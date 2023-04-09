Моуринью об 1:0 с «Торино»: «Без разницы, 1:0 или 5:4. Главное в спорте – победа»

Жозе Моуринью все равно, с каким счетом одерживать победы

Главный тренер «Ромы» выразил мнение после матча с « » (1:0) в Серии А.

«Ты побеждаешь в матче, когда забиваешь больше, чем соперник. И без разницы, выигрываешь ты со счетом 1:0 или 5:4. Кто забивает на гол больше, тот и побеждает. А главное в спорте – это победа.

Задача всегда остается прежней: побеждать как можно чаще, демонстрируя мастерство и стараясь скрыть при этом свои слабости», – сказал .