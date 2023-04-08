«Это левый пенальти». Экс-судьи Хусаинов и Федотов о голе «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Хусаинов Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов Роман Зобнин Футбол

Бывшие судьи считают, что назначение пенальти во пользу «Спартака» в игре с «Динамо» было ошибочным

На 87-й минуте матча «Спартак» – «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

«По-моему, это левый пенальти и не было нарушения. Была прекрасная симуляция со стороны Романа Зобнина. Это уровень профессиональной компетенции арбитров нынешнего поколения. Не разбираются в самом главном, фундаментальном: правило двенадцать – единоборства в футболе, кто и кого толкнул.

Этот эпизод повлиял на ход игры, очень большая ошибка арбитра.

А когда «Динамо» забивало два гола, у товарища Селихова было вне игры. Он сам был вне игры», – сказал Сергей Хусаинов

«Это не 11-метровый удар. Правильно сделал Безбородов, что позвал Иванова к монитору. Рука лежит, нет никаких действий задержки. Соответственно, нет оттягивания. Ничего нет.

Зобнин пытался двигаться к мячу, но дальше он просто падает. Правильное решение – продолжить игру», – считает Игорь Федотов. 

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11 комментариев

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llolishe
Веселый матч
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Юрий Кечко
Хусаинов, ты не в ту сторону воюешь)))
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TheSportNik
Это можно было ожидать, как только Колян стал валятся в штрафной и получать пенальти.
Кажется в Италии было опции и таких умельцев дисквалифицировали на несколько матчей и те понимали , чем это может закончится.
Там дают пенальти, там не дают, а нарушение одинаковые и потому это злит народ, а арбитры от страха трясутся или наоборот деньги зарабатывают на старость.
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валя_стакан
Если уж проспартаковский Хусаинов говорит что пенальти левый то кому то надо тут явно заткнуться.
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Илья Савчук
уже прошло больше 2 часов после матча, а комментариев от Заремы так и нет,куда делась эта "правдорубка" ?
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ДМ-1чемпион
Ясное дело, что Иванов был "заряжен" "пищевиком"! Позорное судейство!
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Трешер
Встреча с судьями перед матчем дала результат
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Гамарджоба Генацвале
Ответ леннорыч-абрамович
Почему спартачи не кричат в комментах о левом пенальти?
Потому что они пишут, что он не левый.
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Кирилл
Ответ леннорыч-абрамович
Почему спартачи не кричат в комментах о левом пенальти?
Потому что в их пользу - это «правильное судейство»
А против них - это «вопиющее хамство, неквалифицированная работа судьи и убийство Спартака по заказу Газпрома» )
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леннорыч-абрамович
Почему спартачи не кричат в комментах о левом пенальти?
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WelcomeBackPURE
На этот моменте можно закрывать весь чемпионат
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