Фати может уйти из «Барсы» летом в случае перехода Карраско. Клубу нужно будет кого-то продать
В случае перехода Янника Феррейры Карраско из «Барселоны» может уйти Ансу Фати.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб еще не решил, будет ли пользоваться правом льготного выкупа Карраско у «Атлетико», которое было прописано в соглашении о переходе Мемфиса Депая.
Если «Барса» им воспользуется, то уйти из клуба может Ансу Фати.
На данный момент конкретного интереса к вингеру со стороны «Баварии» нет. У «Манчестер Юнайтед» тоже не было прямых контактов по поводу вингера, но у клуба отличные отношения с агентом игрока, и это может повлиять на ситуацию.
Отмечается, что Фати может уйти, так как «Барселоне» летом потребуется продавать игроков. К нему есть устойчивый интерес со стороны английских клубов – например, 2 года назад он был в шорт-листе «Ман Юнайтед».
В этом сезоне Фати принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он выходил в старте лишь в 7 из 19 матчей Ла Лиги.
Полную статистику 20-летнего игрока сборной Испании можно изучить здесь.
Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?
Фати точно так же сгубили травмы .От травм никто не застрахован.Очевидно что там талант был огромный у него ,только с двумя травмами колена о его былом таланте можно забыть и больше ничего не говорить
И он отрабатывал на полную, всегда получал ровно столько времени сколько надо и садился на лавку когда надо. Отлично отыграл свои годы и принес пользу клубу уйдя под конец в Челси, так что пример абсолютно другой. У Куэнки были огромные отступные? Ну ну.. Это был просто кантерано, дали поиграть- не пошло, продали. Как показала история продали не зря, он ен вырос в топа. У истории с Кркичем больше общего.
Надеюсь он обретет себя и долго будет радовать нас своей игрой в Барсе!
Вообще,не хочу,чтобы кого-то из этих молодых дарований продавали!
Это тебе не Фати которого доставали мышечные травмы
Именно так сейчас играет Фати