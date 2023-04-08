Йоканович о пенальти на Зобнине: «Для «Динамо» это не фол. Мы вели, «Спартак» должен быть больше рад ничьей»

Славиша Йоканович поставил под сомнение решение назначить пенальти в ворота «Динамо»

В матче 22-го тура Мир главный судья на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек « » оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти, игра завершилась со счетом 3:3.

– Думаю, поскольку мы вели в счете, «Спартак» должен быть больше рад ничейному результату.

– Как вам пенальти?

– Много говорил о рефери. Для нас это не было фолом.

– Почему заменили на Смолова?

– Надо отметить, что Тюкавин провел хорошую игру. Но нужно было освежить ее.

Надеялись, что Смолов будет находить свободные зоны, цепляться за мяч. К сожалению, это не сработало. Но это его первая игра после травмы. Нужно время, – сказал главный тренер «Динамо».