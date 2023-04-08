Селихов не отреагировал на пас низом с фланга от Макарова. Мяч влетел в угол, никого не коснувшись

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Селихов Денис Макаров Константин Тюкавин Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов второй раз за игру с «Динамо» результативно ошибся

На 66-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ хавбек Денис Макаров с правого фланга низом сделал передачу в штрафную площадь красно-белых.

Форвард Константин Тюкавин ускорился по направлению к траектории движения мяча, но не стал предпринимать попытку дотянуться до него. При этом Селихов оказался сбит с толку и не отреагировал на мяч, влетевший в угол.

Это вторая результативная ошибка вратаря «Спартака». Ранее его неудачный выход при угловом привел к автоголу Александра Соболева.

Безумный первый тайм «Спартака» и «Динамо»: четыре гола с дублем Соболева (в свои и чужие)

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19 комментариев

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mitos
Смотрел, матч. Начал его хвалить за прошлые заслуги..Бах, бах... А ведь это опытный игрок...
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Олег Старченко
Селихов виноват во всех трёх голах в ворота Спартака. Стал таким же говно вратарем как и Максименко. Позорище полное! Уроды
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\\\ VORON ///
Ответ LifeSpartak
Я вообще в шоке! Саша на матч не вышел!
У него вчера был День рождения. Видимо хорошо отметил. Слишком хорошо.
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Pok_Toholo
Ответ LifeSpartak
Я вообще в шоке! Саша на матч не вышел!
Звезда в шоке? Только не звезда, а кое-что другое в рифму
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Игорь Голов
Больше цените не варягов, а своих воспитанников! Это был провальный матч ОСНОВНОГО ВРАТАРЯ Селихова. Но его все хвалили, причем без игры, на основе воспоминаний, что не есть правильным решением.
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Игорь Голов
Может хватит критики навалить на Максименко, где под микроскопом изучают его ошибки?
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Хуан Карос
Похоже пора искать нового кипера. Эти два на списание,в дубль. Где тот забытый Богом итальянец?
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ARIK2
Селя давно играет с такими перепадами: то блеск, то треск. Это связано с его излишней эмоциональностью. Пора Максименко дать шанс
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Игорь Голов
Селихов был "героем" матча. Все, кто убивают, как вратаря, Максименко, подумайте, может пора сделать ротацию!
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8qj656zmdw
Видимо ДР отмечал вчера
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Северный болельщик
Тюкавина зря заменили на Джордана
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Джованни Джованни
Ответ Михаил Стерхов
Спартак отстой выклянчила пенальти даже комментаторы угорали над ними...
где ты увидел комментаторов?
+1
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Ильдар Фарукшин
Спокойно выиграть Селя превратил в шоу. То не залитало в чужие. А тут в свои.
+3
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LifeSpartak
Я вообще в шоке! Саша на матч не вышел!
+8
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Невский баклан
Селихову пробили дно
+2
0
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Михаил Стерхов
Спартак отстой выклянчила пенальти даже комментаторы угорали над ними...
+3
-6
-3
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Green grass
Чего блэт?
0
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Peter Parker
Уровень отмазок Селихова выходит на новый уровень. Теперь уже и спортс в деле
+8
-5
+3
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Иван Рыбаков
Спортс, вы перепутали Соболева и Селихова в заголовке.
+7
-3
+4
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