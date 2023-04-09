Хавбек «Ахмата» Олейников о Fan ID: «У нас в клубе никто не поддерживает. Думаю, так везде. Надеюсь, отменят»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников надеется на отмену Fan ID

– Во сколько раз упала посещаемость в Грозном после введения Fan ID?

– Не сильно, но все равно это расстраивает. Как сказал Федя Чалов: «Домой по паспорту не ходят». Тоже не понимаю, зачем нужен Fan ID.

– Понимаешь футболистов, которые принимают Fan ID?

– А есть такие?

– Степан Оганесян, например: «Пока нужно смириться. Что делать? Люди вышестоящие знают, что делают».

– Это отдельный случай. У нас [в клубе] никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Надеюсь, отменят, – сказал в интервью Sports.ru.

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