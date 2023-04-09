«Барса» готова выслушать предложения по Рафинье, Фати и Феррану. Продажи нужны ради летних трансферов

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Ферран Торрес Ансу Фати деньги Футбол

«Барселона» может расстаться с несколькими игроками атаки летом

Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе понимают, что ради возможности кого-то подписать летом нужно будет осуществить несколько крупных продаж.

Чтобы не навредить проекту, «Барселона» постарается продать тех, кто получает мало игрового времени. «Барселона» готова выслушать предложения по Ансу Фати, Рафинье и Феррану Торресу.

«Барса» обсуждала положение Фати с его окружением и дала понять, что Ансу интересуются многие клубы, в частности, «Манчестер Юнайтед». Вингер хочет остаться в «Барсе». Несмотря на это, клуб изучит предложения о его продаже, если они поступят.

Ферран убежден, что добьется успеха в «Барсе». Он не хочет уходить. «Барселона» понимает, что продать Торреса будет сложно, так как клубу вряд ли удастся отбить 55 млн евро, потраченные на его покупку.

Интерес к Феррану проявляют несколько клубов, например, «Интер» и «Атлетико». Они готовы взять Торреса в аренду или включить в сделку по обмену футболистами. «Барселона» изучит все предложения.

Рафинья оказался в иной ситуации. Он ярко проявил себя, когда Усман Дембеле не играл из-за травмы, но бразильца не считают игроком, способным делать разницу. И, что наиболее важно, интерес к Рафинье проявляют клубы АПЛ, и они готовы заплатить за вингера крупную сумму.

Прошлым летом подписать бразильца хотел «Челси». «Барса» из первых рук знает, что сможет отбить сумму, вложенную в Рафинью, и даже выйти в плюс. Учитывая, что летом «Барсе» придется продавать футболистов ради новых приобретений, Рафинья может стать очень ценным активом.

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63 комментария

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Алексей Матыгин
зачем продавать то что играет? продавайте лучше ликвид...
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Ernest Imamov
эх Ферран, надо было в Арсенал переходить. Игрок то хороший
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red hikkikomori
Самая живучая утка , это утка об интересе МЮ к Фати, до сих пор жива)
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Кино Музыка
Рафинья прибавил. И он как раз близок к тому чтобы делать рахницу. Де Йонг тоже не сразу заиграл.
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Андрюха с района
Забавно наблюдать под новостью про Барсу, как болелы лондонских середняков начали выяснять, какой из этих двух британских шапито круче)
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London.is.blue
Ответ *MVP*
смех ситуации в том, что даже в таком кризисном состоянии Челси все равно будет успешнее Тоттенщита)
Это точно. Даже такой Челси через пару дней в 1/4 ЛЧ играет.
Для тотенщита дойти до 1/4 - это целый трофей.
Позор Лондона, что поделать.
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Андрюха с района
Странно почему в этом списке нет польского бревна) В первую очередь Барсе нужно поляка продать)
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Lazizbek Gulyamov
Че на контракт с Месси не хватает? 🤔
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The Best
Ответ *MVP*
смех ситуации в том, что даже в таком кризисном состоянии Челси все равно будет успешнее Тоттенщита)
Зачем отвечать фанату Тоттенхэма?Ему нужно посочувствовать,человек болеет за безтрофейник и при этом злорадствует над единственным клубом из Лондона который брал ЛЧ и клубный чемпионат мира 😉
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The Best
Ответ человек-муравей человек-физрук
какой лигочемпионский? Челси бы в шип не вылететь :) а про мем в точку. смешнее Челси клуба нет
Да какой шип,не несите чушь.Ну а мемом стала Барселона,причём уже так 2 года стабильно держат планку ;)
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kidur
Ответ Рэд Уайт
летом ждем : Месси🐐 Гюндоган Мартинес Роке(Обама) Канселу аренда и вернуть Абде
Не надо забывать и о Принсе Боатенге...
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Роман Цуркану
Можно ещё Левандовского, Гарсию, Бускетса. И подтягивать молодёжку.
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kidur
Как правило, почти все игроки, ушедшие из этой конторы, неплохо зарекомендовали себя в других клубах.
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Истину Глаголящий
расформируйте уже этот мешок
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Born is the King
Пешеход близко
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DolJun
Ответ *MVP*
смех ситуации в том, что даже в таком кризисном состоянии Челси все равно будет успешнее Тоттенщита)
ты что такое говоришь? там победу имени тейлора уже на двд порезали) скоро назначат поттера тренером, как обычно подбирают за старшим братом)
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человек-муравей человек-физрук
Ответ wshnmn
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какой лигочемпионский? Челси бы в шип не вылететь :) а про мем в точку. смешнее Челси клуба нет
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Хан Сахан
Ответ avcgloronalduMU
молодых переспективных, меняют на Месси, фейспалм
Не совсем
Месси - это продажа мерча и громадный интерес к клубу, который привлечет в клуб персофанов Месси. Клуб тут преследует исключительно финансовую выгоду
+1
-7
-6
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marshalericsson1357
Я правильно понимаю, барса хочет продать нового Месси, чтобы вернуть старого?)
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wshnmn
Ответ Obdob
Рафинью можно толкнуть по оверпрайсу в синий мешок. Он как раз подойдёт под схему 4-4-3
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jonnysilverhand01
Рафинью кинули конечно знатно, ждём выступления отца Фати ! У него бомбит наверное знатно, нужно 10 номер освобождать под пешехода
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Захар Собов
Ответ Universal1000
Два бревна и инвалид, если грубо.) Спокойно можно сливать. Но так как Дембеле тоже инвалид, то Рафинью я бы оставил, а сливал француза. Запарил уже за 6 лет. Бразил хоть целый всегда. Думаю всех в Челси. Боули спокойно выложит по сотке за каждого, чем они слабее Мудрика. Опытнее даже гыы. А они нам бесплатно Канте с Тьяго Силвой. Кристенсен эвона как пригодился, лучший цз стал по сути.
Эх, Фати надо было сливать, когда МЮ за него сотку предлагал, на такую сумму никого не разведешь
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CM1
Ответ M.H.S
Как болельщик Реала буду рад если они останутся)) А если серьёзно, Барсе нужно во время расстаться с ними, пока на них есть интерес
А что на них есть большой интерес? За Феррана, к слову, еще только начали рассчитываться с Сити - там еще долг нехилый....
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Муслим Атангулов
Ответ Wladislaw Roth
Нельзя Рафинью пробовать он ещё много принесет он хороший игрок.
единственный матч против мю хорошо провел и все
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Obdob
Ответ *MVP*
смех ситуации в том, что даже в таком кризисном состоянии Челси все равно будет успешнее Тоттенщита)
разве что в борьбе за лотерейный пик))
+6
-3
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