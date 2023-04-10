Окружение Вальверде просило Баэну не обращаться в полицию из-за удара. Игрок «Вильярреала» потребовал сначала опровергнуть, что он высказывался о сыне Феде

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Окружение Федерико Вальверде просило Алексу Баэну не жаловаться в полицию

После игры 28-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) хавбек мадридцев на парковке ударил полузащитника «Вильярреала» в лицо. В окружении уругвайца  объяснили, что причина нападения «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».

В связи с этой ситуацией Баэна решил подать заявление в полицию на Вальверде.

Как утверждает журналистка El Chiringuito Ана Гарсес, окружение Феде связывалось с Алексом, чтобы тот не подавал заявление в полицию.

Игрок «Вильярреала» сказал, что сначала они должны опровергнуть, что Баэна что-либо говорил о сыне Вальверде.

Ранее сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка, что и стало причиной конфликта. Затем игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Ответ Оригинальный Ник
Да, методичка про чёткого пацана резко сломалась, ведь чёткие пацаны не стелются перед ментами
Вы путаете четких пацанов и каких то бандитов. Но вам можно вы ж либерасты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Феде настоящий король, других в королевском клубе не держат. Имел выдержку не устраивать разборки на поле, что делают почти все и сразу, получая КК, а подал блюдо холодным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Iamliam
Ща Реал включит админ ресурс, и ничего Феде за это не будет. А мясник все равно Гави)
Гави и есть гопник и мясник. Или ты видел, чтобы Вальверде играет также как Гави?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Парень говорит, что не говорил такого, но мы поверим мадридской помойке у которой после каждого поражения полыхает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vottakoi!
Ответ DonaldBrashear 2.0
это слухи все, откуда эта журналистка знает, что окружение Вальверде связывалось с Баэна? Феде все сделал правильно, получит наказание - значит так тому и быть, поступил как мужчина, и ответственность понесет, ничего страшного. Больше уважения еще заслужит. а эта крыса Баэна себе репутацию навсегда разрушил, с ним теперь никто не захочет никогда иметь дел, хотя Барселона может и купить его, каталонское днк ведь у него.
Зря ты про каталонцев так, никто из них небыл замечен за такой грязью, как Баэна. И я как болельщик Барсы поддерживаю Вальверде полностью и нас таких, думаю, большинство. За исключением малолеток, которые не понимают «как это можно в 21 веке руки распускать». А вообще за оскорбления на законодательном уровне нужен срок не меньше, чем за нанесение телесных, иначе вот она ситуация, когда все без исключения адекватные люди не хотят наказания для Вальверде, но он его получит, а этот…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJericho
Ответ Leo
Если Феде такой "правильный пацан", после поступка которого ему рукоплескали местные фанаты Реала, то как они теперь прокомментируют просьбы не обращаться в полицию из-за удара? Это выглядит откровенно жалко. Нет, Феде, за поступки нужно отвечать, даже если на моральном уровне ты был прав.
Про самого Федю ничего не было сказано. Упоминалось только его окружение. #УчимсяЧитатьВнимательно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo
Ответ nurikkkk
Если окружение Феде просило не подавать жалобу, это вовсе не значит что сам Вальверде поддерживал эту идею!!! Это тоже самое, что твоя мама приходила в школу просить за тебя, что бы тебя не оставляли на второй год....а тебе до этого было далеко плевать. Включи голову.....
А окружение Вальверде разве не от его лица действует? Подумай, пожалуйста, над этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петров
Ответ Иван Петров
Проигрыш в матче. Обида и раздражение. Также как Зизу ударил Матерацци не из-за сестры, а потому что игра не клеилась.
Я фанат Реала и очень уважаю Феде Вальверде, но за такое ему надо впаять месячный бан хотя бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петров
Ответ Назар Игорь
Не верю что Вальверде мог беспричинно подойти и ударить человека по лицу. Повод наверняка был.
Проигрыш в матче. Обида и раздражение. Также как Зизу ударил Матерацци не из-за сестры, а потому что игра не клеилась.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ nmnackjbxkasbk
не посадят, но с шенгеном будут вопросы.
Зачем "шенген" человеку с испанским паспортом? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Ярик01
Условные сроки для "ограничения свободы". Никто не сажает на полгодик-полтора за минимальные побои.
не посадят, но с шенгеном будут вопросы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ответ Leo
Если Феде такой "правильный пацан", после поступка которого ему рукоплескали местные фанаты Реала, то как они теперь прокомментируют просьбы не обращаться в полицию из-за удара? Это выглядит откровенно жалко. Нет, Феде, за поступки нужно отвечать, даже если на моральном уровне ты был прав.
Ему не только фанаты Реала рукоплескали. Если не прав, ответит и получит заслуженный хейт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hala18
Ответ Оригинальный Ник
Да, методичка про чёткого пацана резко сломалась, ведь чёткие пацаны не стелются перед ментами
Ну не Феде же его не просил, в чем проблема? если бы Вальверде пошёл на поводу выгоды, то сообщил, что про семью ничего не говорили, а так парень заднюю не дал, так сказать. И всё равно он издëвкам от нечетких пацанов подвергается на этом сайте. Что он лично опять не так сделал, это очень интересует? Здесь, лишний раз убеждаюсь, какие то неформалы и либерасты в подавляющем большинстве пишут коменты, мужского очень мало, одни цитатчики с женских пабликов какие то.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ответ Iamliam
Ща Реал включит админ ресурс, и ничего Феде за это не будет. А мясник все равно Гави)
Так Феде жеткостью на поле не отличался, а Гави наоборот, поэтому некоторые его мясником прозвали, а не Вальверде. Ну и в целом, Гави к этой ситуации никакого отношения не имеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ distress of ignorance
Почему тогда Гави еще не в Реале?
В Реале были Рамос, Пепе, Роналду.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
distress of ignorance
Ответ Мохнатый55
Не удивлюсь, если Баэна в Реал перейдет. Там любят гнилых и токсичных игроков.
Почему тогда Гави еще не в Реале?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексѣй Пестовъ
Ответ Мохнатый55
Не удивлюсь, если Баэна в Реал перейдет. Там любят гнилых и токсичных игроков.
Представил Баэну и Вальверде в одной раздевалке)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
буэну наказать обязательно
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ DonaldBrashear 2.0
это слухи все, откуда эта журналистка знает, что окружение Вальверде связывалось с Баэна? Феде все сделал правильно, получит наказание - значит так тому и быть, поступил как мужчина, и ответственность понесет, ничего страшного. Больше уважения еще заслужит. а эта крыса Баэна себе репутацию навсегда разрушил, с ним теперь никто не захочет никогда иметь дел, хотя Барселона может и купить его, каталонское днк ведь у него.
Окружение Вальверде не обращалось к Баэну с просьбой не обращаться в полицию. Баэну это придумал, как с твитом. Баэну гнилой человек, что пытается любыми способами отмазаться.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кузичкин
Ответ ConorNite
Я абсолютно против насилия. Против кого-бы то ни было. Но это исключительный случай, когда "пострадавший" получил по заслугам. Есть проблемы с человеком - решай их с ним, а не вовлекай его семью, тем более детей. Феде прав
а почему вы все думаете,что Баэна говорил что-то плохое про семью? Верить в этой ситуации Вальверде-тоже такое
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ Leo
Если Феде такой "правильный пацан", после поступка которого ему рукоплескали местные фанаты Реала, то как они теперь прокомментируют просьбы не обращаться в полицию из-за удара? Это выглядит откровенно жалко. Нет, Феде, за поступки нужно отвечать, даже если на моральном уровне ты был прав.
Окружение Вальверде не обращались с просьбой не обращаться в полицию. Баэну это придумал, как с твитом. Баэну гнилой человек, что пытается любыми способами отмазаться.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ DonaldBrashear 2.0
это слухи все, откуда эта журналистка знает, что окружение Вальверде связывалось с Баэна? Феде все сделал правильно, получит наказание - значит так тому и быть, поступил как мужчина, и ответственность понесет, ничего страшного. Больше уважения еще заслужит. а эта крыса Баэна себе репутацию навсегда разрушил, с ним теперь никто не захочет никогда иметь дел, хотя Барселона может и купить его, каталонское днк ведь у него.
Не удивлюсь, если Баэна в Реал перейдет. Там любят гнилых и токсичных игроков.
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Goofts
По законам Испании, от 6 месяцев ограничения или лишения свободы, если стороны не примирились, в зависимости от тяжести.
По законам Испании, ему максимум штраф грозит и все.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ Ярик01
Условные сроки для "ограничения свободы". Никто не сажает на полгодик-полтора за минимальные побои.
Раскажешь это Испанскому суду
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Leo
Если Феде такой "правильный пацан", после поступка которого ему рукоплескали местные фанаты Реала, то как они теперь прокомментируют просьбы не обращаться в полицию из-за удара? Это выглядит откровенно жалко. Нет, Феде, за поступки нужно отвечать, даже если на моральном уровне ты был прав.
Если окружение Феде просило не подавать жалобу, это вовсе не значит что сам Вальверде поддерживал эту идею!!!
Это тоже самое, что твоя мама приходила в школу просить за тебя, что бы тебя не оставляли на второй год....а тебе до этого было далеко плевать.
Включи голову.....
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий