Окружение Вальверде просило Баэну не обращаться в полицию из-за удара. Игрок «Вильярреала» потребовал сначала опровергнуть, что он высказывался о сыне Феде

Окружение Федерико Вальверде просило Алексу Баэну не жаловаться в полицию

После игры 28-го тура между « » и « » (2:3) хавбек мадридцев на парковке ударил полузащитника «Вильярреала» в лицо. В окружении уругвайца объяснили, что причина нападения «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».

В связи с этой ситуацией Баэна решил подать заявление в полицию на Вальверде.

Как утверждает журналистка El Chiringuito Ана Гарсес, окружение связывалось с , чтобы тот не подавал заявление в полицию.

Игрок «Вильярреала» сказал, что сначала они должны опровергнуть, что Баэна что-либо говорил о сыне Вальверде.

Ранее сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка, что и стало причиной конфликта. Затем игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».