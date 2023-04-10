Жена Вальверде о том, что Баэна обвинил его во лжи: «Мы два месяца не знали, продолжится ли беременность. Должна ли я отчитываться?»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига светская хроника происшествия соцсети девушки и спорт Федерико Вальверде Здоровье Алекс Баэна Футбол

Жена Федерико Вальверде прокомментировала ситуацию с Алексом Баэной

Напомним, после матча Ла Лиги в субботу полузащитник мадридского «Реала» ударил игрока «Вильярреала» Алекса Баэну в лицо, дождавшись его на парковке стадиона. Впоследствии Баэна заявил о нападении в полицию.

Сообщается, что ранее, в матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Напомним, в начале года супруга Вальверде Мина Бонино сообщила, что могла потерять ребенка, но в итоге ситуация наладилась.

Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью», а вскоре ретвитнул сообщение, в котором пользователь твиттера обвинял хавбека «Реала» во лжи, ссылаясь на то, что Бонино якобы впервые рассказала о проблемах с беременностью спустя месяц после матча Кубка Испании. В действительности же девушка впервые упомянула об этом 16 января – за три дня до этого матча.

«Должна ли я отчитываться, когда мне сказали, что моя беременность может прерваться? Мы молчали почти два месяца, ожидая результатов, чтобы выяснить, может ли беременность продолжаться, будучи уже на ПЯТОМ месяце.

Дошло до того, чтобы причинить боль другому человеку, уже ставятся под сомнение сроки, касающиеся здоровья ребенка, которого я жду. И, несмотря ни на что, я никому не пожелаю пройти через такое», – написала Мина Бонино в своем твиттере.

 

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

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23 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Syndycate
Нет, там модеры фанаты Трусовой)
Читал пару веток. Фанатки там конечно крутые
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Syndycate
Ответ Kyancey
На этом сайте нет логики никакой вообще На какой-то другой сайт походу надо переходить, дружище :)
Если честно, в других не лучше) Меня на чемпионате навсегда забанили только из-за того, что я написал о накрутке голосов в голосовании)
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как бы ты сам над гнездом кукушки за такие слова не пролетел :)
Слышу только обещания от скулящих глоров, на деле полный ноль) за слова отвечают как игроки мчк - сразу чуть что, в кусты
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Syndycate
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дайте угадаю. Загитова?
Нет, там модеры фанаты Трусовой)
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red hikkikomori
Теперь будет защищать этого преступника используя ребёнка, а Вальверде просто спрятался под юбкой, вот вам и мужской поступок. Не по мужски как-то, когда жена за тебя оправдывается
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Syndycate
А вообще, в модерах сидят обычные люди, у них свои любимчики, например в телеге на канале фигурки, сидят модеры-фанаты одной фигуристки, и чуть ли не в открытую сами оскорбляют других фигуристок, поэтому удивляться, что и на сайте двойные стандарты и подобное иногда происходит, не стоит. Этот коммент тоже не простоит долго😂
Дайте угадаю.

Загитова?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ригоберыч тоже так говорил. Правда потом в лигу справедливости вылетел
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Alek88
да вы надоели уже. полежала пади на сохранении два месяца и все, впечатлительная евро реакция
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Kyancey
Ответ Syndycate
А вообще, в модерах сидят обычные люди, у них свои любимчики, например в телеге на канале фигурки, сидят модеры-фанаты одной фигуристки, и чуть ли не в открытую сами оскорбляют других фигуристок, поэтому удивляться, что и на сайте двойные стандарты и подобное иногда происходит, не стоит. Этот коммент тоже не простоит долго😂
На этом сайте нет логики никакой вообще
На какой-то другой сайт походу надо переходить, дружище :)
+1
0
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Syndycate
Ответ Kyancey
Писал, а что толку?! «Отправляйте жалобу, мы рассмотрим»
А вообще, в модерах сидят обычные люди, у них свои любимчики, например в телеге на канале фигурки, сидят модеры-фанаты одной фигуристки, и чуть ли не в открытую сами оскорбляют других фигуристок, поэтому удивляться, что и на сайте двойные стандарты и подобное иногда происходит, не стоит.
Этот коммент тоже не простоит долго😂
+2
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GuruFutbola
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Kyancey
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Да пусть переименуют в сайт болельщиков «Барсы», будут тут каждый день сидеть, тусоваться.
Просто противно от такого «общества»
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Kyancey
Браво спортс! В комментариях написал в отношении GuruFutbola «Написал в поддержку», так мой комментарий сразу аккуратненько почистили )))) Совсем не палитесь )))
+6
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Syndycate
Ответ Kyancey
Писал, а что толку?! «Отправляйте жалобу, мы рассмотрим»
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Когда вызовут в суд, посмотрим как запоет кукушка)
Как бы ты сам над гнездом кукушки за такие слова не пролетел :)
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GuruFutbola
Когда вызовут в суд, посмотрим как запоет кукушка)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Artem Piatkov
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Ригобера забанили. А вот все остальные по сей день
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Kyancey
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Писал, а что толку?! «Отправляйте жалобу, мы рассмотрим»
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Syndycate
Ответ Kyancey
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LIVERPOOL18921503/25052005
Вальверде - большой молодец, он ошибся только в том, что мало звезды дал
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ConorNite
Никто в здравом уме не сомневается в правоте Вальверде. Дыма без огня не бывает. Да и Баэна не тот, на кого будут клеветать, ибо просто ноунейм
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Kyancey
Ответ Barca_mania
лучшие 3 дня на спортсе
Лучший спортс - это без таких учеников коррекционного класса, как ты :)
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Kyancey
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Зато меня один раз на 3 дня закрыли за «решётки»👏👏👏
лучшие 3 дня на спортсе
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Kyancey
Ответ Artem Piatkov
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Зато меня один раз на 3 дня закрыли за «решётки»👏👏👏
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