Тренер «Лейпцига» Розе призвал сажать интернет-расистов в тюрьму на несколько дней: «Они трусливо пишут из туалета»

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Марко Розе призвал наказывать расистов тюрьмой

Тренер «Лейпцига» сделал это на фоне расистских и антисемитских оскорблений в адрес защитника Бенджамина Хенрихса после игры с дортмундской «Боруссией».

«Мне кажется, что нужно ввести более строгие наказания, государство должно подумать об этом.

Нужно просто закрывать таких товарищей на несколько дней. Возможно, один или два человека задумаются о том, что надо вести себя как нормальный, социальный человек.

Анонимно писать [гадости] из гостиной, спальни или туалета – это трусливо», – сказал Розе.

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23 комментария

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Recreated
А с чердака можно?
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korysh
они перестанут писать только когда вы перестанете на них реагировать и выкладывать. Когда такой человек поймёт, что пишет в пустоту, тогда и не будет смысла это делать. По-моему это очевидно. Как только перестали показывать по ТВ выбегающих людей на поле, так их стало гораздо меньше.
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Тюменец
Высылали бы сразу в Гарлем на 10 дней, с плакатом «я ненавижу ниггеров».
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окечуква
Предотвращать надо, а не наказывать. Но наказать всегда легче и быстрее чем выстраивать систему воспитания на разных уровнях.
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Isshin88
Цветной бульвар в Москве запретим? Тоже какое-то нетолерантное название.
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Topordo
Ответ <~Inter~>
А если черного просто идиотом назвать это считается расизмом?
Конечно
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Jaroslav Alexandrov
Ответ <~Inter~>
Да и в подобном законе будет полное отсутствие последовательности. За оскорбление на расовой почве будут сажать, а за рядовые оскорбления которые люди слышат чуть ли не каждый день типа ничего не будет
не стоит даже упоминать, что расистами считаются исключительно белые люди
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Vitto
Ответ Dikki Shelton
Вполне разумное предложение. Может помочь.
Кому и чем?
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Juve storia di un grande amore
Ответ Bashibuzuck
"Скоро толерантность дойдет до того, что умным запретят думать, чтобы не оскорблять чувства тупых"(c)
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<~Inter~>
Ответ Three Days Grace
Ага, а может пальцы отрубать или языки вырывать? Просвещением и воспитанием надо заниматься, а не глупыми предложениями о наказании
Да и в подобном законе будет полное отсутствие последовательности. За оскорбление на расовой почве будут сажать, а за рядовые оскорбления которые люди слышат чуть ли не каждый день типа ничего не будет
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yrok77
тоже самое можно сказать про фанбоев месси, таких как: олег, Климов, аф, александрова, ригоберка
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Екн Лор
Как сказал бы один геостратег, мочить в сортирах расистов!
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ХавиГави_Паратрупер
Никакой свободы слова врагам свободы слова!©😎
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Bashibuzuck
"Скоро толерантность дойдет до того, что умным запретят думать, чтобы не оскорблять чувства тупых"(c)
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Андрей Тихонов
Дешёвый популизм.
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Владимир Самсонов
В Саус парке уже придумали лагеря толерантности.
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Three Days Grace
Ага, а может пальцы отрубать или языки вырывать? Просвещением и воспитанием надо заниматься, а не глупыми предложениями о наказании
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deadjoker
Сначала 3 месяца искать, чтобы посадить на несколько дней. Конечно, это ведь важнее убийств и грабежей.
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Александр Зубков
Мне пофиг, я с кухни пишу.
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Bashibuzuck
Скоро предложат вообще запретить черный цвет, как нетолерантный😏
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Dikki Shelton
Вполне разумное предложение. Может помочь.
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<~Inter~>
А если черного просто идиотом назвать это считается расизмом?
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Arman FCSM
Смертная казнь!.. Через изгнание
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