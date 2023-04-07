Замгендиректора ЦСКА о Fan ID: «Возможно, однажды должны будем сказать себе: «Ультрас больше не будет на стадионе». Болезненное решение, эти люди за нами в Челябинск ездили»

В ЦСКА допускают, что из-за Fan ID активные фанаты никогда не вернутся на трибуны

Такое мнение выразил заместитель генерального директора по развитию ЦСКА Владимир Юрин.

«Нам тяжело осознавать, что те механики, которые мы использовали, не работают. Возможно, сейчас мы должны пойти долгим стратегическим путем. Но это будет означать полную смену логики.

В таком случае в один момент мы должны будем сказать себе: «Ультрас и фанатов, которые живут по старым правилам, больше никогда не будет на стадионе».

Это очень тяжелое и болезненное решение. Мы понимаем, что это люди, которые за нами в Челябинск ездили. Это самая чувствительная и самая активная аудитория.

Но если мы точно понимаем, что нет возможности найти компромисс в части исполнения закона о Fan ID, то можно пойти этим стратегическим путем. Повторюсь, это будет очень тяжелое решение», – сказал Юрин.