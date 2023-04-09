«Барса» хочет подписать Карраско и форварда на подмену Левандовскому летом. Кандидаты – 18-летний Роке и Обамеянг
«Барселона» намерена перестроить атаку в ходе летнего трансферного окна
Как пишет Diario Sport, летом каталонский клуб может подписать вингера «Атлетико» Янника Феррейру Карраско. Отмечается, что «Барса» хочет снизить сумму выкупа игрока, которую согласовали в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.
Кроме того, «Барса» хочет усилиться нападающим, который стал бы альтернативой Роберту Левандовскому на позиции «девятки». Главная цель – 18-летний Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе».
Если подписать его не удастся, «Барса» может обратиться к кандидатуре Пьера-Эмерика Обамеянга, который выступал в каталонском клубе с зимы по лето 2022 года, а сейчас практически не выходит на поле в составе «Челси». Отмечается, что трансфер Обамеянга возможен, только если он уйдет из лондонского клуба бесплатно.
Тренерскому штабу очень нравится Роке. Его приобретение уже одобрил Хави. Однако «Барселона» уже сообщила агентам форварда, что не готова платить около 50 млн евро.
Чтобы осуществить эти трансферы, «Барселоне» необходимо продавать. Как уже сообщалось, клуб готов выслушать предложения по Ансу Фати, Феррану Торресу и Рафинье.
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