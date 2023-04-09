Тюкавин о 3:3 со «Спартаком»: «Конечно, недоволен результатом. «Динамо» надо выигрывать такие матчи»

Константин Тюкавин заявил, что результат матча «Динамо» со «Спартаком» его не удовлетворил

Московское дерби, состоявшееся в рамках 22-го тура Мир , завершилось со счетом 3:3.

– Конечно, недоволен результатом матча со « ». «Динамо» надо выигрывать такие матчи.

Не видел момент с назначением пенальти. Но есть ВАР и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили – значит поставили.

– Будет ли «Динамо» в топ-5 по итогам чемпионата?

– Зачем такой вопрос задаете? – сказал нападающий «Динамо» после игры.

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