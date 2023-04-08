«Это левый пенальти». Экс-судьи Хусаинов и Федотов о голе «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо»

Бывшие судьи считают, что назначение пенальти во пользу «Спартака» в игре с «Динамо» было ошибочным

На 87-й минуте матча « » – «Динамо» (3:3) арбитр назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек красно-белых оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

«По-моему, это левый пенальти и не было нарушения. Была прекрасная симуляция со стороны Романа Зобнина. Это уровень профессиональной компетенции арбитров нынешнего поколения. Не разбираются в самом главном, фундаментальном: правило двенадцать – единоборства в футболе, кто и кого толкнул.

Этот эпизод повлиял на ход игры, очень большая ошибка арбитра.

А когда « » забивало два гола, у товарища Селихова было вне игры. Он сам был вне игры», – сказал .

«Это не 11-метровый удар. Правильно сделал Безбородов, что позвал Иванова к монитору. Рука лежит, нет никаких действий задержки. Соответственно, нет оттягивания. Ничего нет.

Зобнин пытался двигаться к мячу, но дальше он просто падает. Правильное решение – продолжить игру», – считает Игорь Федотов.