«Это левый пенальти». Экс-судьи Хусаинов и Федотов о голе «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо»
Бывшие судьи считают, что назначение пенальти во пользу «Спартака» в игре с «Динамо» было ошибочным
На 87-й минуте матча «Спартак» – «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.
«По-моему, это левый пенальти и не было нарушения. Была прекрасная симуляция со стороны Романа Зобнина. Это уровень профессиональной компетенции арбитров нынешнего поколения. Не разбираются в самом главном, фундаментальном: правило двенадцать – единоборства в футболе, кто и кого толкнул.
Этот эпизод повлиял на ход игры, очень большая ошибка арбитра.
А когда «Динамо» забивало два гола, у товарища Селихова было вне игры. Он сам был вне игры», – сказал Сергей Хусаинов.
«Это не 11-метровый удар. Правильно сделал Безбородов, что позвал Иванова к монитору. Рука лежит, нет никаких действий задержки. Соответственно, нет оттягивания. Ничего нет.
Зобнин пытался двигаться к мячу, но дальше он просто падает. Правильное решение – продолжить игру», – считает Игорь Федотов.
Кажется в Италии было опции и таких умельцев дисквалифицировали на несколько матчей и те понимали , чем это может закончится.
Там дают пенальти, там не дают, а нарушение одинаковые и потому это злит народ, а арбитры от страха трясутся или наоборот деньги зарабатывают на старость.
А против них - это «вопиющее хамство, неквалифицированная работа судьи и убийство Спартака по заказу Газпрома» )