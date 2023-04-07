Замгендиректора ЦСКА о Fan ID: «Возможно, однажды должны будем сказать себе: «Ультрас больше не будет на стадионе». Болезненное решение, эти люди за нами в Челябинск ездили»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Fan ID Футбол

В ЦСКА допускают, что из-за Fan ID активные фанаты никогда не вернутся на трибуны

Такое мнение выразил заместитель генерального директора по развитию ЦСКА Владимир Юрин.

«Нам тяжело осознавать, что те механики, которые мы использовали, не работают. Возможно, сейчас мы должны пойти долгим стратегическим путем. Но это будет означать полную смену логики.

В таком случае в один момент мы должны будем сказать себе: «Ультрас и фанатов, которые живут по старым правилам, больше никогда не будет на стадионе».

Это очень тяжелое и болезненное решение. Мы понимаем, что это люди, которые за нами в Челябинск ездили. Это самая чувствительная и самая активная аудитория.

Но если мы точно понимаем, что нет возможности найти компромисс в части исполнения закона о Fan ID, то можно пойти этим стратегическим путем. Повторюсь, это будет очень тяжелое решение», – сказал Юрин.

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33 комментария

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Ковид 07.10.52
В армейском клубе фан-иуда...даже не понимает, что народ имеет право на протест против антинародного закона и его представители должны его отменить, раз большинство болельщиков против него, а если нет, то надо выбрать других, которые отменят этот закон...
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And-Rover
Юрин, ты только сейчас прозрел что клуб твой теряет деньги? Добрый увэчэр.
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And-Rover
Отправляйся в госдуму и требуй либо компенсации, либо уламывай чиновников чтоб отменили. Другого выхода нет.
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Андрей Яковлев
Ладно, так и быть. Один раз дам совет РФС.
Идиоты, слушайте сюда и запоминайте, пока я жив.
На ближайшем исполкоме принимаете новый регламент кубка России, в котором есть Высшая лига кубка , первая и вторая лига кубка. Далее списываете по тексту нынешнего регламента РПЛ.
Свой нынешний дебильный кубок объявляете РПЛ и дрючитесь там со своим фанайди, на радость певцам консерватории и прочим кузьмичам-пожирателям хот догов всея руси.
Принимаете регламент нового соревнования "Кубок имени депутата Милонова" со стандартной сеткой от /512 до финала и перестаете делать сношение мозгам болельщиков с вашими путями регионов и чемпионов. Пусть на эти пути ходят по фотокарточке и пяляться ренегаты оформившие фанайди.

И всем будет счастье.
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Andrey Andreev
Не понимаю, почему тут пишут про угрозы. По-моему, это скорее попытка Юрина осмыслить, чем оборачивается для клубов и для футбола введение фан-уйди: полной катастрофой в привлечении болельщиков на трибуны.
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Alamarrr
Не знаю, что болезненного он сказал.

Объединения сказали и подтвердили несколько раз, что пока будет фан-уйди, они не вернутся. Власти сказали и подтвердили, что задней не будет. И? Значит, нужно клубам (не придворному - у них и так все ок))) думать, что делать дальше.. плохо конечно все это, но клубам нужны бабки от билетов и поддержка давала самый крутой заряд большим командам ( в Мск таких всего 2, на остальные регионы 2 - Факел и Шинник).
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Rafael Sarkisian
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Раньше слило. Примерно тогда, когда автозаков нагнали и камеры какие-то "хакеры" отключили.
Тогда ещё Ваня синоптик соскочил с темы этой)
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nick-basil
"В один момент" можно промолчать.
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jonnysilverhand01
Не переживайте, ультрас и фанаты будут всегда, а вот вы все временные и ряженные
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Честный контроль
Печально. Но теперь правительство должно быть последовательно и ввести фанайди и на бокс/ММА/ борьба. Там болельщики тоже постоянно деруться.
Иначе логику вообще не понять зачем убили футбол.
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янетыитынея
Какая-то "угроза" простым болельщикам, которые не хотят цеплять ошейник.
Только уже в стиле инфоцыган, коим и является Вова Юрин.
По сути, намолол ерунды без смысла, но озвучил основную мысль: "Не идёте вслед за Фан ИД - вы на обочине истории ПФК ЦСКА".
Но если будущее - это вова юрин и такие же говорящие головы, то лучше, пожалуй, остаться в прошлом.
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Кенни Маккормик
Мы вас в Челябинске и в целом по всей стране ждали. Теперь и нас на стадионах не будет
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MikhaL
В Челябинске есть большой футбол?
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Клирик
Не знаю кто такой Юрин, но он говорит абсолютно правильные вещи доступные для умов, которые принимали это тупое решение. Всё уже показано, матчи с уйди и без него, то есть рпл и кубок. Этим всё сказано.
Безопасность это прерогатива государства, но не за счёт болельщиков. Стадионы и клубы всё уже сделали. Это тупое противостояние.
Я за то, чтобы болельщики не ходили до отмены.
Пустые трибуны видно. Всем! Не ходить до отмены!
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Slavnov
Делают из фанатов,каких то не заменимых,а по сути то,что изменилось?что есть они,что нет,тише стало ну ок,мало народу ходить,да всегда по моему плакали про посещаемость,пройдет время и совсем другими людьми будут заполняться трибуны,это вопрос времени и улучшения системы,при том что и фанатам никто не запрещает и какой-то процент из них,уже сделали фан уйди и посещали матчи,не переломились же,сделали
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Олег Поддубный
Без фанатов нет футбола. Мда. Я рад что был его частью... Спасибо, царь
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trav
Ответ Андрей Яковлев
ты что ли в челябинск и находку поедешь?
зачем туда ехать? на домашних стадионах должны быть свои болельщики
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Red Wings the best
Нормально тут всех минусуют.
"Совпадение?...."(с)
Ну вы всё сами понимаете.
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инок
Не ведитесь на уговоры сторонников Fan ID. Только полная
отмена этого ошейника со всех наших стадионов решит проблему посещаемости.
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Андрей Яковлев
Ответ trav
ничего страшного. незаменимых нет
ты что ли в челябинск и находку поедешь?
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Red Wings the best
Правильно,делай так как удобнее.
Это всегда работает. А в нынешних условиях вообще Джекпот сорвёшь.
Парни из ЦСКА,сочувствую вам. Но увы,такое время.И в таком дерьме мы живём.
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justbored
Ответ Log in
Раньше слило. Примерно тогда, когда автозаков нагнали и камеры какие-то "хакеры" отключили.
Сочувствую вам, парни. Но руководство приходит и уходит, вы же знаете.
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justbored
Ответ Колбаскер тут
Так я больше скажу. Что этим решением их вообще больше не будет. Никогда. А лет через 30, если вообще еще РПЛ будет жива, на стадионе будут одни кузьмичи
Так у них же стра-тег-ия.
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-1
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Ответ justbored
Ахахах. Красноармейцы, руководство вас слило.
Раньше слило. Примерно тогда, когда автозаков нагнали и камеры какие-то "хакеры" отключили.
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Монарх_777
В один прекрасный момент вы должны сказать, мы делаем себе кастрацию, процедура быстрая, много времени не займет.
ЦСКА как я понял согласны быть евнухами
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