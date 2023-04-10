«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти «Спартака» на 84-й минуте

«Динамо» просит ЭСК изучить правомерность назначения пенальти в пользу «Спартака».

На 84-й минуте матча 22-го тура Мир хавбек упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с защитником . Главный судья после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый, который затем реализовал Александр Соболев.

«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», – сообщили в пресс-службе клуба.

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