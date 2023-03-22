Булыкин предложил расширить РПЛ до 18 команд и увеличить количество игр

предложил расширить Мир до 18 команд и увеличить количество игр.

«Сейчас разницы большой не будет, если перейти на «весна – осень». Другой вопрос – когда начинать сезон и насколько интенсивно играть. Но если мы будем играть в еврокубках, то система «весна – осень» будет не совсем удобна – плей-офф Лиги чемпионов и других еврокубков начинается в феврале.

В данный момент я бы просто увеличил количество матчей в чемпионате, так как в международных играх мы не принимаем участия. Можно добавить еще две команды в РПЛ – увеличилась бы интенсивность, как и количество российских футболистов в лиге.

Еще можно было бы сократить летний перерыв, но он все-таки упирается в игры сборной, поэтому с этим ничего нельзя сделать», – сказал бывший футболист сборной России.

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