«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти «Спартака» на 84-й минуте
«Динамо» просит ЭСК изучить правомерность назначения пенальти в пользу «Спартака».
На 84-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ хавбек Роман Зобнин упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с защитником Эли Дасой. Главный судья Сергей Иванов после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый, который затем реализовал Александр Соболев.
«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», – сообщили в пресс-службе клуба.
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