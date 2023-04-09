Тихонов об ошибке Селихова: «Что делает вратарь? Я понимаю, Тюкавин бы сделал движение ногой, но он просто мимо пробегал»

Андрей Тихонов оценил ошибку Александра Селихова в матче с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ

На 66‑й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол после диагонального прострела в штрафную.

«Что делает вратарь? Что делает ? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает! Когда ты должен побеждать…

Я понимаю, бы сделал движение ногой. Но он просто мимо пробегал», — сказал экс-капитан « ».

Селихов так никогда не ошибался. С «Динамо» случилось затмение