«Арсенал» опережает «Барселону» и «Челси» в борьбе за Витора Роке и хочет подписать Эрика Гарсию
«Барселона» может упустить 18-летнего форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.
По сведениям Mundo Deportivo, лучшие шансы на приобретение игрока сборной Бразилии сейчас у «Арсенала». Также на него претендует «Челси».
Сам футболист хочет выступать за «блауграну», однако его отец и агент сосредоточены на том, чтобы заключить сделку с клубом АПЛ. Сейчас они находятся в Лондоне, но и Испанию намерены посетить.
Важную роль в возможном переходе играет спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар, который контактирует со стороной игрока уже несколько месяцев и предлагает хорошую зарплату.
Также «Арсенал» хотел бы подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию, хотя зимой тот сам отказался от трансфера.
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