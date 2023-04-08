Винисиус ушел от 4 игроков и забил «Вильярреалу». У вингера «Реала» 20+ голов в двух сезонах подряд

Винисиус Жуниор забил 21-й гол в текущем сезоне

Вингер « » отличился в матче с «Вильярреалом» (2:3, второй тайм). Бразилец получил мяч недалеко от штрафной площади соперников, ушел от двух игроков « », пытавшихся отобрать мяч, вошел в штрафную, где обыграл еще двоих защитников, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку.

забил больше 20 мячей за сезон второй раз подряд: в 44 играх этого сезона он забил 21 гол, а в 52 матчах прошлого – 22.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно найти здесь.