Генич о пенальти «Спартака»: «Это смешно. Максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова»
Константин Генич раскритиковал Сергея Иванова за пенальти в пользу «Спартака»
На 87-й минуте матча «Спартак» – «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.
«При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.
По мне – это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки – это смешно.
«Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом», – написал комментатор «Матч ТВ».
Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо». Арбитр посмотрел повтор и не изменил решение
А вот когда мяч попадает Денисову в лицо, отскакивает от него в руку, за это в ворота Спартака назначают пенальти...
Как тянут?