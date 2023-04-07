Замгендиректора ЦСКА о Fan ID: «Возможно, однажды должны будем сказать себе: «Ультрас больше не будет на стадионе». Болезненное решение, эти люди за нами в Челябинск ездили»
В ЦСКА допускают, что из-за Fan ID активные фанаты никогда не вернутся на трибуны
Такое мнение выразил заместитель генерального директора по развитию ЦСКА Владимир Юрин.
«Нам тяжело осознавать, что те механики, которые мы использовали, не работают. Возможно, сейчас мы должны пойти долгим стратегическим путем. Но это будет означать полную смену логики.
В таком случае в один момент мы должны будем сказать себе: «Ультрас и фанатов, которые живут по старым правилам, больше никогда не будет на стадионе».
Это очень тяжелое и болезненное решение. Мы понимаем, что это люди, которые за нами в Челябинск ездили. Это самая чувствительная и самая активная аудитория.
Но если мы точно понимаем, что нет возможности найти компромисс в части исполнения закона о Fan ID, то можно пойти этим стратегическим путем. Повторюсь, это будет очень тяжелое решение», – сказал Юрин.
Идиоты, слушайте сюда и запоминайте, пока я жив.
На ближайшем исполкоме принимаете новый регламент кубка России, в котором есть Высшая лига кубка , первая и вторая лига кубка. Далее списываете по тексту нынешнего регламента РПЛ.
Свой нынешний дебильный кубок объявляете РПЛ и дрючитесь там со своим фанайди, на радость певцам консерватории и прочим кузьмичам-пожирателям хот догов всея руси.
Принимаете регламент нового соревнования "Кубок имени депутата Милонова" со стандартной сеткой от /512 до финала и перестаете делать сношение мозгам болельщиков с вашими путями регионов и чемпионов. Пусть на эти пути ходят по фотокарточке и пяляться ренегаты оформившие фанайди.
И всем будет счастье.
Объединения сказали и подтвердили несколько раз, что пока будет фан-уйди, они не вернутся. Власти сказали и подтвердили, что задней не будет. И? Значит, нужно клубам (не придворному - у них и так все ок))) думать, что делать дальше.. плохо конечно все это, но клубам нужны бабки от билетов и поддержка давала самый крутой заряд большим командам ( в Мск таких всего 2, на остальные регионы 2 - Факел и Шинник).
Иначе логику вообще не понять зачем убили футбол.
Только уже в стиле инфоцыган, коим и является Вова Юрин.
По сути, намолол ерунды без смысла, но озвучил основную мысль: "Не идёте вслед за Фан ИД - вы на обочине истории ПФК ЦСКА".
Но если будущее - это вова юрин и такие же говорящие головы, то лучше, пожалуй, остаться в прошлом.
Безопасность это прерогатива государства, но не за счёт болельщиков. Стадионы и клубы всё уже сделали. Это тупое противостояние.
Я за то, чтобы болельщики не ходили до отмены.
Пустые трибуны видно. Всем! Не ходить до отмены!
"Совпадение?...."(с)
Ну вы всё сами понимаете.
отмена этого ошейника со всех наших стадионов решит проблему посещаемости.
Это всегда работает. А в нынешних условиях вообще Джекпот сорвёшь.
Парни из ЦСКА,сочувствую вам. Но увы,такое время.И в таком дерьме мы живём.
ЦСКА как я понял согласны быть евнухами