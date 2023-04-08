Тренер «Лейпцига» Розе призвал сажать интернет-расистов в тюрьму на несколько дней: «Они трусливо пишут из туалета»

Марко Розе призвал наказывать расистов тюрьмой

Тренер « » сделал это на фоне расистских и антисемитских оскорблений в адрес защитника после игры с дортмундской «Боруссией».

«Мне кажется, что нужно ввести более строгие наказания, государство должно подумать об этом.

Нужно просто закрывать таких товарищей на несколько дней. Возможно, один или два человека задумаются о том, что надо вести себя как нормальный, социальный человек.

Анонимно писать [гадости] из гостиной, спальни или туалета – это трусливо», – сказал .