«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть непоказанную Соболеву вторую желтую за неспортивное поведение

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Александр Соболев Р-Спорт ЭСК РФС Футбол

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод с участием Александра Соболева.

Команда Славиши Йокановича сыграла вничью со «Спартаком» в 22-м туре Мир РПЛ (3:3). «Динамо» попросило ЭСК оценить решение судей не показывать вторую желтую карточку Александру Соболеву за неспортивное поведение во втором тайме. 

Ранее стало известно, что бело-голубые попросили комиссию рассмотреть эпизод с назначением пенальти в пользу красно-белых на 84-й минуте. 

«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу назначения пенальти. Также «Динамо» попросило оценить эпизод на 77-й минуте матча на предмет необходимости вынесения второй желтой карточки Александру Соболеву за неспортивное поведение», – сообщили в пресс-службе РФС. 

На матче «Спартак» – «Динамо» работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым

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59 комментариев

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Колбаскер тут
А как в десны долбились после кубковой игры с Зенитом))
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RWMen
Ответ SMART789
Подавайте претензию если видите проблему Как это оправдывает постоянные безнаказанные нарушения Соболя?🐬
Удаляют комменты, но ты все уже прочел!
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Давид Золотов
Ответ Андрей Андреев
Да, смотрел
Тогда я понял в следующий раз мы уберём всех игроков из штрафной а судью поставим около Селихова
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Андрей Андреев
Ответ Давид Золотов
Андрей вы смотрели матч?
Да, смотрел
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Давид Золотов
Ответ Андрей Андреев
Кому были должны? Кто такие сирые? Нужно было пропускать все мячи? А вратаря с ворот убрать?
Андрей вы смотрели матч?
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Андрей Андреев
Ответ Давид Золотов
Я бы на твоём месте был бы рад что Бог смилостивился над сирыми и вы не пропустили 6 как были должны
Кому были должны? Кто такие сирые? Нужно было пропускать все мячи? А вратаря с ворот убрать?
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Давид Золотов
Ответ Three Days Grace
но ведь болелы динамо называли такие обращения нытьем...
Это другое ты не понимаешь,
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Дмитрий Жбанов
Да ладно в что случилось??? Неужто несправедливость приключилась ну как так-то?
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Жорег Борщофф
Ладно, хоть по поводу смешного пенальти даже мясные не спорят.
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Андрей Андреев
Ответ RWMen
Комментарий удален модератором
Жалоба на левый пенальти = нытьё?
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RSI
Правильно сделали Динамики.
Ибо судьи и делают Дельфина дельфином. Он понимает свою безнаказанность.
Вся страна видела, как он набрасывался на Иванова.
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Krutoi130388
Заодно бы и спросили за не эпоказанную вторую жк в этом же эпизоде Сазонову, за затяжку времени (после свистка взял мяч в руки и пошёл к своим воротам), и симуляцию, Соболев его не трогал, а он упал и начал кривляться.
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Давид Золотов
Ответ Андрей Андреев
Но время до конца матча же оставалось? Что помешало Спартаку забить ещё 100500 голов?
Я бы на твоём месте был бы рад что Бог смилостивился над сирыми и вы не пропустили 6 как были должны
+1
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RWMen
Ответ Mr.Hahn
Ну раз по-честному, тогда они, наверное, и непоказанную вторую жк Сазонову за удар Мартинса попросят рассмотреть. Уверен, просто в суматохе забыли указать. Сегодня-завтра вышлют второе письмо.
Не попросят)
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RWMen
Ответ Андрей Андреев
А 1 удар в створ отменяет левый пенальти и неспортивное поведение соперника? Ну да, ведь только Спартак нельзя засуживать
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Spartakovec navsegda
Не грубый фол, не прямая красная за фол последней надежды, а 2я за неспортивное поведение? Даже стало как-то стыдно за такие претензии от соперника по дерби...
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RWMen
Ответ 2vdhrvmmzf
Соболев за матч неспортивно себя раз 5 ведёт, если по правилам судить из дисквалификаций не вылезет
Тоже ноешь?
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Андрей Андреев
Ответ Давид Золотов
Время потратили на пенальти
Но время до конца матча же оставалось? Что помешало Спартаку забить ещё 100500 голов?
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Тыр Пырыч
Надо было в спортлото жаловаться
+1
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Давид Золотов
Ответ Андрей Андреев
Но в итоге на 90+3 минуте они ведь не пропустили, не так ли? Если бы у бабушки...
Время потратили на пенальти
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Андрей Андреев
Ответ Давид Золотов
Эмм.. Вы вообще понимаете что вы сами себе противоречите? Не поставили бы пенальти пропустили бы на 90+3 . Исход был очевиден интрига была лишь в том ДиНамО проиграет или сумеет отстоять очко)
Но в итоге на 90+3 минуте они ведь не пропустили, не так ли? Если бы у бабушки...
+1
0
+1
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Dinamik1
Не ужели Соболева нельзя поставит на место?Пару раз прямую красную и всю спесь собьют.
+1
-2
-1
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SMART789
Ответ Pelerin
Поведение Сабы Сазонова Динамо устраивает? )
Подавайте претензию если видите проблему
Как это оправдывает постоянные безнаказанные нарушения Соболя?🐬
+8
-7
+1
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Давид Золотов
Ответ Андрей Андреев
И? До назначения пенальти (85 или 86 минута) они выигрывали. Какая разница кто и когда до этого вёл по ходу матча?
Эмм.. Вы вообще понимаете что вы сами себе противоречите? Не поставили бы пенальти пропустили бы на 90+3 . Исход был очевиден интрига была лишь в том ДиНамО проиграет или сумеет отстоять очко)
0
-1
-1
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Радонежский
А насчёт своего бессовестного Сазонова Динамо никак не хочет высказаться?
+5
-1
+4
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