Тренер «Лейпцига» Розе призвал сажать интернет-расистов в тюрьму на несколько дней: «Они трусливо пишут из туалета»
Марко Розе призвал наказывать расистов тюрьмой
Тренер «Лейпцига» сделал это на фоне расистских и антисемитских оскорблений в адрес защитника Бенджамина Хенрихса после игры с дортмундской «Боруссией».
«Мне кажется, что нужно ввести более строгие наказания, государство должно подумать об этом.
Нужно просто закрывать таких товарищей на несколько дней. Возможно, один или два человека задумаются о том, что надо вести себя как нормальный, социальный человек.
Анонимно писать [гадости] из гостиной, спальни или туалета – это трусливо», – сказал Розе.
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