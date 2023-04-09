Тихонов об ошибке Селихова: «Что делает вратарь? Я понимаю, Тюкавин бы сделал движение ногой, но он просто мимо пробегал»
Андрей Тихонов оценил ошибку Александра Селихова в матче с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ
На 66‑й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол после диагонального прострела Дениса Макарова в штрафную.
«Что делает вратарь? Что делает Селихов? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает! Когда ты должен побеждать…
Я понимаю, Тюкавин бы сделал движение ногой. Но он просто мимо пробегал», — сказал экс-капитан «Спартака».
Селихов так никогда не ошибался. С «Динамо» случилось затмение
Посмотрел , по итогу стандартный гол при таких косых подачах, когда движением смущают вратаря
Он вратарский конечно, но я думал там что то на уровне перфомансов Песьякова , но это не так