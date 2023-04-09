«Барса» хочет подписать Карраско и форварда на подмену Левандовскому летом. Кандидаты – 18-летний Роке и Обамеянг

Теги Челси высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Пьер-Эмерик Обамеянг Янник Феррейра Карраско Витор Роке Футбол

«Барселона» намерена перестроить атаку в ходе летнего трансферного окна

Как пишет Diario Sport, летом каталонский клуб может подписать вингера «Атлетико» Янника Феррейру Карраско. Отмечается, что «Барса» хочет снизить сумму выкупа игрока, которую согласовали в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.

Кроме того, «Барса» хочет усилиться нападающим, который стал бы альтернативой Роберту Левандовскому на позиции «девятки». Главная цель – 18-летний Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Если подписать его не удастся, «Барса» может обратиться к кандидатуре Пьера-Эмерика Обамеянга, который выступал в каталонском клубе с зимы по лето 2022 года, а сейчас практически не выходит на поле в составе «Челси». Отмечается, что трансфер Обамеянга возможен, только если он уйдет из лондонского клуба бесплатно.

Тренерскому штабу очень нравится Роке. Его приобретение уже одобрил Хави. Однако «Барселона» уже сообщила агентам форварда, что не готова платить около 50 млн евро.

Чтобы осуществить эти трансферы, «Барселоне» необходимо продавать. Как уже сообщалось, клуб готов выслушать предложения по Ансу Фати, Феррану Торресу и Рафинье.

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25 комментариев

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Gurban Orazly
Лучше бы вернули Эз Абде и дали ему время, хотя ему не нужен будет долгое время чтобы показать на что он способен.
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Spaten
Кокорин кстати просто создан для тики - таки
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ljolik888
18-ти летний Роке хочет в Барселону и считается хорошим талантом, но нет нам нужен Месси , Обемьяег ,Карраско и Левандовски . Атака супер - четверым уже намного больше ста лет . Зажжем в следующем сезоне сто процентов !
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DolJun
за 50 продать обаму обратно в барсу) интересно, они с месси этот трансфер согласовали или нет?)
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Максим Семин
Гении, гении!!!
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Муслим Атангулов
Ответ sacha2
Челси готов сделать обратный обмен Обамы на Алонсо, с доплатой не 12 млн., а меньше. Бесплатно не прокатит, для Обамы есть ещё вариант продажи его в Баварию, к Тухелю.
Обамеянг сам хочет в Барсу , т.к. там ему нравится атмосфера и погодп
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H1DER
Ответ Barsenoga
продать Фати и купить Карраско и Обамеянга? 🤦‍♀️
да,фати не оправдывает ожидания
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Крамбопулос Майкл
Роке Санта-Круз
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Barsenoga
продать Фати и купить Карраско и Обамеянга? 🤦‍♀️
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Ja BRITER
Роке, кстати, неплохой вариант
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dan4ez
Обменяли бы Феррана на Карраско и как говориться: "И волки сыты, и овцы целы"...
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Пако
На подмену Левандовски - лучше прочих Чуквуезе из Вильярреала.
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Миша 51
Ответ Любезный Коссутий
а через полсезона Обамеянга вновь продать в Челси 👍
Ничего личного - бизнес
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sacha2
Челси готов сделать обратный обмен Обамы на Алонсо, с доплатой не 12 млн., а меньше. Бесплатно не прокатит, для Обамы есть ещё вариант продажи его в Баварию, к Тухелю.
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Johnie
Обамеянг - перспективный молодой форвард
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Denis2403
Левандовский заставляет усомниться в его важности
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Экселлент
Удивляюсь тому, как Ауба смог за полгода,стать таким родным для Барселоны,это как в отношениях между мужчиной и девушкой, сразу пробежала искра)правда потом пришлось расстаться,но настоящая любовь их снова может свести вместе😂😂😂
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-2
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Кан и Баллак сидят в баре
Конечно Обамеянг старался,но неужели на такое унижение пойдет. Когда спустя полгода его вышвырнули- и опять хотеть назад. Странные причуды.
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-2
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Raul14
спотифой-цирк должен продать душу, что бы купить кого-то)))
+1
-6
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Кирилл
Круговорот Обамеянга в Каталонии )
+14
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Barca_mania
главная цель трансферного лета - возвращение Месси!
0
-4
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kasimov09
Гениально🤦‍♂️
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Любезный Коссутий
а через полсезона Обамеянга вновь продать в Челси 👍
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Sultan Adilbayev
про обамеянга
поматросили и бросили
0
-3
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GuruFutbola
Карраско второй Торрес
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-6
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