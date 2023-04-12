44,6% в игре с «Баварией» – худший показатель «Сити» по владению мячом на «Этихаде» при Гвардиоле
«Бавария» стала 1-м клубом, владевшим мячом 55,4% времени на «Этихаде» при Пепе Гвардиоле.
Команда Томаса Тухеля потерпела выездное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 0:3.
«Горожане» впервые с 2016 года, когда клуб нанял Пепа Гвардиолу главным тренером, на своем поле владели мячом лишь 44,6% времени.
Гвардиола выиграл у Тухеля 3 матча подряд и 7 из 11 за все время
Кто не помнит... с 35%.
Пеп тоже учится.
Пускай вернëтся и вернëт нам Баварию...