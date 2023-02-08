Фати может уйти из «Барсы» летом в случае перехода Карраско. Клубу нужно будет кого-то продать

В случае перехода из «Барселоны» может уйти Ансу Фати.

Как сообщает журналист , каталонский клуб еще не решил, будет ли пользоваться правом льготного выкупа Карраско у « », которое было прописано в соглашении о переходе Мемфиса Депая.

Если «Барса» им воспользуется, то уйти из клуба может .

На данный момент конкретного интереса к вингеру со стороны «Баварии» нет. У « » тоже не было прямых контактов по поводу вингера, но у клуба отличные отношения с агентом игрока, и это может повлиять на ситуацию.

Отмечается, что Фати может уйти, так как «Барселоне» летом потребуется продавать игроков. К нему есть устойчивый интерес со стороны английских клубов – например, 2 года назад он был в шорт-листе «Ман Юнайтед».

В этом сезоне Фати принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он выходил в старте лишь в 7 из 19 матчей Ла Лиги.

Полную статистику 20-летнего игрока сборной Испании можно изучить здесь.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?