РПЛ опубликовала расписание до конца сезона. «Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая, 30-й тур – 3 июня

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Утверждено расписание матчей Мир РПЛ на оставшиеся туры сезона-2022/23

Сезон чемпионата России закончится 3 июня. Также стало известно расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России.

Фонбет Кубок России

19 апреля (среда)

16:30 «Акрон» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

19:00 ЦСКА – «Урал» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)

19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

24-й тур

22 апреля (суббота)

14:00 «Химки» – «Торпедо»

16:30 «Факел» – «Оренбург»

19:00 «Зенит» – «Динамо»

23 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Ростов»

14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Сочи»

19:30 ЦСКА – «Локомотив»

24 апреля (понедельник)

19:00 «Спартак» – «Краснодар»

25-й тур

28 апреля (пятница)

20:00 «Динамо» – «Факел»

29 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»

16:30 «Ахмат» – ЦСКА

19:00 «Краснодар» – «Урал»

19:00 «Спартак» – «Ростов»

30 апреля (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Пари НН»

16:30 «Сочи» – «Торпедо»

19:00 «Локомотив» – «Химки»

26-й тур

6 мая (суббота)

14:00 «Химки» – «Динамо»

16:30 «Торпедо» – «Ахмат»

19:00 «Ростов» – «Факел»

7 мая (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Урал»

16:30 ЦСКА – «Оренбург»

18:00 «Зенит» – «Спартак»

19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

8 мая (понедельник)

17:00 «Локомотив» – «Сочи»

27-й тур

13 мая (суббота)

12:00 «Урал» – «Оренбург»

14:00 «Химки» – «Спартак»

16:30 «Зенит» – «Краснодар»

19:00 ЦСКА – «Торпедо»

14 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

16:30 «Динамо» – «Ахмат»

19:00 «Сочи» – «Ростов»

19:00 «Факел» – «Пари НН»

28-й тур

20 мая (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Факел»

16:30 «Торпедо» – «Динамо»

16:30 «Оренбург» – «Зенит»

19:00 «Ахмат» – «Химки»

21 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

16:30 «Спартак» – ЦСКА

19:00 «Краснодар» – «Ростов»

22 мая (понедельник)

19:00 «Пари НН» – «Сочи»

29-й тур

27 мая (суббота)

14:00 «Химки» – «Урал»

16:30 «Торпедо» – «Оренбург»

19:00 «Краснодар» – ЦСКА

19:00 «Сочи» – «Зенит»

28 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» – «Пари НН»

16:30 «Динамо» – «Локомотив»

16:30 «Факел» – «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

30-й тур

3 июня (суббота)

17:00 «Зенит» – «Факел»

17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

17:00 ЦСКА – «Ростов»

17:00 «Локомотив» – «Торпедо»

17:00 «Ахмат» – «Краснодар»

17:00 «Оренбург» – «Динамо»

17:00 «Пари НН» – «Химки»

17:00 «Урал» – «Сочи»

Время начала матчей – московское.

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35 комментариев

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Утренняя Аврора
7 мая будет самый жаркий день. Не зависимо от погоды.
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jonnysilverhand01
Зянит все свои липовые чемпионства клепает, под шумок так сказать.
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-1
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Coodesnik
Ответ Spartakus1984
ТАк благодаря чему вы на вершине?задумайся.То что вы на вершине не отменяет то что вы выскочки.А ты про самый по пулярный и титулованный клуб страны-Спартак пишешь,что саоммнение завышено.А какое оно должно быть?Оно обычное и естественное,Спартак был и етсь ТОП клуб.Ты пытаешься кого то че мто задеть так и вас задеть то можно легко.
Да господи вспомнила бабка как девкой была, вы уже давно в низах и навсегда такими останетесь прошло ваше время и никогда не вернётся
+1
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+1
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Алексей Минин
Ответ Spartakus1984
Динамо - зенит - 8:0 позорники)))
Удел фаната спартака - писать про победы других клубов)))
+2
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Владимир
о! зенит дома играет
у Питера появился шанс
0
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Coodesnik
Ответ Сергей Кильцов
Надо получить ФанАйди и сгонять на болото со Спартаком)
Бери спартак и да, валите на болота
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Алексей Минин
Ответ LifeSpartak
Политпроектировщики сыпят опять про семёрку.Вам там голову от бабла давит и куплеными липовыми чемпионствами? Это клуб,который добровольно-принудительно сгоняет на стадион бюджетников и раздаёт бесплатно билеты типа "вон как много ходит на наш стадион людей". Позорники!
Сегодня был в Ленте, в автомобильном отделе, видел что там огнетушители есть по акции. Беги скорее. Закупайся.
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Артём Сергеев
Ответ SMART789
СЕДЬМОГО числа ждем ОДИН клуб с завышенным самомнением на праздновании нашего чемпионства и второй звезды Надеюсь будет чемпионский коридор
это достижения не клуба а Газпрома
0
-4
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Coodesnik
Ответ LifeSpartak
Политпроектировщики сыпят опять про семёрку.Вам там голову от бабла давит и куплеными липовыми чемпионствами? Это клуб,который добровольно-принудительно сгоняет на стадион бюджетников и раздаёт бесплатно билеты типа "вон как много ходит на наш стадион людей". Позорники!
А где ваши титулы? Богатейший клуб, а ничего нет. Не стыдно? Не клу,а дом два
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Алексей Минин
Ответ Иван Иванов
плибей
Даже, пытаясь оскорбить всего одним словом, и то умудрился с ошибкой написать....
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Coodesnik
Ответ SMART789
парень мы уже 20 лет на вершите, а ты все пишешь про выскочек о клубе выигрывшем больше чем кто либо что касается денег, то думаю мы имеем право за 100 лет хотя бы 20 сводить бухгалтерию не выдавая зарплату ботинками намного смешнее когда богатейший клуб за которым стоит вороватая нефтечудовище, а титулов 1 за 16 лет
👍👍👍🤣
+1
-1
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Juriy_FCZ
Ответ LifeSpartak
Политпроектировщики сыпят опять про семёрку.Вам там голову от бабла давит и куплеными липовыми чемпионствами? Это клуб,который добровольно-принудительно сгоняет на стадион бюджетников и раздаёт бесплатно билеты типа "вон как много ходит на наш стадион людей". Позорники!
В каком месте они купленные?😂 Умейте проигрывать
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xa-xa
Опять всё играбельное лето будем сидеть , а не играть.. 🤦‍♂️
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Spartakus1984
Ответ LifeSpartak
Политпроектировщики сыпят опять про семёрку.Вам там голову от бабла давит и куплеными липовыми чемпионствами? Это клуб,который добровольно-принудительно сгоняет на стадион бюджетников и раздаёт бесплатно билеты типа "вон как много ходит на наш стадион людей". Позорники!
+
+1
-2
-1
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Spartakus1984
Ответ SMART789
парень мы уже 20 лет на вершите, а ты все пишешь про выскочек о клубе выигрывшем больше чем кто либо что касается денег, то думаю мы имеем право за 100 лет хотя бы 20 сводить бухгалтерию не выдавая зарплату ботинками намного смешнее когда богатейший клуб за которым стоит вороватая нефтечудовище, а титулов 1 за 16 лет
ТАк благодаря чему вы на вершине?задумайся.То что вы на вершине не отменяет то что вы выскочки.А ты про самый по пулярный и титулованный клуб страны-Спартак пишешь,что саоммнение завышено.А какое оно должно быть?Оно обычное и естественное,Спартак был и етсь ТОП клуб.Ты пытаешься кого то че мто задеть так и вас задеть то можно легко.
+2
-4
-2
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Злодей Спб
Ответ Spartakus1984
Динамо - зенит - 8:0 позорники)))
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Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
7-1 Позорники :)
Динамо - зенит - 8:0 позорники)))
+1
-3
-2
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Spartakus1984
Ответ форест
От семёрки вы никогда не отмоетесь. Это уже вошло в историю.
Так зенит и больше пропускал.Но выж забыли.
+1
-2
-1
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Злодей Спб
Ответ LifeSpartak
Политпроектировщики сыпят опять про семёрку.Вам там голову от бабла давит и куплеными липовыми чемпионствами? Это клуб,который добровольно-принудительно сгоняет на стадион бюджетников и раздаёт бесплатно билеты типа "вон как много ходит на наш стадион людей". Позорники!
7-1
Позорники :)
+5
-6
-1
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форест
Ответ LifeSpartak
Политпроектировщики сыпят опять про семёрку.Вам там голову от бабла давит и куплеными липовыми чемпионствами? Это клуб,который добровольно-принудительно сгоняет на стадион бюджетников и раздаёт бесплатно билеты типа "вон как много ходит на наш стадион людей". Позорники!
От семёрки вы никогда не отмоетесь.
Это уже вошло в историю.
+8
-4
+4
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Russ Ivan
А потом будет летний перерыв 1,5мес, чтобы в феврале играть...
0
-1
-1
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Evgeny
Ответ SMART789
СЕДЬМОГО числа ждем ОДИН клуб с завышенным самомнением на праздновании нашего чемпионства и второй звезды Надеюсь будет чемпионский коридор
Помнится Кариока поздравил однажды))
+1
-3
-2
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Spartak Forever
Ответ SMART789
парень мы уже 20 лет на вершите, а ты все пишешь про выскочек о клубе выигрывшем больше чем кто либо что касается денег, то думаю мы имеем право за 100 лет хотя бы 20 сводить бухгалтерию не выдавая зарплату ботинками намного смешнее когда богатейший клуб за которым стоит вороватая нефтечудовище, а титулов 1 за 16 лет
Вам чемпионский коридор только в ФНЛ обеспечен
+4
-8
-4
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Роман Райт
Ответ SMART789
СЕДЬМОГО числа ждем ОДИН клуб с завышенным самомнением на праздновании нашего чемпионства и второй звезды Надеюсь будет чемпионский коридор
Да зенит ещë до начала каждого сезона может уже начинать праздновать "чемпионство", вместе с дюковым и судейским корпусом.
+4
-7
-3
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Badexe
Ответ SMART789
парень мы уже 20 лет на вершите, а ты все пишешь про выскочек о клубе выигрывшем больше чем кто либо что касается денег, то думаю мы имеем право за 100 лет хотя бы 20 сводить бухгалтерию не выдавая зарплату ботинками намного смешнее когда богатейший клуб за которым стоит вороватая нефтечудовище, а титулов 1 за 16 лет
Так на вершине Зенит держит Газпром. Ещё столько же будете на вершине, пока спонсором будет крупнейшая госкорпарация. Не так? Ну тогда почему без Газпрома у Зенита нет абсолютно никаких достижений в Российской истории?
+6
-10
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