Генич о пенальти «Спартака»: «Это смешно. Максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Константин Генич Сергей Сергеевич Иванов Матч ТВ Футбол

Константин Генич раскритиковал Сергея Иванова за пенальти в пользу «Спартака»

На 87-й минуте матча «Спартак» – «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

«При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

По мне – это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки – это смешно.

«Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом», – написал комментатор «Матч ТВ».

Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо». Арбитр посмотрел повтор и не изменил решение 

56 комментариев

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валя_стакан
Позорнейший пенальти имени Иванова
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ДудьСдулся
Ответ Зелёный гопник
Спартак тянут за уши, уже невозможно на это смотреть…
Мяч летит 50 метров, динамовец останавливает его рукой, пусть Генич и все эти Лапочкины-Мешковы-Ивановы и миллеры внятно объяснят, почему это не пенальти?
А вот когда мяч попадает Денисову в лицо, отскакивает от него в руку, за это в ворота Спартака назначают пенальти...
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Мартинелли
Ответ pazo
Левый гол с фолом, непоставленный пенальти на Миранчуке и поставленный пенальти в ворота Локомотива с попаданием мяча в опорную руку.
ЭСК признал решения судьи в том матче верными. Учи правила футбольные получше
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katok_13@mail.ru
Это ты смешной уе…к конченное гавно молчал бы лучше
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Alexander Nikitin
То есть хватать руками в штрафной это по правилам? Разве в футбольных правилах написано что можно руками хватать человека в штрафной причём поперёк его движения. Не надо у духе игры а по букве правил. Если по правилам судья мог назначить пенальти, то всё остальное не важно. В этом матче при втором голе Динамо светило два пенальти Спартаку, но гол снял вопросы.
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mnogokotin-
Ответ pazo
Левый гол с фолом, непоставленный пенальти на Миранчуке и поставленный пенальти в ворота Локомотива с попаданием мяча в опорную руку.
правила бы подучить )
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Помалкивать лучше болелам кмнады чей бывыший руководитель президент РФС,очередной
Поэтому Спартак из 8 последних матчей которые были почти все на своём поле выиграл один ?))
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Free Walker
Ответ Сергей Емельянов
За уши тянут только фк газпром
C +9 очков разницы и игрой в запасе?
Как тянут?
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Myach
Пеналь на соболеве, рука нгамале, пеналь на зобе. Надо было все простить? Нормальный пеналь. Рукой обхватил и не дал играть
+2
-3
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ДМ-1чемпион
Всем очевидно, что пенальти левый! Зобнин дельфин!
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Myach
Нормальный пеналь.
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andrezet010978zetlove
Ответ murzzzzzilka
Питерские уже рассказали, какой Генич умница и красавец?:)))))
В спердаке не только свиньи,ещё есть и два дельфина,ну а так же на воротах у них старая скотина.
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pazo
Ответ Spartakus1984
Прям хет трик?Не пербарщиваешь?
Левый гол с фолом, непоставленный пенальти на Миранчуке и поставленный пенальти в ворота Локомотива с попаданием мяча в опорную руку.
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Spartakus1984
Ответ ARIK2
Смешно Геничу)) а футболочку то не оденет( боязно)
Он очкун
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-2
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Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
Йей! Давайте теперь в другую сторону судей шатать, чтобы ничего не ставили в пользу спартака. А то КБ, они такие, запугали судей, теперь можно нырять, судьям грубить и чуть-ли не угрозой физического насилия на поле угрожать, как Соболев сегодня.
Помалкивать лучше болелам кмнады чей бывыший руководитель президент РФС,очередной
+2
-4
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Spartakus1984
Ответ pazo
В кубке с Локомотивом Иванов оформил судейский хет-трик за Спартак. С Динамо тоже вытянул. Пора нашить уже на свою судейскую майку ромбик, чего уже скрывать то...
Прям хет трик?Не пербарщиваешь?
+2
-5
-3
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Иван Новиков
Шапитошники из пути мусорных корзин уже забыли как в матче с тем же Динамо в их ворота не поставили чистую пенку.
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-3
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Pertinax Gandi
Надо заслушать Зарему. Если она скажет, что пенальти был, то значит был.
+2
-2
0
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Торт Спартак
Ответ Зелёный гопник
Спартак тянут за уши, уже невозможно на это смотреть…
Такой кипишь развели после одного спорного эпизода, какого не бывало даже после нескольких подряд ошибок в пользу соперников. И после этого нас еще и нытиками называют, как базарные бабки, ей-богу.
0
-6
-6
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pazo
В кубке с Локомотивом Иванов оформил судейский хет-трик за Спартак. С Динамо тоже вытянул. Пора нашить уже на свою судейскую майку ромбик, чего уже скрывать то...
+13
-4
+9
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thesuperdrum
Соболев после драки с Зенитом явно не понял ничего. За симуляцию ещё ему желтую пожалел судья влепить. Слишком много себе позволяет Санек
+5
0
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Slavnov
ну я тоже так считаю,а вот когда мяч в руку попал динамовцу,сто процентов пенальти,не рука бы,мяч пролетел дальше,а там стоял литвинов и еще кто то из спартачей,так что по логике все справедливо
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-5
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murzzzzzilka
Ответ Евгений Иванов
Наденет
Неа:)
+1
-2
-1
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Евгений Иванов
Ответ ARIK2
Смешно Геничу)) а футболочку то не оденет( боязно)
Наденет
+3
-3
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Сергей Илюшенков
Ответ ARIK2
Смешно Геничу)) а футболочку то не оденет( боязно)
Боится что европейцем станет с голубым отливом!
0
-2
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