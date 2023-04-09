Тюкавин о 3:3 со «Спартаком»: «Конечно, недоволен результатом. «Динамо» надо выигрывать такие матчи»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин заявил, что результат матча «Динамо» со «Спартаком» его не удовлетворил

Московское дерби, состоявшееся в рамках 22-го тура Мир РПЛ, завершилось со счетом 3:3.

– Конечно, недоволен результатом матча со «Спартаком». «Динамо» надо выигрывать такие матчи.

Не видел момент с назначением пенальти. Но есть ВАР и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили – значит поставили.

– Будет ли «Динамо» в топ-5 по итогам чемпионата?

– Зачем такой вопрос задаете? – сказал нападающий «Динамо» после игры.

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25 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Виталии Пархоменко
Костя, дорогой ты наш Динамовец! Какие вы забили голы это всё на дурака, с пенальти вам не повезло, его не было. Ивашка затащил Спам на ничью, но играли то они лучше вас, ну кроме Селихова. А Шунин как раз выручал. Вы Акрону не должны были проигрывать и в большинстве Сочи. А с Шапито получилось Шапито. Тренируй выходы один в один, у тебя это слабое звено!
Все хорошо ты сказал,только про шапито уточни,это про Динамо?
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Виталии Пархоменко
Ответ Нейтральный критик
Динамо получило подарки судьбы за два предыдущих матча, в которых возило Сочи с Акроном, но не забило ни гола. Но против судейки не попрешь.
Ну подарок это если победа была, а ничейка это не о чём. Там в обоих играх вратари соперников поймали кураж.
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
минус пеналь и минус 2 левака в итоге у Спаратка на 1 гол больше все равно тогда было бы))Но это если фантазировать а так счет на табло.
Ну то, что Селихов накосячил, так это ваши проблемы. Так что это не леваки.
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Exciter
Ответ Виталии Пархоменко
Нет уж у вас есть Федя и Антоша. На них любуйтесь, а Костян Динамовец!
Ну, это понятно, бро. Так то я рад, что у Динамо есть качественный форвард. Покошмарил он вчера Спартак знатно)))
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murzzzzzilka
Какие такие-то?:))))))))
Один раз вели в счете и мужественно этот счет обороняли😂😂
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Нейтральный критик
Ответ Виталии Пархоменко
Костя, дорогой ты наш Динамовец! Какие вы забили голы это всё на дурака, с пенальти вам не повезло, его не было. Ивашка затащил Спам на ничью, но играли то они лучше вас, ну кроме Селихова. А Шунин как раз выручал. Вы Акрону не должны были проигрывать и в большинстве Сочи. А с Шапито получилось Шапито. Тренируй выходы один в один, у тебя это слабое звено!
Динамо получило подарки судьбы за два предыдущих матча, в которых возило Сочи с Акроном, но не забило ни гола. Но против судейки не попрешь.
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mnogokotin-
костя, у динамо два полумомента было за игру и 3 гола. какие такие? )
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Виталии Пархоменко
Ответ Exciter
Тюкавин -красава, был бы рад глянуть на него в составе ЦСКА
Нет уж у вас есть Федя и Антоша. На них любуйтесь, а Костян Динамовец!
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Алексей Баров
Можно таких клоунов больше не постить
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Виталии Пархоменко
Костя, дорогой ты наш Динамовец! Какие вы забили голы это всё на дурака, с пенальти вам не повезло, его не было. Ивашка затащил Спам на ничью, но играли то они лучше вас, ну кроме Селихова. А Шунин как раз выручал. Вы Акрону не должны были проигрывать и в большинстве Сочи. А с Шапито получилось Шапито. Тренируй выходы один в один, у тебя это слабое звено!
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Spartakus1984
Ответ Александр Жердин
Пеналь то левый.
минус пеналь и минус 2 левака в итоге у Спаратка на 1 гол больше все равно тогда было бы))Но это если фантазировать а так счет на табло.
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Spartakus1984
Какие такие?Вы и так с чужой помощью по сути забили голы)))
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Ка Ман
Надо было Косте доиграть до конца.
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Railway/
Ответ B.F.
два дурака залетело, "такие" матчи.
Даже «дураки» являются результатом давления команды.
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Рундил Уозлик
Спартак опозорил Россию в очередной раз ха
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GarbaXosa
Ответ B.F.
два дурака залетело, "такие" матчи.
Три
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инок
Давненько мы не видели такого дворового футбола от обеих команд)
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Александр Жердин
Ответ Павел Колесников
Какие "такие"? Как будто Динамо весь матч давил Спартак к воротам, а не наоборот
Пеналь то левый.
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притвиц
Костя, блин, будь до конца честным , два левака мясу залетело , Спартак играл лучше , но мог и проиграть, но судья уравнял шансы, выигрыш друзей-динамовцев был бы не совсем справедлив, ничья лучший вариант.
+8
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Пользователь Huawei
Это как? Выигрывать без ударов по воротам? Ну адекватнее надо быть.
+11
-1
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Exciter
Тюкавин -красава, был бы рад глянуть на него в составе ЦСКА
+1
-1
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Konstantin Zorin
Селихову скажите спасибо, что не проиграли.
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B.F.
два дурака залетело, "такие" матчи.
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Александр Жердин
Есть ВАР и есть судьи, а есть чаепитие с судьями. Выводы делайте сами.
+3
-9
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Павел Колесников
Какие "такие"? Как будто Динамо весь матч давил Спартак к воротам, а не наоборот
+29
-6
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