Йоканович о 3:3 со «Спартаком»: «Странная игра, у «Динамо» было много ошибок. Я готов работать с командой, понимаю, что увольнения – часть футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Славиша Йоканович не переживает за свое будущее во главе «Динамо»

– Было много разговоров, что в случае поражения от «Спартака» возможна тренерская отставка. Давит ли это или, наоборот, подстегивает?

– Я понимаю, что это нормальная история, когда тренеров увольняют. Не хочу расплескивать энергию на это, это часть футбола. В моем возрасте я сфокусирован и готов к тому, чтобы поддержать команду и работать с ней, – сказал главный тренер «Динамо».

Также он прокомментировал ход матча со «Спартаком».

«Странная игра. С нашей стороны было много ошибок. В обороне мы сыграли мягко, но показали характер.

«Спартак» начал давить после 3:2, сумел сравнять счет», – отметил Йоканович.

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6 комментариев

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инок
Какой же сегодня был нелепый матч, пожалуй обе команды были достойны поражения
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Давид Золотов
Ответ SerGa
А в чем молодцы-то? Если бы не чудовищные ляпы Селихова, проиграли бы без вопросов.
Браво, если бы не супер сейвы Шунина то пропустили бы больше 4
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SerGa
Ответ Юрий Кутепов
Вы хороший тренер но характера надо больше показывать Фомин хороший игрок но Капитан Или Шунин, иди Смолов А так ВСЯ команда большие молодцы, молодцы так держать 3 домашний матча нужны только победы !!!!
А в чем молодцы-то? Если бы не чудовищные ляпы Селихова, проиграли бы без вопросов.
+7
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+7
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Юрий Кутепов
Вы хороший тренер но характера надо больше показывать
Фомин хороший игрок но Капитан Или Шунин, иди Смолов
А так ВСЯ команда большие молодцы, молодцы так держать 3 домашний матча нужны только победы !!!!
+1
-1
0
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Ебздрогыч
Это не странная игра, это ######! Это уровень любительских, дворовых команд! В защите проходной двор, колоссальное количество ошибок у обеих команд. Страшно представить, что с таким деградирующим футболом с нашими командами сделают в еврокубках, когда мы в них вернемся. Ну, если вернемся
+13
-1
+12
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оДвеле
славиша не тянет. тупо сидит на окладе.
+1
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