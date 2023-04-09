«Барса» готова выслушать предложения по Рафинье, Фати и Феррану. Продажи нужны ради летних трансферов

«Барселона» может расстаться с несколькими игроками атаки летом

Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе понимают, что ради возможности кого-то подписать летом нужно будет осуществить несколько крупных продаж.

Чтобы не навредить проекту, «Барселона» постарается продать тех, кто получает мало игрового времени. «Барселона» готова выслушать предложения по , Рафинье и .

«Барса» обсуждала положение Фати с его окружением и дала понять, что Ансу интересуются многие клубы, в частности, « ». Вингер хочет остаться в «Барсе». Несмотря на это, клуб изучит предложения о его продаже, если они поступят.

Ферран убежден, что добьется успеха в «Барсе». Он не хочет уходить. « » понимает, что продать Торреса будет сложно, так как клубу вряд ли удастся отбить 55 млн евро, потраченные на его покупку.

Интерес к Феррану проявляют несколько клубов, например, « » и « ». Они готовы взять Торреса в аренду или включить в сделку по обмену футболистами. «Барселона» изучит все предложения.

Рафинья оказался в иной ситуации. Он ярко проявил себя, когда Усман Дембеле не играл из-за травмы, но бразильца не считают игроком, способным делать разницу. И, что наиболее важно, интерес к проявляют клубы , и они готовы заплатить за вингера крупную сумму.

Прошлым летом подписать бразильца хотел «Челси». «Барса» из первых рук знает, что сможет отбить сумму, вложенную в Рафинью, и даже выйти в плюс. Учитывая, что летом «Барсе» придется продавать футболистов ради новых приобретений, Рафинья может стать очень ценным активом.