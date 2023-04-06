Винисиус – Феррану во время стычки: «Заткнись, ты ужасен»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Винисиус Жуниор Ферран Торрес Класико Футбол

Вингер «Реала» Винисиус сказал игроку «Барсы» Феррану Торресу заткнуться во время класико

Стычка произошла на 85-й минуте игры Кубка Испании, которую «Реал» выиграл со счетом 4:0.

«Заткнись, ты ужасен», – такие слова Винисиуса попали в трансляцию.

Партнеры по команде пытались успокоить бразильца, чтобы он не получил вторую желтую карточку и не был удален. Винисиусу напомнили, что в таком случае он пропустит финал Кубка.

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Опять же, этого игрока привел именно Хави. Что он от него хотел? Непонятно. Пока просчет очевиден, во всяком случае, учитывая его трансферную стоимость.
думаю тренер всегда верит в потенциал, на некоторых отрезках сезона он в Сити отжигал уверенно + он молод. но жизнь всё показывает постфактум. заложиться, что трансфер сыграет не всегда возможно. парень на уровне "Куэнки" пытается делать атаку пошире, но исполняет вообще никак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Zemanuha
Не суди по себе.
Ни в коем случае) Я-то красавчик)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Mamontilo
вообще там по качеству игры особо и выделить некого, чтобы только Ферран вываливался. думаю у него последнее межсезонье с командой с таким гигантским прогрессом в игре. ещё не все деньги выплатили Сити, а уже хочется продать, чтобы что-нибудь вернуть от этого виртуоза
Опять же, этого игрока привел именно Хави. Что он от него хотел? Непонятно. Пока просчет очевиден, во всяком случае, учитывая его трансферную стоимость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бек саидов
В плане игры да, вини прав , но по другим параметрам, в полностью наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scouser
Ответ Ковбой Бибоп
Он имел ввиду, что за такое еще и доплата должна быть со стороны Сити в адекватном мире. А так Барселона бесплатно забрала вообще не футболиста в оборону и не мало кисленьких за Торреса. Сказка же)
Торрес адекватный игрок может быть если подобрать ту роль что ему подходит, но ценник завышен.
Гарсия очень умный, но чрезвычайно физически слабый. Бускетс центра защиты, но с учетом контроля Барсы и контратак частых и игры 3 в 3, 3 в 4 это должен быть очень быстрый игрок. поэтому араухо и кунде те кто надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковбой Бибоп
Ответ Scouser
с учетом что Гарсия са пришел?
Он имел ввиду, что за такое еще и доплата должна быть со стороны Сити в адекватном мире. А так Барселона бесплатно забрала вообще не футболиста в оборону и не мало кисленьких за Торреса. Сказка же)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
примат просто примат....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bernie
В мире Винни , как и в фильме « планета обезьян» , люди выглядят Ужасно в сравнении с Приматами. Наверное это подразумевал он?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zemanuha
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Он просто сам по себе человек с гнильцой. Подловатенький. Дело тут не в игроках Барсы. Его "провоцируют" все соперники. Ответ почему - очевиден
Не суди по себе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swinostyd
И это говорит негор. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
хахаха, очередной д(отст)остоный сын мадрида))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Иван Куянец
Обычные отмазки фанатов судейского клуба, Вини унизил Барсу как и все игроки
это ваши фантазии, что футбольная игра может унизить клуб или какие-то игроки.
для футболистов это работа, для фанов - повод привязать себя к результатам клуба, к которому близки эмоционально (это не всегда логично, но так психике лучше адаптироваться). фанам нет необходимости отмазываться после неудач клуба, это не они проиграли. а как играли - каждый видел сам и ощущения получил сугубо персональные.
Вини бегал, пасовал, бил, получал по ногам, огрызался. но это всё, что он делал. взаимодействовал с мячом и сеткой. к клубу соперников это имеет отношение только в виде итогового счёта.
мне жаль, что кто-то и когда-то вас унизил, поэтому вы употребляете такие понятия говоря про игру с мячом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lobelopa
Ответ Mamontilo
о том, что он сказал слова. не благодарите
Понял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Lobelopa
Так он прав абсолютно в каждом слове. О чём новость?
о том, что он сказал слова. не благодарите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ tem.8888
вот это новость, таких можно десятками делать после каждой игры
их и делают десятками после каждой игры) чем-то надо забивать инфополе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Alex1959
получит, не один раз.
не один, вы правы. ровно ноль. для ЗМ у него нет качеств
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Shuller18
Винни 5 баллов) Лаконично
за Мадрид подтапливать стали на фоне хейтерства Барсы?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
По игре Феррана и не придерешься к такой оценке)
вообще там по качеству игры особо и выделить некого, чтобы только Ферран вываливался. думаю у него последнее межсезонье с командой с таким гигантским прогрессом в игре. ещё не все деньги выплатили Сити, а уже хочется продать, чтобы что-нибудь вернуть от этого виртуоза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Igor Shalamov
Комментарий удален модератором
...на котором статьи в том числе пишут пользователи, делясь своими соображениями. никто никому не мешает заявиться в эту тему. ну например, чтобы пропорции поддерживать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Игорь Новиков
Я думаю, там, на поле, когда такие страсти, кто-то кого-то каждую минуту затыкает, после каждого стыка))
а создается иллюзия, что 22 мужика за полтора часа только 2-3 раза облаялись и это какое-то СОБЫТИЕ, которое может стать аналитической статьёй на Mundo Deportivo.
конечно они каждый стык обрабатывали **** и ******* как по-другому-то? кому-то выигрывается, а кому-то не очень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Scouser
с учетом что Гарсия са пришел?
не мешайте им вбрасывать, сегодня всё заходит в плюсы)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сергей Воронов
Ответ Игорь Климов
А как же явные фавориты на ЗМ сезона 2023-24 года - Холанд и Мбаппе? И да, пока Неймар в сборной Бразилии, то Винисиусу ничего не светит.
Что ты несешь вообще
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Юрьевич
Свинисиус вообще днищее
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Всё правильно сказал
Только Лапорта мог отдать 60 млн за Феррана. Переплатил раз эдак в 10.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Alex1959
получит, не один раз.
А как же явные фавориты на ЗМ сезона 2023-24 года - Холанд и Мбаппе? И да, пока Неймар в сборной Бразилии, то Винисиусу ничего не светит.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий