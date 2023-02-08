Фати может уйти из «Барсы» летом в случае перехода Карраско. Клубу нужно будет кого-то продать

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Янник Феррейра Карраско Ансу Фати Фабрицио Романо Футбол

В случае перехода Янника Феррейры Карраско из «Барселоны» может уйти Ансу Фати.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб еще не решил, будет ли пользоваться правом льготного выкупа Карраско у «Атлетико», которое было прописано в соглашении о переходе Мемфиса Депая.

Если «Барса» им воспользуется, то уйти из клуба может Ансу Фати.

На данный момент конкретного интереса к вингеру со стороны «Баварии» нет. У «Манчестер Юнайтед» тоже не было прямых контактов по поводу вингера, но у клуба отличные отношения с агентом игрока, и это может повлиять на ситуацию.

Отмечается, что Фати может уйти, так как «Барселоне» летом потребуется продавать игроков. К нему есть устойчивый интерес со стороны английских клубов – например, 2 года назад он был в шорт-листе «Ман Юнайтед».

В этом сезоне Фати принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он выходил в старте лишь в 7 из 19 матчей Ла Лиги.

Полную статистику 20-летнего игрока сборной Испании можно изучить здесь.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

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53 комментария

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Jor Hakobyan
Ответ Экселлент
А я бы хотел купить Феррари
Меняешь Ферану на Феррари?😅
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Flow market Victor Mercedes
Ответ cektor
А чем карраско которому 30+ Менять на молодого Фати??
Возможно игровая форма лучше, зп меньше и заработать на Фати
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Yuriy Chistyakov
Поменять Фати на Карраско - всё равно что поменять Феррари на Рено Твинго
По последним матчам убедительнее смотрится как раз таки Карраско
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М.Ю!!!
Ответ breeze1989
Да не в травме дело. После каждых 60 минут без забитого гола Хави его меняет и в следующем матче дает ему 10-15 минут. Для 18летнего парня, конечно, это большое испытание для нервной системы.
Ему уже 20 )
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gPk
Ответ Вячеслав Новиков
Карраско вообще не понимаю зачем он нужен, сколько можно собирать хлам то?
Во-во.Собрали какой-то хлам и опустились с почетного 10-ого места на 1-ое.Вот беда
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gPk
Ответ ilmir84
ну вот. Фати оказался таким же "неприкасаемым", уже через пару лет с ним готовы расстаться ради кого-то. Кркич, Педро, Куэнка и пр также подписывались с огромными отступными и потом попросту легко продавались в другие команды. Фати при всем уважении не тянет на наследника Месси. Игрок для состава топ-клуба, но никак не лидер в будущем
Кркич страдал паническими атаками ,Педро играл шикарно всю свою карьеру в Барселоне и никто легко не продавал в Челси.Клуб хотел с ним контракт продлить ,но тот сам отказал.Зачем сюда Куэнку приписали когда его даже фанаты Барселоны высоко не котировали я вообще понять не могу.

Фати точно так же сгубили травмы .От травм никто не застрахован.Очевидно что там талант был огромный у него ,только с двумя травмами колена о его былом таланте можно забыть и больше ничего не говорить
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Cash_One
Ответ ilmir84
ну вот. Фати оказался таким же "неприкасаемым", уже через пару лет с ним готовы расстаться ради кого-то. Кркич, Педро, Куэнка и пр также подписывались с огромными отступными и потом попросту легко продавались в другие команды. Фати при всем уважении не тянет на наследника Месси. Игрок для состава топ-клуба, но никак не лидер в будущем
Педро вообще игрок другого плана и из него "нового Месси" никто не делал, что за бред.. Педро вполне конкретный игрок ротации закрывающий фланг, не припомню у него огромных отступных что то, это раз.
И он отрабатывал на полную, всегда получал ровно столько времени сколько надо и садился на лавку когда надо. Отлично отыграл свои годы и принес пользу клубу уйдя под конец в Челси, так что пример абсолютно другой. У Куэнки были огромные отступные? Ну ну.. Это был просто кантерано, дали поиграть- не пошло, продали. Как показала история продали не зря, он ен вырос в топа. У истории с Кркичем больше общего.
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Экселлент
Ответ Gurban Orazly
Я бы хотел продать Феррана
А я бы хотел купить Феррари
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Syndycate
Ответ Yuriy Chistyakov
Поменять Фати на Карраско - всё равно что поменять Феррари на Рено Твинго
Только Феррари постоянно на ремонте)
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Экселлент
Никто его менять не собирается, писали же что его продадут только,если поступит прям сумасшедшее предложение, а это 100+ млн евро, очень сомневаюсь,что клубы выстроятся за ним с таким ценником.

Надеюсь он обретет себя и долго будет радовать нас своей игрой в Барсе!
Вообще,не хочу,чтобы кого-то из этих молодых дарований продавали!
+2
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+2
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gPk
Ответ ljolik888
Караско нафиг не нужен - Фати более лучший игрок и мне кажется что он будет прибавлять. Травма в голове не даёт ему раскрыться полностью , но желание есть .Лучше дать ему шанс , чем Яннику
Какая травма в голове?Там и без головы понятно что его колену хана.Вопрос лишь в том ,как быстро он наступит.У человека к 20 годам 2 тяжелые травмы с коленом ,он не слушает врачей и делает так ,как считает нужным.А потом выходит на поле и той былой резкости / ловкости нет и близко.Про то ,что он даже боится бегать говорить не стоит.
Это тебе не Фати которого доставали мышечные травмы
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Donald J. Trump
Ответ Yuriy Chistyakov
Поменять Фати на Карраско - всё равно что поменять Феррари на Рено Твинго
Ну так каталонцы так и делают, Пике как пример
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Gurban Orazly
Я бы хотел продать Феррана
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sayemlo
Ответ Вячеслав Новиков
Карраско вообще не понимаю зачем он нужен, сколько можно собирать хлам то?
ну вот сейчас будут избавляться от вся кого хлама по типу фати
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МГЕР
Менять сегодняшние пару лет на будущие10-12, я думаю не очень целесообразно, надо искать другой выход
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Cash_One
Ответ ilmir84
Либо Гави, либо Педри)
Во первых номер (особенно когда за ним стоит история) довольно сильно привязан к позиции, у Гави и Педри уже 6 и 8, это маркетинговое и смысловое наследие Хави-Иньесты, нафига кому то из них брать 10, при том что они не чистые нападающие?
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Никита Мальковский
А что не Малколма
+1
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arsenal.ave
Ответ Yuriy Chistyakov
Поменять Фати на Карраско - всё равно что поменять Феррари на Рено Твинго
Скорее Киа Рио на Рено Твинго
Именно так сейчас играет Фати
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Серый
Ответ Yuriy Chistyakov
Поменять Фати на Карраско - всё равно что поменять Феррари на Рено Твинго
Правда, вот Феррари стоит в гараже из-за частых поломок...
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ilmir84
Ответ Bek Shadykanov
Если уйдет то 10 кому останется?
Либо Гави, либо Педри)
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ilmir84
Ответ Александр Цигельников
Ему 20 лет, вся карьера вререди и при этом не нужен Барсе? А престарелого Карраско через пол года будут пытаться в аренду спихнуть. Проверенная схема
Барса мечется в поисках оптимальной кандидатуры-просмотры, аренды, пробы... метод тыка в воздух теперь основопологающий в селекции
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ilmir84
ну вот. Фати оказался таким же "неприкасаемым", уже через пару лет с ним готовы расстаться ради кого-то. Кркич, Педро, Куэнка и пр также подписывались с огромными отступными и потом попросту легко продавались в другие команды. Фати при всем уважении не тянет на наследника Месси. Игрок для состава топ-клуба, но никак не лидер в будущем
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Руслан Бекух
Чего - го Хави несет не пойми куда...
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ljolik888
Ответ breeze1989
Да не в травме дело. После каждых 60 минут без забитого гола Хави его меняет и в следующем матче дает ему 10-15 минут. Для 18летнего парня, конечно, это большое испытание для нервной системы.
У него время есть Лева не вечен а это самая лучшая позиция для Фати
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FrankieWild
Ответ Серж Ск
Карраско очень хорош, зря вы его обзываете. Но размен на Фати не самая лучшая идея, наверное
Этого вы ему льстите ,очень хорош)
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