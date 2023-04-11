«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть непоказанную Соболеву вторую желтую за неспортивное поведение

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод с участием Александра Соболева.

Команда Славиши Йокановича сыграла вничью со « » в 22-м туре Мир (3:3). «Динамо» попросило ЭСК оценить решение судей не показывать вторую желтую карточку Александру Соболеву за неспортивное поведение во втором тайме.

Ранее стало известно, что бело-голубые попросили комиссию рассмотреть эпизод с назначением пенальти в пользу красно-белых на 84-й минуте.

«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу назначения пенальти. Также «Динамо» попросило оценить эпизод на 77-й минуте матча на предмет необходимости вынесения второй желтой карточки за неспортивное поведение», – сообщили в пресс-службе РФС.

На матче «Спартак» – « » работала бригада арбитров во главе с .