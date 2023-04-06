Араухо о поведении Винисиуса: «Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок»
Рональд Араухо посоветовал Винисиусу сосредоточиться на футболе
Во время матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:4) бразилец регулярно вступал в конфликты с соперниками, в том числе с Араухо в конце игры.
«Я всегда стараюсь уважать всех своих соперников, но сегодня я немного разгорячился, увидев, что Винисиус так много говорит с болельщиками и одноклубниками.
Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок. Я разгорячился, но это футбол», – сказал защитник «Барселоны».
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Мадридисты, найдите ему репетитора. Чувак похоже не имеет и среднего образования)))
Чел как бы и рад был бы сосредоточиться на футболе, своих финтах и т. д, но его рубят. Причем не обычные фолы, а всякие грубые блокировки, удары именно в бедро/голень/лодыжку, объятия, сдерживания за шею и все такое на протяжении 90 минут, зачастую при полном попустительстве судьи
Поэтому глупо учить Винисиуса терпению и концентрации, когда сами его и выводят провокациями (Араухо меньше, но вчера тож именно что в корпус/в ноги Вини играл оч часто, а не в мяч. Почти с первой минуты матча)
Мне интересно,у двух брусков Араухо и Гави иммунитеты на желтые/красные не пойму?
Вчера привоз весь матч только и делал что фолил на хозяине и даже жёлтую не получил)