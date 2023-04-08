Абаскаль о 3:3 с «Динамо»: «Я зол, «Спартак» заслуживал победы. Соперник забивал без ударов по воротам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль выразил недовольство ничьей «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3)

«Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы.

Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие.

Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы. Команда прекрасно понимает, что ей не повезло.

Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает», – заявил главный тренер «Спартака».

Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна

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52 комментария

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Агитатор
все голы мусорные сегодня, конечно. Селихов веселился, как мог(
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ЭлектроВеник
Гиля, злись на своих. Это они всё голы сегодня организовали. Но счёт на табло мощный)))
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bsv067
Ответ qiqe
хахахаах доставляет как главные правдорубы спартачи обходят тему с пенальти левым
Я признаю, что пеналь.левый. А вы можете реально оценить ошибки судей в пользу своих команд? Не слабО?
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LifeSpartak
Что ты сделал с Селиховым?Он столько накосячил за матч,сколько за всю свою карьеру не делал!
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bsv067
По игре, действительно, полностью переиграли Динамо... Но такие привозы плюс пенальти очень - очень сомнительный. Очень неоднозначные впечатления от игры. Впрочем, игра смотрелась, ещё лучше бы она смотрелась при 3:0 :)
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Сергей Б
Для чего Литвинова поставил в защиту?,центр проваливался и в защите проходной двор, почему опять Зиньковский не в старте?.
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Виталий
Ответ Андрей Отставнов
Наш Спартак , Великий клуб !
По-другому и быть не может 👋
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Гильяно
3:3 - украшение лиги, все бы так играли!
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Kivan1976
Ответ Камбоджа Иванов
Коротко о Спартаке: https://sun9-22.userapi.com/impg/JnkUPQ6Ba5zUUqGjHILyxGcmYOoBW3g4XZELMQ/WNTFY3fHqx0.jpg?size=2560x2560&quality=95&sign=9f52e0a6429fa5332aea90d1619fe7e5&type=album
вся суть этого клубишки
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Андрей Отставнов
Ответ Updated
Сегодня Селихов подвёл конечно. Ещё непонятно почему Бальде заменили.
Селихав человек , имееттправо на ошибку
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.ru
Я зол. Нам не повезло... с тренером вратарей
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Updated
Сегодня Селихов подвёл конечно. Ещё непонятно почему Бальде заменили.
Они сливают, а судьи не дают
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Игорь 60
оштрафовать тех кто ошибается причем не только в пропущенных голах но и в передачах, и посадить на сксмейку
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Андрей Отставнов
Ответ Виталий
Победы придут , всё будет отлично друзья )
Наш Спартак , Великий клуб !
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Max
Спартак выглядел сильнее, и он должен был побеждать, но такие глупые ошибки, тупо бональные, опять пустота в опорной зоне, прутцев не знаю зачем играл всё 90 мин, надо было его менять после 60мин стал ошибаться и мячи сопернику дарить! Кайту Бальде зачем поменяли? Красавчик по мне играл достойно, хотелось бы посмотреть их в связке с Квинси. Матч красивый но голы ужасные, Незнаю какая муха Селихова укусила, но это позор
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Андрей Отставнов
Ответ Спартак сила
Гиль кто в этом виноват? только тренер
Не согласен , игроки делают дело !
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Marat_NJL
Неспроста Гоголева зовут Спартаком. У него тактически команда никому не проиграла, и здесь соперник забивает голы без ударов по воротам)
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Kivan1976
Ответ Давид Золотов
Отскок Динамо как всегда, Шунин выдал вышку, селя привёз 2 , Владение мячем примерно 70/30 в пользу кб...
да не, 90/10 в пользу кб, чивоужтам
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qiqe
хахахаах доставляет как главные правдорубы спартачи обходят тему с пенальти левым
+3
-4
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Recreated
Зато соперник левого пеналя не бил!
+1
-3
-2
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Updated
Сегодня Селихов подвёл конечно. Ещё непонятно почему Бальде заменили.
+2
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Виталий
Победы придут , всё будет отлично друзья )
+7
-2
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Андрей Отставнов
Ответ Марат Каримуллин
какая команда - такие и результаты
Спартак , Великий клуб !
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Алекс75
Вместо двух вторых вратарей надо найти одного первого.
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Антон Белименко
А кто в этих трех голах виноват? Не сами ли? И когда из матча в матч не везёт, это уже не случайность, а закономерность, значит мастерства недостаточно... Когда кураж закончился, закончился и результат...
+8
-1
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