«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть непоказанную Соболеву вторую желтую за неспортивное поведение
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод с участием Александра Соболева.
Команда Славиши Йокановича сыграла вничью со «Спартаком» в 22-м туре Мир РПЛ (3:3). «Динамо» попросило ЭСК оценить решение судей не показывать вторую желтую карточку Александру Соболеву за неспортивное поведение во втором тайме.
Ранее стало известно, что бело-голубые попросили комиссию рассмотреть эпизод с назначением пенальти в пользу красно-белых на 84-й минуте.
«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу назначения пенальти. Также «Динамо» попросило оценить эпизод на 77-й минуте матча на предмет необходимости вынесения второй желтой карточки Александру Соболеву за неспортивное поведение», – сообщили в пресс-службе РФС.
На матче «Спартак» – «Динамо» работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Ибо судьи и делают Дельфина дельфином. Он понимает свою безнаказанность.
Вся страна видела, как он набрасывался на Иванова.
Как это оправдывает постоянные безнаказанные нарушения Соболя?🐬