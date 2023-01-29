«Барселона» обсуждала Феликса с «Атлетико» на переговорах по Депаю. «Блауграна» будет одним из приоритетов, если Жоау решит уйти

«Барселона» интересуется полузащитником , арендованным « » у « ».

По данным Diario Sport, во время переговоров насчет форварда Мемфиса Депая «блауграна» обсуждала с мадридцами будущее португальского игрока и уточняла, какие на него планы.

Утверждается, что в том случае, если Феликс решит сменить команду, « » будет для него одним из приоритетных вариантов. Во многом возможность трансфера будет зависеть от действий агента Жорже Мендеша.

В текущем сезоне Феликс провел в 14 игр и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.