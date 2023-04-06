Винисиус – Феррану во время стычки: «Заткнись, ты ужасен»
Вингер «Реала» Винисиус сказал игроку «Барсы» Феррану Торресу заткнуться во время класико
Стычка произошла на 85-й минуте игры Кубка Испании, которую «Реал» выиграл со счетом 4:0.
«Заткнись, ты ужасен», – такие слова Винисиуса попали в трансляцию.
Партнеры по команде пытались успокоить бразильца, чтобы он не получил вторую желтую карточку и не был удален. Винисиусу напомнили, что в таком случае он пропустит финал Кубка.
«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
Гарсия очень умный, но чрезвычайно физически слабый. Бускетс центра защиты, но с учетом контроля Барсы и контратак частых и игры 3 в 3, 3 в 4 это должен быть очень быстрый игрок. поэтому араухо и кунде те кто надо
для футболистов это работа, для фанов - повод привязать себя к результатам клуба, к которому близки эмоционально (это не всегда логично, но так психике лучше адаптироваться). фанам нет необходимости отмазываться после неудач клуба, это не они проиграли. а как играли - каждый видел сам и ощущения получил сугубо персональные.
Вини бегал, пасовал, бил, получал по ногам, огрызался. но это всё, что он делал. взаимодействовал с мячом и сеткой. к клубу соперников это имеет отношение только в виде итогового счёта.
мне жаль, что кто-то и когда-то вас унизил, поэтому вы употребляете такие понятия говоря про игру с мячом
конечно они каждый стык обрабатывали **** и ******* как по-другому-то? кому-то выигрывается, а кому-то не очень
Только Лапорта мог отдать 60 млн за Феррана. Переплатил раз эдак в 10.