Гвардиола о 3:0 с «Баварией»: «Потрясающе. Но я знаю, что значит играть в Мюнхене. «Сити» нужно придумать что-то новое, чтобы добиться успеха»

Пеп Гвардиола после победы над «Баварией» (3:0) призвал «Манчестер Сити» не расслабляться.

«Это был действительно хороший матч чемпионов, встречались топ-команды. 55-60 минут игра была равной.

Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри.

В первые 5-15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы изменили кое-что и выглядели сильнее оставшуюся часть матча.

Это потрясающий результат, но я знаю, что значит сыграть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха», – заявил главный тренер « ».