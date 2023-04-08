Йоканович о пенальти на Зобнине: «Для «Динамо» это не фол. Мы вели, «Спартак» должен быть больше рад ничьей»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Славиша Йоканович Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Славиша Йоканович поставил под сомнение решение назначить пенальти в ворота «Динамо»

В матче 22-го тура Мир РПЛ главный судья Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти, игра завершилась со счетом 3:3.

– Думаю, поскольку мы вели в счете, «Спартак» должен быть больше рад ничейному результату.

– Как вам пенальти?

– Много говорил о рефери. Для нас это не было фолом.

– Почему заменили Тюкавина на Смолова?

– Надо отметить, что Тюкавин провел хорошую игру. Но нужно было освежить ее.

Надеялись, что Смолов будет находить свободные зоны, цепляться за мяч. К сожалению, это не сработало. Но это его первая игра после травмы. Нужно время, – сказал главный тренер «Динамо».

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18 комментариев

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Yo Yo
Ответ Jovana Jovičić
Так вы про ошибки в пользу Спартака и молчите, потому над вами все и стебутся
Спасибо, что напомнил. Вес твоих слов, думаю, понятен.
По поводу «про ошибки в пользу Спартака молчите»… сегодня была ошибка? Была. Я признаю. Когда её нет, как, например, в матче с факелом, когда у многих спартачей горело, я пишу, что ошибки нет. Мне нетрудно говорить правду. Я не так часто пишу комменты, поэтому если любопытно, зайди в мой профиль и удостоверься в этом. Это я так, пруфа ради.
Позволь дать совет: не нужно всех под одну гребёнку - умнее будешь.
А что касается того, что кто-то на спортсе стебется… было бы над чем. Тут у большинства объективности ноль. Поэтому пофиг.
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ЖУЛИК
Один из самых левейших печалей
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Jovana Jovičić
Ответ Yo Yo
Что было с Факелом и Оренбургом? В матче с Факелом как раз таки были вопросы к Безбородову у Спартака, а не наоборот. Будь добр, напомни пожалуйста, что там было не так, а то память отшибло. Про ошибки не в пользу Спартака мы, разумеется, умолчим, так удобнее.
Так вы про ошибки в пользу Спартака и молчите, потому над вами все и стебутся
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Павел Ермаков
Все ваши мячи Спартак сам себе заколотил.Ваша команда ноль абсолютный,а наших надо на детектор лжи.Ибо пахнет договорной ничьей.
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Yo Yo
Ответ Jovana Jovičić
Только вот Селихов - это игрок команды соперника, и его ошибки - это ошибки Спартака, как команды. Или вы сравниваете ошибку Селихова и Иванова, потому что, после встречи Спартака с главой судейства, арбитры теперь тоже являются частью команды Спартака? Судя по матчам с Локо (в кубке), Факелом, Оренбургом и Динамо, так и есть.
Что было с Факелом и Оренбургом? В матче с Факелом как раз таки были вопросы к Безбородову у Спартака, а не наоборот. Будь добр, напомни пожалуйста, что там было не так, а то память отшибло. Про ошибки не в пользу Спартака мы, разумеется, умолчим, так удобнее.
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N23
Да уж, с такой игрой,которую Йоканович поставил Динамо, это он должна быть рад ничьей
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Shamarin
Ответ ДМ-1чемпион
Для всех, кроме купленного судейки Иванова это не фол! Судейство с каждым туром всё хуже!
Надо расслабиться и спокойно готовиться к юбилею, шестое или девятое место, какая разница.
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Húllabbalabbalúú
Ответ Yo Yo
Считаю, что пенальти не было и таким образом Спартак скорее всего бы проиграл. Но если говорить об игре команды, то это Динамики должны быть рады ничьей. Во что играет команда непонятно
А то, что еще два не поставили, это фигня
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Игорь Политов
Ответ nif-naf
Сами то отскочили за счёт Селихова.
Если б у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой. Так что если б от обороны Динамиков не отскакивало как от массива дуба, то спартак бы не забил
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Игорь Политов
Ответ Камбоджа Иванов
А Зарема уже высказалась по судейству? Не могу в ленте новостей найти
Она пока занята
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ДМ-1чемпион
Для всех, кроме купленного судейки Иванова это не фол! Судейство с каждым туром всё хуже!
+4
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Jovana Jovičić
Ответ nif-naf
Сами то отскочили за счёт Селихова.
Только вот Селихов - это игрок команды соперника, и его ошибки - это ошибки Спартака, как команды. Или вы сравниваете ошибку Селихова и Иванова, потому что, после встречи Спартака с главой судейства, арбитры теперь тоже являются частью команды Спартака? Судя по матчам с Локо (в кубке), Факелом, Оренбургом и Динамо, так и есть.
+4
-5
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Red_Marlboro_
Позорнее этого пенальти только нырки Комличенко
+3
-4
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Злодей Спб
Пофиг, минус 2 очка для КБ, уже хорошечно :) Такими темпами Зенит к концу чемпионата от них на +20 оторвётся.
+1
-5
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nif-naf
Сами то отскочили за счёт Селихова.
+3
-4
-1
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Yo Yo
Считаю, что пенальти не было и таким образом Спартак скорее всего бы проиграл. Но если говорить об игре команды, то это Динамики должны быть рады ничьей. Во что играет команда непонятно
+11
-3
+8
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Камбоджа Иванов
А Зарема уже высказалась по судейству? Не могу в ленте новостей найти
+9
-4
+5
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nif-naf
Да уж,да уж...
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