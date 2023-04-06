Вингер «Реала» Винисиус сказал игроку «Барсы» Феррану Торресу заткнуться во время класико

Стычка произошла на 85-й минуте игры Кубка Испании, которую «Реал» выиграл со счетом 4:0.

«Заткнись, ты ужасен», – такие слова попали в трансляцию.

Партнеры по команде пытались успокоить бразильца, чтобы он не получил вторую желтую карточку и не был удален. Винисиусу напомнили, что в таком случае он пропустит финал Кубка.

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