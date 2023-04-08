Винисиус ушел от 4 игроков и забил «Вильярреалу». У вингера «Реала» 20+ голов в двух сезонах подряд

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор забил 21-й гол в текущем сезоне

Вингер «Реала» отличился в матче с «Вильярреалом» (2:3, второй тайм). Бразилец получил мяч недалеко от штрафной площади соперников, ушел от двух игроков «Вильярреала», пытавшихся отобрать мяч, вошел в штрафную, где обыграл еще двоих защитников, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку.

Винисиус забил больше 20 мячей за сезон второй раз подряд: в 44 играх этого сезона он забил 21 гол, а в 52 матчах прошлого – 22. 

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно найти здесь

6 комментариев

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Jon Snow
Ответ Фарид Харисов
"Даже я" так говоришь как будто «фанат Барсы» это клеймо дурака, который в упор не видит никаких хороших игроков дальше самой Барселоны.
По сути так и есть
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Arman Markosyan 25
Ответ Фарид Харисов
"Даже я" так говоришь как будто «фанат Барсы» это клеймо дурака, который в упор не видит никаких хороших игроков дальше самой Барселоны.
Не других клубов, а именно Реала. Есть тут неадекваты, которые хейтят игроков сливочных, также и в обратную сторону
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+1
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Фарид Харисов
Ответ Arman Markosyan 25
Кто бы что ни говорил про его поведение, но футболист он хороший. Даже я, фанат Барсы, это признаю
"Даже я" так говоришь как будто «фанат Барсы» это клеймо дурака, который в упор не видит никаких хороших игроков дальше самой Барселоны.
+6
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+5
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VuNePonimaete
Ответ Arman Markosyan 25
Кто бы что ни говорил про его поведение, но футболист он хороший. Даже я, фанат Барсы, это признаю
респект за адекватность
+1
-1
0
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ДЖИН
Даже я фанат Барсы признаю что реал сегодня торпедировали аха-ах)
+2
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Arman Markosyan 25
Кто бы что ни говорил про его поведение, но футболист он хороший. Даже я, фанат Барсы, это признаю
+6
-2
+4
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