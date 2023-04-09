Тюкавин о 3:3 со «Спартаком»: «Конечно, недоволен результатом. «Динамо» надо выигрывать такие матчи»
Константин Тюкавин заявил, что результат матча «Динамо» со «Спартаком» его не удовлетворил
Московское дерби, состоявшееся в рамках 22-го тура Мир РПЛ, завершилось со счетом 3:3.
– Конечно, недоволен результатом матча со «Спартаком». «Динамо» надо выигрывать такие матчи.
Не видел момент с назначением пенальти. Но есть ВАР и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили – значит поставили.
– Будет ли «Динамо» в топ-5 по итогам чемпионата?
– Зачем такой вопрос задаете? – сказал нападающий «Динамо» после игры.
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Один раз вели в счете и мужественно этот счет обороняли😂😂