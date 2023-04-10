Окружение Вальверде просило Баэну не обращаться в полицию из-за удара. Игрок «Вильярреала» потребовал сначала опровергнуть, что он высказывался о сыне Феде
Окружение Федерико Вальверде просило Алексу Баэну не жаловаться в полицию
После игры 28-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) хавбек мадридцев на парковке ударил полузащитника «Вильярреала» в лицо. В окружении уругвайца объяснили, что причина нападения «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».
В связи с этой ситуацией Баэна решил подать заявление в полицию на Вальверде.
Как утверждает журналистка El Chiringuito Ана Гарсес, окружение Феде связывалось с Алексом, чтобы тот не подавал заявление в полицию.
Игрок «Вильярреала» сказал, что сначала они должны опровергнуть, что Баэна что-либо говорил о сыне Вальверде.
Ранее сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка, что и стало причиной конфликта. Затем игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».
Это тоже самое, что твоя мама приходила в школу просить за тебя, что бы тебя не оставляли на второй год....а тебе до этого было далеко плевать.
Включи голову.....