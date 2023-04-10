Жена Вальверде о том, что Баэна обвинил его во лжи: «Мы два месяца не знали, продолжится ли беременность. Должна ли я отчитываться?»

Жена Федерико Вальверде прокомментировала ситуацию с Алексом Баэной

Напомним, после матча в субботу полузащитник мадридского «Реала» ударил игрока «Вильярреала» в лицо, дождавшись его на парковке стадиона. Впоследствии Баэна заявил о нападении в полицию.

Сообщается, что ранее, в матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Напомним, в начале года супруга Вальверде Мина Бонино сообщила, что могла потерять ребенка, но в итоге ситуация наладилась.

Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью», а вскоре ретвитнул сообщение, в котором пользователь твиттера обвинял хавбека « » во лжи, ссылаясь на то, что Бонино якобы впервые рассказала о проблемах с беременностью спустя месяц после матча Кубка Испании. В действительности же девушка впервые упомянула об этом 16 января – за три дня до этого матча.

«Должна ли я отчитываться, когда мне сказали, что моя беременность может прерваться? Мы молчали почти два месяца, ожидая результатов, чтобы выяснить, может ли беременность продолжаться, будучи уже на ПЯТОМ месяце.

Дошло до того, чтобы причинить боль другому человеку, уже ставятся под сомнение сроки, касающиеся здоровья ребенка, которого я жду. И, несмотря ни на что, я никому не пожелаю пройти через такое», – написала Мина Бонино в своем твиттере.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию