Абаскаль о 3:3 с «Динамо»: «Я зол, «Спартак» заслуживал победы. Соперник забивал без ударов по воротам»

Гильермо Абаскаль выразил недовольство ничьей «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3)

«Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы.

Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие.

Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы. Команда прекрасно понимает, что ей не повезло.

Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает», – заявил главный тренер «Спартака».

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