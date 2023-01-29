«Барселона» обсуждала Феликса с «Атлетико» на переговорах по Депаю. «Блауграна» будет одним из приоритетов, если Жоау решит уйти

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Феликс Футбол

«Барселона» интересуется полузащитником Жоау Феликсом, арендованным «Челси» у «Атлетико».

По данным Diario Sport, во время переговоров насчет форварда Мемфиса Депая «блауграна» обсуждала с мадридцами будущее португальского игрока и уточняла, какие на него планы.

Утверждается, что в том случае, если Феликс решит сменить команду, «Барселона» будет для него одним из приоритетных вариантов. Во многом возможность трансфера будет зависеть от действий агента Жорже Мендеша.

В текущем сезоне Феликс провел в Ла Лиге 14 игр и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

26 комментариев

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blaugrana_man
Ответ Rio de Janeiro
Ансу Фати сильнее Феликса?
Ансу Фати не сильнее Кокорина
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Эмиль3979
НЕТ.
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Alar Asus
Откуда деньги??? Что это должен быть за рычаг на 120 млн?
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Madhamish
Пригодился бы, у Барселоны, как не странно, огромная проблема со взламывателями обороны и креативными обводилами. По сути дела обвести могут Дембеле и Педри. Один сильно подвержен настроению, другого нещадно лупят. А то наблюдать перекатывание мяча поперек 90 минут прилично задолбало.
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BoixosNois1899
Барсе нужен в любом случае форвард, Лёве уже 35 скоро!, а он молодой думаю будет хорош!
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Нету Нету
Феликс должен гореть как Роналду, а он как Куарежма не очень то стремится
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Al22cm
Если он заиграет в Челси, то Атлетико взвинтит ценник для всех до 100 млн, а для Челси до 130))
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Футбол_это_жизнь
Ну и зачем он Барселоне? Инфантильный игрок, без характера. Прошедший ЧМ ещё раз показал, что дело не совсем в Атлетико и Симеоне. Талантлив - да, но без внутреннего стержня. Нет огня в нем, ни разу не видел его чтобы он горел игрой, а тем более решал матчи!
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Экселлент
Ответ Ice Cold
А рычагов хватит? Ох уж этот фк мем)
Не актуально
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Rio de Janeiro
Ответ borodecky
Игрок хороший, но дорогой. Позиция под него в Барсе тоже вполне открыта. Слева в атаке никто не впечатляет
Ансу Фати сильнее Феликса?
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Экселлент
Я понимаю,что Феликс на многих позициях сыграть может, но всё же интересно на какой позиции его видит Хави)
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Ice Cold
А рычагов хватит? Ох уж этот фк мем)
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Yuri Ten
Барса карманный клуб Мендеша? Весь свой нелеквид пытается туда спихнуть))
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Далерджон Дадабаев
Хорошо подошёл бы на роль левого вингера со смещениями в центр, тем самым оставляя весь левый фланг Бальде. И Гави можно будет вернуть в полузащиту. В принципе, если смогут договорится за адекватную сумму, было бы интересно за ним понаблюдать в барсе
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corazón blanco
Ответ llolishe
Он в первой же игре за Челси красную карточку получил)Барселоне точно нужен такой игрок?
Красная карточка конечно омрачила все и смазала впечатление. Но на самом деле в том матче в составе Челси он был лучшим в составе синих. Смело шёл в обыгрыш, двух игроков Фулхэма посадил на жёлтые карточки, обострял, нанёс несколько ударов по воротам.
+3
-2
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Виктор Герман
Ответ llolishe
Он в первой же игре за Челси красную карточку получил)Барселоне точно нужен такой игрок?
Отыграл он классно, лучший до красной,тем более он продлил контракт перед тем как пошёл в челси
+9
-2
+7
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Егор Остроухов
Было бы неплохо, если бы он раскрылся в барсе
+1
-1
0
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borodecky
Игрок хороший, но дорогой. Позиция под него в Барсе тоже вполне открыта. Слева в атаке никто не впечатляет
+2
0
+2
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Артём Толоконников
Лучше пусть в Атлетико останется
+3
0
+3
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Josep
Обмен на Феррана, который в свою очередь интересен Чоло.
+2
-3
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барса112
Меняем на Торреса
+2
-3
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barca1899messi
Ответ Тохир Анваров
Феликс не плохой игрок в плохой команде.
Лучше и не скажешь!!!!
+1
-2
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Burel
подоит жалкий синий мешок и в Барсу
+5
-8
-3
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rigobersong
За лямов 10 можно и взять в ротацию:)
+3
-8
-5
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llolishe
Он в первой же игре за Челси красную карточку получил)Барселоне точно нужен такой игрок?
+3
-8
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