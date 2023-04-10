«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти «Спартака» на 84-й минуте

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Эли Даса ТАСС ЭСК РФС Футбол

«Динамо» просит ЭСК изучить правомерность назначения пенальти в пользу «Спартака».

На 84-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ хавбек Роман Зобнин упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с защитником Эли Дасой. Главный судья Сергей Иванов после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый, который затем реализовал Александр Соболев.

«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», – сообщили в пресс-службе клуба.

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14 комментариев

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Pelerin
В целом, это не пенальти конечно. Как и большинство на Комличенко. Но, как и с Комли, ЭСК оправдает пенальти Иванова.
Что с этим делать непонятно, ведь Дюкова устраивает ЭСК, готовое оправдать любую дичь (
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Не уверен!!
Так рукой держать в штрафной можно?
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Удар Кержакова
Ответ Ninjah
Скажут, что динамовец вторгся в личное пространство Зобнина, поэтому пенальти.
Почувствовал негативное влияние на себе и упал. (с) Зобнин
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Удар Кержакова
у Динамо получилось отстранить Кукуляка, надеюсь получится и отстранить Иванова.
+1
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инок
Всем очевидно, что пенальти на Зобнине левый!
+10
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Доктор Броманталь
При Берии такие пеннальти Спартаку точно бы не поставили
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Hitgoe Himgob
Смотрел с болельщиком Динамо под пиво, как фанату КБ захотелось сквозь землю провалится с этой точкой. Он меня ещё подбадривал. Стыдоба
+5
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Валерий Анташов
Чаепитие не прошло даром для КБ.
+15
-7
+8
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Дмитрий9779
Иванова пора нахлобучить
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flegmatichen
Ответ Глеб
К сожалению, уже ничего не изменишь🥺
Может к счастью.
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Ninjah
Скажут, что динамовец вторгся в личное пространство Зобнина, поэтому пенальти.
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ReneHoseman
Ответ Глеб
К сожалению, уже ничего не изменишь🥺
Изменишь, если отстранят судью, за этот эпизод, в будущем таких решений будет чуть меньше. Это же бесконечная борьба с судейскими "ошибками"
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maximilian_15
Гооосуй - не голосуй, все равно получишь...
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Глеб
К сожалению, уже ничего не изменишь🥺
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