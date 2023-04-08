Селихов не отреагировал на пас низом с фланга от Макарова. Мяч влетел в угол, никого не коснувшись

Вратарь «Спартака» Александр Селихов второй раз за игру с «Динамо» результативно ошибся

На 66-й минуте матча 22-го тура Мир хавбек с правого фланга низом сделал передачу в штрафную площадь красно-белых.

Форвард Константин Тюкавин ускорился по направлению к траектории движения мяча, но не стал предпринимать попытку дотянуться до него. При этом оказался сбит с толку и не отреагировал на мяч, влетевший в угол.

Это вторая результативная ошибка вратаря «Спартака». Ранее его неудачный выход при угловом привел к автоголу Александра Соболева.

Безумный первый тайм «Спартака» и «Динамо»: четыре гола с дублем Соболева (в свои и чужие)