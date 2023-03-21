«Барселона» сможет купить Обамеянга по низкой цене. Форвард «Челси» поддерживает связь с игроками каталонцев

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле Футбол

«Барселоне» не придется много платить за Пьера-Эмерика Обамеянга, если она решит его купить.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы смогут приобрести форварда «Челси» за небольшую сумму ближайшим летом. Сам футболист готов вернуться в клуб, который покинул менее года назад, и поддерживает связь с некоторыми его игроками, в том числе с вингером Усманом Дембеле.

Утверждается, что Хави был доволен работой с Обамеянгом, проданным в сентябре за 12 млн евро.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Акира_1
Ответ Bazilic
Гениальный трансфер великого Боули
Да Боэли один из немногих способов легально пополнять пустую казну Барселоны. 😅
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ljolik888
Погоды явно не испортит , так что было бы не плохо .
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Акира_1
Как же бредово было изначально вступать в сделку по 34 летнему нападающему, который до этого убежал из АПЛ, так ещё и следом слить тренера, для которого его и взяли. 🤭
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6tspey7tb5
А давайте опять бесплатно, а через сезон опять продадим )))))
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Born is the King
Хочется, чтобы Ауба вернулся в Барселону. Физрук его унижает и ставит опорника вместо него. Думаю Ауба уже соскучился по своему ручному Реалу
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Bazilic
Гениальный трансфер великого Боули
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Bazilic
Роке придет
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Jeicob Harlon
интересненько
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