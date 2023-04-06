Араухо о поведении Винисиуса: «Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок»

Рональд Араухо посоветовал Винисиусу сосредоточиться на футболе

Во время матча Кубка Испании между «Барселоной» и « » (0:4) бразилец регулярно вступал в конфликты с соперниками, в том числе с в конце игры.

«Я всегда стараюсь уважать всех своих соперников, но сегодня я немного разгорячился, увидев, что Винисиус так много говорит с болельщиками и одноклубниками.

Если он сосредоточится только на футболе, то станет еще лучше как игрок. Я разгорячился, но это футбол», – сказал защитник «Барселоны».

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