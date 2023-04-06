Араухо о поведении Винисиуса: «Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Винисиус Жуниор Рональд Араухо Класико Футбол

Рональд Араухо посоветовал Винисиусу сосредоточиться на футболе

Во время матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:4) бразилец регулярно вступал в конфликты с соперниками, в том числе с Араухо в конце игры.

«Я всегда стараюсь уважать всех своих соперников, но сегодня я немного разгорячился, увидев, что Винисиус так много говорит с болельщиками и одноклубниками.

Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок. Я разгорячился, но это футбол», – сказал защитник «Барселоны».

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34 комментария

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wshnmn
Ответ DolJun
если араухо начнет наконец учиться у кристенсена, возможно из него и получится защитник, а пока только брусок типа жюля бартра)
слава всевышнему, что этого француза они перехватили ))
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kazbek.sultanbek
Ответ инок
Скажи об этом Гави. Он откровенно бьёт сзади по ногам Винисиуса и ЖК нет.
Гави приходится сзади бить по ногам соперникам, потому что из-за ужасной позиционного расположения он всё время находится сзади
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Maximus055
Ответ King_X
Больше всего Винисиуса просят сосредоточиться на футболе те, кто его лупит на поле) лол Чел как бы и рад был бы сосредоточиться на футболе, своих финтах и т. д, но его рубят. Причем не обычные фолы, а всякие грубые блокировки, удары именно в бедро/голень/лодыжку, объятия, сдерживания за шею и все такое на протяжении 90 минут, зачастую при полном попустительстве судьи Поэтому глупо учить Винисиуса терпению и концентрации, когда сами его и выводят провокациями (Араухо меньше, но вчера тож именно что в корпус/в ноги Вини играл оч часто, а не в мяч. Почти с первой минуты матча)
Ну это стиль игры такой у него. Азара в Челси тоже чаще всех били по ногам.
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Football poet
Ответ f0rmoceft
Скажи тоже самое Гави
Так Гави и никогда не был каким-то прям топом, я не понимаю вот этот пиар и шумиху вокруг него, просто качественный испанский полузащитник и не более, талант довольно ограничен у него, при этом мало уделяют внимание Педри, у которого как раз таки и есть задатки Гения
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Magomed K
Ответ Мадрид наказывает!
а еще 0-4
А как это относится к поведению вини?
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Magomed K
Ответ инок
Скажи об этом Гави. Он откровенно бьёт сзади по ногам Винисиуса и ЖК нет.
Гави играет грубо и получает за это свои жëлтые(у него больше всего жëлтых в команде) , а вини провоцирует соперника и играет на трабину и потом когда за это получает от соперника начинает просить жëлтые, и в этом матче вини сам начал вражду с гави толкнув его
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belikovda.90
Винисиус - дегенерат

Мадридисты, найдите ему репетитора. Чувак похоже не имеет и среднего образования)))
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Мадрид наказывает!
Ответ Parce
Протокол матча видел? У обоих по желтой
а еще 0-4
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Karim Rahmonov
Если бы Араухо сосредоточился только на игре то возможно бы не получили 4 гола от Мадрида! )))))))
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Ivang King
Ответ Parce
На поведение гави только мадридцы жалуются. А у винисиуса стычка почти с каждой командой
Ну по крайней мере вини не лупит по ногам и не грозит отправить в лазарет, и посмотрел бы я на тебя когда за игру десятки раз лупят по ногам, а судья через раз свистит, у любого вспыхнет
+4
-2
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sC@ryClown!
Ответ Shuller18
Да пускай. Вчера он побегал на гол, ассист и заработанный пенальти. Если так дальше продолжится, я не против.
он будет примерно как Стерлинг до и после МС
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Apotamkin
Араухо достойный уважения игрок!
+1
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DolJun
если араухо начнет наконец учиться у кристенсена, возможно из него и получится защитник, а пока только брусок типа жюля бартра)
+6
-2
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King_X
Больше всего Винисиуса просят сосредоточиться на футболе те, кто его лупит на поле) лол

Чел как бы и рад был бы сосредоточиться на футболе, своих финтах и т. д, но его рубят. Причем не обычные фолы, а всякие грубые блокировки, удары именно в бедро/голень/лодыжку, объятия, сдерживания за шею и все такое на протяжении 90 минут, зачастую при полном попустительстве судьи

Поэтому глупо учить Винисиуса терпению и концентрации, когда сами его и выводят провокациями (Араухо меньше, но вчера тож именно что в корпус/в ноги Вини играл оч часто, а не в мяч. Почти с первой минуты матча)
+11
-3
+8
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Shuller18
Ответ sC@ryClown!
Винисуиус бегунок,бегунком и будет,выше природных данных не прыгнешь.
Да пускай. Вчера он побегал на гол, ассист и заработанный пенальти. Если так дальше продолжится, я не против.
+6
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Barbambia
Каждый раз удивительно как умудряется Винисиус доигрывать без удалений за свои кривляния, споры и симуляции.
+1
-5
-4
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Parce
Ответ инок
Скажи об этом Гави. Он откровенно бьёт сзади по ногам Винисиуса и ЖК нет.
Протокол матча видел? У обоих по желтой
+2
-9
-7
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Parce
Ответ Алексей Ненахов
Для начала Гави бы уважению поучил
На поведение гави только мадридцы жалуются. А у винисиуса стычка почти с каждой командой
+7
-6
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белошип
Нормально этого хрусталя-ноунейма вчера отвозил бразильский хозяин
Мне интересно,у двух брусков Араухо и Гави иммунитеты на желтые/красные не пойму?
Вчера привоз весь матч только и делал что фолил на хозяине и даже жёлтую не получил)
+2
-2
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sC@ryClown!
Винисуиус бегунок,бегунком и будет,выше природных данных не прыгнешь.
+5
-8
-3
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инок
Скажи об этом Гави. Он откровенно бьёт сзади по ногам Винисиуса и ЖК нет.
+15
-6
+9
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KMR
Советы после 0-4
0
-1
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Sevuska
А особенно разгорячились болельщики Барселоны и вели себя очень позорно 👍
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ДЖИН
Батя дело говорит....
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ConorNite
Если сосредоточиться лишь на футболе, ты будешь лишь футболистом. А игрок должен еще обладать характером и быть личностью
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