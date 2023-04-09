Хавбек «Ахмата» Олейников о Fan ID: «У нас в клубе никто не поддерживает. Думаю, так везде. Надеюсь, отменят»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ахмат Sports.ru стадионы Иван Олейников Федор Чалов Fan ID Степан Оганесян Футбол

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников надеется на отмену Fan ID

– Во сколько раз упала посещаемость в Грозном после введения Fan ID?

– Не сильно, но все равно это расстраивает. Как сказал Федя Чалов: «Домой по паспорту не ходят». Тоже не понимаю, зачем нужен Fan ID.

– Понимаешь футболистов, которые принимают Fan ID?

– А есть такие?

– Степан Оганесян, например: «Пока нужно смириться. Что делать? Люди вышестоящие знают, что делают».

– Это отдельный случай. У нас [в клубе] никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Надеюсь, отменят, – сказал Олейников в интервью Sports.ru.

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11 комментариев

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Илья Деньгин
Молодец Иван, смело. Только уважение.
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андрэ
в конце не изменился, значит выдуманная новость
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Александр Кудрявцев
И если честно то это первая и единственная новость что клуб против fan id
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Александр Кудрявцев
Ответ Jason Kidd
Не. Постепенно здравый смысл пробивается. Кержаков, теперь вот этот молодой игрок - Иван Олейников (которого я даже не знаю). Не могут быть все идиотами или тарасовыми.
Посмотрел и походу что все в комментариях не против за этот fan id
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Jason Kidd
Ответ Сергей Логинов
Это не наш игрок, он уволился две недели назад ©
Не. Постепенно здравый смысл пробивается. Кержаков, теперь вот этот молодой игрок - Иван Олейников (которого я даже не знаю). Не могут быть все идиотами или тарасовыми.
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Tiestorzn17
Так так так, что этот иноагент себе позволяет?!
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Unnamed80
Дон уже подставил руку для поцелуя с извинениями и сапог для облизывания
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Dimario
Так и в перечень инагентов попасть можно, Ваня
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Maksat Nurgaliev
смелое высказывание игрок чай команды.
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fourt
видео с извинениями через сколько ждать?
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Сергей Логинов
Это не наш игрок, он уволился две недели назад ©
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