Селихов не отреагировал на пас низом с фланга от Макарова. Мяч влетел в угол, никого не коснувшись
Вратарь «Спартака» Александр Селихов второй раз за игру с «Динамо» результативно ошибся
На 66-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ хавбек Денис Макаров с правого фланга низом сделал передачу в штрафную площадь красно-белых.
Форвард Константин Тюкавин ускорился по направлению к траектории движения мяча, но не стал предпринимать попытку дотянуться до него. При этом Селихов оказался сбит с толку и не отреагировал на мяч, влетевший в угол.
Это вторая результативная ошибка вратаря «Спартака». Ранее его неудачный выход при угловом привел к автоголу Александра Соболева.
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