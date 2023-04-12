Гвардиола о 3:0 с «Баварией»: «Потрясающе. Но я знаю, что значит играть в Мюнхене. «Сити» нужно придумать что-то новое, чтобы добиться успеха»
Пеп Гвардиола после победы над «Баварией» (3:0) призвал «Манчестер Сити» не расслабляться.
«Это был действительно хороший матч Лиги чемпионов, встречались топ-команды. 55-60 минут игра была равной.
Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри.
В первые 5-15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы изменили кое-что и выглядели сильнее оставшуюся часть матча.
Это потрясающий результат, но я знаю, что значит сыграть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Во многих экспериментах в лч, в которых обвиняют пепа, это тоже не в первый раз было. Ну и что?
Всё прекрасно работает.
Если Пеп не начнет чудить, то шансы на победу в этом сезоне во всех оставшихся турнирах будут неплохими.
ближе к финалу. Лучше играть вторым номером на контратаке чем давить оборону раскрыть безполезными пытками .
Всё, поздравляю Баварию с выходом в полуфинал.
Один привоз, одна пенка на ровном месте и уже 0:2.