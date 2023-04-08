Генич о пенальти «Спартака»: «Это смешно. Максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова»

Константин Генич раскритиковал Сергея Иванова за пенальти в пользу «Спартака»

На 87-й минуте матча « » – « » (3:3) арбитр назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

«При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

По мне – это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки – это смешно.

«Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом», – написал комментатор « ».

Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо». Арбитр посмотрел повтор и не изменил решение