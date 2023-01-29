«Барселона» обсуждала Феликса с «Атлетико» на переговорах по Депаю. «Блауграна» будет одним из приоритетов, если Жоау решит уйти
«Барселона» интересуется полузащитником Жоау Феликсом, арендованным «Челси» у «Атлетико».
По данным Diario Sport, во время переговоров насчет форварда Мемфиса Депая «блауграна» обсуждала с мадридцами будущее португальского игрока и уточняла, какие на него планы.
Утверждается, что в том случае, если Феликс решит сменить команду, «Барселона» будет для него одним из приоритетных вариантов. Во многом возможность трансфера будет зависеть от действий агента Жорже Мендеша.
В текущем сезоне Феликс провел в Ла Лиге 14 игр и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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