂🤦🏻 великий доминатор моур
Торино тоже 1 удар, но счет на табло 1-0 и 3 очка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Попов
Ответ proeast
Жозе к вам не приедет.
Епта :):):):)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Жозе красавец, тьфу тьфу тьфу не сглазить, жду Рому в след сезоне в ЛЧ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unai2019
Унаи Эмери не согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Мудро сказал Йозеф. Глубоко копнул!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ proeast
А кто доволен? Валидол.
При 1-0 тот ещё валидол может быть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
Ответ RealJericho
Зачем ему куда-то уезжать, если Рома сейчас в зоне ЛЧ и есть все предпосылки закончить на 3 месте
по итогу сезона окажется в родной ле
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Титулованный мастер,думаю в следующем сезоне с Ромой вполне взять чемпионство в серии А.С интерем брал,теперь с ромой)
боже да не смеши. на дистанции играя в автобус уже давно сложно взять лигу. кубок какой нибудь можно от обороны, лигу врядли
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
и с одним ударом в створ от ромы😂🤦🏻 великий доминатор моур
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARTEM PROKAZOV
Ответ RealJericho
Зачем ему куда-то уезжать, если Рома сейчас в зоне ЛЧ и есть все предпосылки закончить на 3 месте
Да может быть куча аргументов в пользу, стоит только подумать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ Саша Казанов
Особенный, ждём в Челси!)
Он ведь намерен остаться в Роме насколько я помню
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Зачем ему куда-то уезжать, если Рома сейчас в зоне ЛЧ и есть все предпосылки закончить на 3 месте
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Титулованный мастер,думаю в следующем сезоне с Ромой вполне взять чемпионство в серии А.С интерем брал,теперь с ромой)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
proeast
Ответ Вадим Сидоров
Обычно тренеры недовольны от побед типо 4-3, 5-4 ))
А кто доволен? Валидол.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
proeast
Ответ Саша Казанов
Особенный, ждём в Челси!)
Жозе к вам не приедет.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Обычно тренеры недовольны от побед типо 4-3, 5-4 ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
"Без разницы с каким счетом побеждать, главное победа" -
Моуриньо
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Особенный, ждём в Челси!)
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий