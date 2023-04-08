Йоканович о пенальти на Зобнине: «Для «Динамо» это не фол. Мы вели, «Спартак» должен быть больше рад ничьей»
Славиша Йоканович поставил под сомнение решение назначить пенальти в ворота «Динамо»
В матче 22-го тура Мир РПЛ главный судья Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти, игра завершилась со счетом 3:3.
– Думаю, поскольку мы вели в счете, «Спартак» должен быть больше рад ничейному результату.
– Как вам пенальти?
– Много говорил о рефери. Для нас это не было фолом.
– Почему заменили Тюкавина на Смолова?
– Надо отметить, что Тюкавин провел хорошую игру. Но нужно было освежить ее.
Надеялись, что Смолов будет находить свободные зоны, цепляться за мяч. К сожалению, это не сработало. Но это его первая игра после травмы. Нужно время, – сказал главный тренер «Динамо».
По поводу «про ошибки в пользу Спартака молчите»… сегодня была ошибка? Была. Я признаю. Когда её нет, как, например, в матче с факелом, когда у многих спартачей горело, я пишу, что ошибки нет. Мне нетрудно говорить правду. Я не так часто пишу комменты, поэтому если любопытно, зайди в мой профиль и удостоверься в этом. Это я так, пруфа ради.
Позволь дать совет: не нужно всех под одну гребёнку - умнее будешь.
А что касается того, что кто-то на спортсе стебется… было бы над чем. Тут у большинства объективности ноль. Поэтому пофиг.