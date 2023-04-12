44,6% в игре с «Баварией» – худший показатель «Сити» по владению мячом на «Этихаде» при Гвардиоле

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Томас Тухель Футбол

«Бавария» стала 1-м клубом, владевшим мячом 55,4% времени на «Этихаде» при Пепе Гвардиоле.

Команда Томаса Тухеля потерпела выездное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 0:3.

«Горожане» впервые с 2016 года, когда клуб нанял Пепа Гвардиолу главным тренером, на своем поле владели мячом лишь 44,6% времени.

Гвардиола выиграл у Тухеля 3 матча подряд и 7 из 11 за все время

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17 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ Мамаральду Кристина
Играть вторым номером пора уже научиться Пеп! А то через контраатаки пропускали итог вылет. Кто то должен же обьяснять кроме той Барсы никто неможет чисто на владение выиграть игру. Там были золотые поколение + Месси! Пеп эсли будет играть с реалом преимущественно владение мячом вылетит опять!
Сити как бы умеет. с арсеналом так же сыграли.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Алина Иванова
а 41% во 2 тайме против Брайтона?
Значит, тогда суммарно по итогам всего матча получилось больше.
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Алина Иванова
а 41% во 2 тайме против Брайтона?
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Direct free kick
Ответ jordy
Надо вспомнить, с каким процентом владения Пеп обыграл в этом сезоне АПЛ идущего на 1 месте Арсенал, причем на Эмирейтс. Кто не помнит... с 35%. Пеп тоже учится.
Скоро фанатами владения останутся только безработные Энрике и Сампаоли и позорящий Вильяреал Сэтьен
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Direct free kick
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Автобусник Пеп сильно боялся Баварии, но табуреты сами позорно слились.
Главное, что карим бревнозема изгнан из сборной Франции величайшим Дешамом ха ха
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Мамаральду Кристина
Ответ uefa-7
Впервые с 2016 года, Пеп реально гений🔥
Играть вторым номером пора уже научиться Пеп! А то через контраатаки пропускали итог вылет. Кто то должен же обьяснять кроме той Барсы никто неможет чисто на владение выиграть игру. Там были золотые поколение + Месси! Пеп эсли будет играть с реалом преимущественно владение мячом вылетит опять!
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Оливер Кан удаляет Роберту
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jordy
Надо вспомнить, с каким процентом владения Пеп обыграл в этом сезоне АПЛ идущего на 1 месте Арсенал, причем на Эмирейтс.
Кто не помнит... с 35%.
Пеп тоже учится.
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badaboom
Пепка укатал Баварку в асфальт ее же стилем. Это таки многого стоит для верного адепта своих идей. Продолжает развиваться Шарлатан!
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Руслан Перепечин
ЛЮДИ ПИШИТЕ В ИНСТУ БАВАРИИ #BringtNagelsmannzurück
Пускай вернëтся и вернëт нам Баварию...
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Velirpa
эффект Тухеля.
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Михо
Я считаю нужно присудить Баварии победу по очкам
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Febos_
пфффф так до этого они играли со всякими барсами и партизанами, поэтому и не удивительно что только сейчас они получили первую поражению , клубы апл давно уже являются хозяевами немецких клубов
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uefa-7
Впервые с 2016 года, Пеп реально гений🔥
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леннорыч-абрамович
Это знак для Пепа, что пора начать мудрить перед ответкой.
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Jor Hakobyan
Вот в этом мы превзошли Сити. Чемпионский достижение
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10ztv
скоро в атлетико мадрид превратятся
0
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