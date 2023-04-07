Карло Анчелотти: «Винисиус олицетворяет новую эпоху в футболе. Весь «Реал» надеется, что он продолжит в том же духе»

Карло Анчелотти назвал вингера «Реала» Винисиуса олицетворением новой эпохи в футболе

« олицетворяет новую эпоху в «Реале» и в футболе в целом. Весь «Реал» надеется, что он продолжит в том же духе, потому что он делает очень важные вещи.

Его потолок – его стабильность, которая должна у него быть. Его физические данные очень ему помогут. Он очень сильный, очень мощный, никогда не устает, всегда усердно тренируется.

Только отсутствие стабильности может ограничить его и других отличных игроков, меняющих современный футбол», – сказал тренер « ».

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