Гвардиола о 3:0 с «Баварией»: «Потрясающе. Но я знаю, что значит играть в Мюнхене. «Сити» нужно придумать что-то новое, чтобы добиться успеха»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола после победы над «Баварией» (3:0) призвал «Манчестер Сити» не расслабляться.

«Это был действительно хороший матч Лиги чемпионов, встречались топ-команды. 55-60 минут игра была равной.

Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри.

В первые 5-15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы изменили кое-что и выглядели сильнее оставшуюся часть матча.

Это потрясающий результат, но я знаю, что значит сыграть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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37 комментариев

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jordy
Ответ Артур Мкртычян
по его последним интервью видно, что кто-то ему регулярно теперь докладывает о том что в сети говорят.
Кто-то из местных.
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Айрат Ситдиков
Ответ Артур Мкртычян
Сити это использует уже игр 5-6. следите хоть иногда за ними. это не новое.
Он играл ложного фулбека, без мяча закрывал правый фланг.
Во многих экспериментах в лч, в которых обвиняют пепа, это тоже не в первый раз было. Ну и что?
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Артур Мкртычян
Ответ Pamir88
Придумать что-то новое? Это он так шутит? )
да это троллинг
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Артур Мкртычян
Ответ Айрат Ситдиков
За счет чего-то нового такие победы и бывают) стоунс теперь чистый опорник, а если б сити проиграл, все бы стали винить пепа
Сити это использует уже игр 5-6. следите хоть иногда за ними. это не новое.
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Михаил Анисимов
Не болею за Баварию, но сегодня их было жалко. Такое ощущение, что посмотрел матч с Барсой, где 8:2 было только наоборот.К МС тоже спокойно отношусь, но по игре заслуживают выйти в полуфинал и если попадут на Реал будет очень интересно. При таком уровнен игры даже Пепу с его придумками сложно будет всё испортить:)
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Артур Мкртычян
Ответ jordy
Гвардиола: "Нам нужно придумать что-то новое". Всё, поздравляю Баварию с выходом в полуфинал.
по его последним интервью видно, что кто-то ему регулярно теперь докладывает о том что в сети говорят.
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Айрат Ситдиков
Ответ Parce
Опять что-то Пеп новое придумать хочет, может не надо? Гвардиолу может переиграть только он сам 🙃
За счет чего-то нового такие победы и бывают) стоунс теперь чистый опорник, а если б сити проиграл, все бы стали винить пепа
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jordy
Ответ Vinnipukh Vinni
А вдруг придумает? А вдруг это дезинформация? ))) (учитывая события в мире сейчас это в моде)
Пытается запутать соперников.
Всё прекрасно работает.
Если Пеп не начнет чудить, то шансы на победу в этом сезоне во всех оставшихся турнирах будут неплохими.
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Артур Мкртычян
Ответ jordy
Гвардиола: "Нам нужно придумать что-то новое". Всё, поздравляю Баварию с выходом в полуфинал.
он так-то потроллил. Но никто не понял. Пеп сейчас в теме, что про него пишут в сети.
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Артур Мкртычян
Ответ Человек1991
В первом матче Гвардиола внатуре придумал , гибридная схема 4-2-3-1 , по краям защиты Аканджи и Аке. ) и это сработало , хотя думаю в Сити как не поставь игроков , что угодно не выдумай , это может спокойно сработать . )
3-2-4-1 схема у Сити. и Пеп не уже матчей 5-6 обкатывает. поэтому это не считается перемудрением. это работает.
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Максим Черкашин
Ответ Andrey Martynov
Только не это...
Хохланд станет центральным защитников. Аканджи вратарём.😎
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А.В.Бубнов
Что ты можешь придумать нового, пэп? Без космического бюджета и заряженных судей ты никто и звать тебя никак
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Человек1991
В первом матче Гвардиола внатуре придумал , гибридная схема 4-2-3-1 , по краям защиты Аканджи и Аке. ) и это сработало , хотя думаю в Сити как не поставь игроков , что угодно не выдумай , это может спокойно сработать . )
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инок
Ну что сказать - Пеп просто волшебник! И да - отдельный привет руководству Баварии
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Vinnipukh Vinni
Ответ jordy
Гвардиола: "Нам нужно придумать что-то новое". Всё, поздравляю Баварию с выходом в полуфинал.
А вдруг придумает? А вдруг это дезинформация? ))) (учитывая события в мире сейчас это в моде)
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Евгений Лифшиц
Ответ Andrey Martynov
Только не это...
ору)) Пеп, пощади...
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Мамаральду Кристина
Ответ Igmu
Красавчик. Хозяин немецкого футбола.
Пепу ничего ненадо советовать игрокам, команда сама знает как играть а то вселяешь игрокам страх и коленки будут дрожать перед соперниками
ближе к финалу. Лучше играть вторым номером на контратаке чем давить оборону раскрыть безполезными пытками .
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jordy
Гвардиола: "Нам нужно придумать что-то новое".
Всё, поздравляю Баварию с выходом в полуфинал.
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Donald Subanov
Стоунз будет ложной девяткой
+1
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Velirpa
развалил Баварию, теперь в Сити 100 лет работает, дождался.
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Parce
Ответ AF007
должун, ты там живой вообще?) Последний коммент час назад. Кто-нибудь вызовите скорую человеку
Зачем скорая? Новый пост про Барсу и он первый в комментариях
+14
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Burel
Ответ Andrey Martynov
Только не это...
ахаха, этого больше всего и боятся
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Igmu
Красавчик. Хозяин немецкого футбола.
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bevooch
Ответ Руслан Узденов
Комментарий удален пользователем
Господи, ничему жизнь людей не учит. Это плей-офф ЛЧ, здесь даже разница в три мяча не является чем-то невероятно непробиваемым. Тем более в соперниках Бавария дома, а не Динамо Загреб.
Один привоз, одна пенка на ровном месте и уже 0:2.
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-1
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Арман Мартиросян
Можно Холанда ложным вратарём сделать, а Эдерсона болбоем. Ну и Де Брюйне в роли центрального защитника не помешает.
+3
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