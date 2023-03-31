«Арсенал» опережает «Барселону» и «Челси» в борьбе за Витора Роке и хочет подписать Эрика Гарсию

« » может упустить 18-летнего форварда « » Витора Роке.

По сведениям Mundo Deportivo, лучшие шансы на приобретение игрока сборной Бразилии сейчас у «Арсенала». Также на него претендует « ».

Сам футболист хочет выступать за «блауграну», однако его отец и агент сосредоточены на том, чтобы заключить сделку с клубом АПЛ. Сейчас они находятся в Лондоне, но и Испанию намерены посетить.

Важную роль в возможном переходе играет спортивный директор «Арсенала» , который контактирует со стороной игрока уже несколько месяцев и предлагает хорошую зарплату.

Также « » хотел бы подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию, хотя зимой тот сам отказался от трансфера.