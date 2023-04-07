Карло Анчелотти: «Винисиус олицетворяет новую эпоху в футболе. Весь «Реал» надеется, что он продолжит в том же духе»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти назвал вингера «Реала» Винисиуса олицетворением новой эпохи в футболе

«Винисиус олицетворяет новую эпоху в «Реале» и в футболе в целом. Весь «Реал» надеется, что он продолжит в том же духе, потому что он делает очень важные вещи.

Его потолок – его стабильность, которая должна у него быть. Его физические данные очень ему помогут. Он очень сильный, очень мощный, никогда не устает, всегда усердно тренируется.

Только отсутствие стабильности может ограничить его и других отличных игроков, меняющих современный футбол», – сказал тренер «Реала».

Бензема – самый результативный игрок 2023-го. За 4 дня обогнал Холанда, Рэшфорда и Осимхена

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7 комментариев

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<~Inter~>
Ответ ML26
Вини реально будущее. Его голевой пас на Бензема напомнил мне что-то из Рональдиньо, какая-то магия. Хайлайт на века
Винисиус напомнил всем, что он бразилец
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Hong Kil
Гави трогающий Винисиуса за пах, вот это новая эпоха!
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Фёдор Кузнецов
Ответ ML26
Вини реально будущее. Его голевой пас на Бензема напомнил мне что-то из Рональдиньо, какая-то магия. Хайлайт на века
Этот пас при этом не сразу заметен
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Cevin Cigan
Удивительно трудолюбив для бразильца! Всё таки меняется мышление у молодого поколения в лучшую сторону. Светлое будущее ждёт Вини!
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Олег Кабанов
Продолжит в том же духе вести себя на поле как психованое быдло?
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Макс Кидалов
Залог успеха виннисиуса и вообще других топ игроков как модрич, Бензема, кроос, это то что они играют практически без травм с самого начала своей карьеры, им очень повезло с этим.Это самое главное для талантливых молодых топ игроков. Тот же Фати играл очень круто до травм и теперь если сравнить с Винни их, то это небо и Земля. Хотя Фати без травм бы сейчас думаю был бы на уровне Винни, большой талант был. Роналду и Месси как раз стали великими благодаря тому, что они всю свою карьеру избежали травм, если бы они было бы склонным к травмам, то не достигли бы тех высот даже со своим трудолюбием и талантом
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ML26
Вини реально будущее. Его голевой пас на Бензема напомнил мне что-то из Рональдиньо, какая-то магия. Хайлайт на века
+11
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