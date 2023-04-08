Йоканович о 3:3 со «Спартаком»: «Странная игра, у «Динамо» было много ошибок. Я готов работать с командой, понимаю, что увольнения – часть футбола»
Славиша Йоканович не переживает за свое будущее во главе «Динамо»
– Было много разговоров, что в случае поражения от «Спартака» возможна тренерская отставка. Давит ли это или, наоборот, подстегивает?
– Я понимаю, что это нормальная история, когда тренеров увольняют. Не хочу расплескивать энергию на это, это часть футбола. В моем возрасте я сфокусирован и готов к тому, чтобы поддержать команду и работать с ней, – сказал главный тренер «Динамо».
Также он прокомментировал ход матча со «Спартаком».
«Странная игра. С нашей стороны было много ошибок. В обороне мы сыграли мягко, но показали характер.
«Спартак» начал давить после 3:2, сумел сравнять счет», – отметил Йоканович.
Фомин хороший игрок но Капитан Или Шунин, иди Смолов
А так ВСЯ команда большие молодцы, молодцы так держать 3 домашний матча нужны только победы !!!!