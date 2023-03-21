«Барселона» сможет купить Обамеянга по низкой цене. Форвард «Челси» поддерживает связь с игроками каталонцев
«Барселоне» не придется много платить за Пьера-Эмерика Обамеянга, если она решит его купить.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы смогут приобрести форварда «Челси» за небольшую сумму ближайшим летом. Сам футболист готов вернуться в клуб, который покинул менее года назад, и поддерживает связь с некоторыми его игроками, в том числе с вингером Усманом Дембеле.
Утверждается, что Хави был доволен работой с Обамеянгом, проданным в сентябре за 12 млн евро.
В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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