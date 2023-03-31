«Арсенал» опережает «Барселону» и «Челси» в борьбе за Витора Роке и хочет подписать Эрика Гарсию

Теги Челси высшая лига Бразилия Барселона Эду Гаспар Ла Лига Арсенал возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Эрик Гарсия Футбол

«Барселона» может упустить 18-летнего форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По сведениям Mundo Deportivo, лучшие шансы на приобретение игрока сборной Бразилии сейчас у «Арсенала». Также на него претендует «Челси».

Сам футболист хочет выступать за «блауграну», однако его отец и агент сосредоточены на том, чтобы заключить сделку с клубом АПЛ. Сейчас они находятся в Лондоне, но и Испанию намерены посетить.

Важную роль в возможном переходе играет спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар, который контактирует со стороной игрока уже несколько месяцев и предлагает хорошую зарплату.

Также «Арсенал» хотел бы подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию, хотя зимой тот сам отказался от трансфера.

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6 комментариев

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bo_larson
источник желтый же, ну вы чего
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ALMANAC
Арсенала сам Эрик Гарсия спас от провального трансфера. Надеюсь, это его единственное спасение ворот
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username
зачем этот неликвид из Барсы. что Фати, что Гарсии одна дорого - Сток или МЛС
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Surviving
рычажные будут расплачиваться телом?)
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2vdhrvmmzf
Купят Гарсию - окажут нехилую услугу барсе))
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Антон Чугунов
Денег нет, но вы держитесь!
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