44,6% в игре с «Баварией» – худший показатель «Сити» по владению мячом на «Этихаде» при Гвардиоле

«Бавария» стала 1-м клубом, владевшим мячом 55,4% времени на «Этихаде» при Пепе Гвардиоле.

Команда Томаса Тухеля потерпела выездное поражение в четвертьфинале чемпионов со счетом 0:3.

«Горожане» впервые с 2016 года, когда клуб нанял главным тренером, на своем поле владели мячом лишь 44,6% времени.

Гвардиола выиграл у Тухеля 3 матча подряд и 7 из 11 за все время