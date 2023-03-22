Булыкин предложил расширить РПЛ до 18 команд и увеличить количество игр

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия календарь Футбол

Дмитрий Булыкин предложил расширить Мир РПЛ до 18 команд и увеличить количество игр.

«Сейчас разницы большой не будет, если перейти на «весна – осень». Другой вопрос – когда начинать сезон и насколько интенсивно играть. Но если мы будем играть в еврокубках, то система «весна – осень» будет не совсем удобна – плей-офф Лиги чемпионов и других еврокубков начинается в феврале.

В данный момент я бы просто увеличил количество матчей в чемпионате, так как в международных играх мы не принимаем участия. Можно добавить еще две команды в РПЛ – увеличилась бы интенсивность, как и количество российских футболистов в лиге.

Еще можно было бы сократить летний перерыв, но он все-таки упирается в игры сборной, поэтому с этим ничего нельзя сделать», – сказал бывший футболист сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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21 комментарий

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B_Boris
Ответ Фан Рубина
Увеличить до 20 и отказаться от глупых еврочашек, которые только отвлекаеют клубы от настоящего футбола в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
ФНЛ - лучшая лига в мире! 😁
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B_Boris
12 команд самый лучший вариант.
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Артём Амирджанян
Ответ &_Bishep_&
За сравнение , конечно 5++++ 🤣🤣🤣РПЛ и Германия(
сам со стула падаю от смеха🤣
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Фан Рубина
Ответ S.Mane10
Что за ахинею вы несёте?? РПЛ-сильнейшая лига мира?? Лига уровня Кипра с огромными зарплатами для колченогих бездарей!!
Огромные зарплаты для бездарей - это в АПЛ. А РПЛ - эталон футбола.
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Александр Зубков
Ответ S.Mane10
Что за ахинею вы несёте?? РПЛ-сильнейшая лига мира?? Лига уровня Кипра с огромными зарплатами для колченогих бездарей!!
Садио Мане в сарказм не выкуривает))
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&_Bishep_&
Ответ Артём Амирджанян
Думаю для РПЛ слишком жирно, ну в Германии тоже 18 команд
За сравнение , конечно 5++++ 🤣🤣🤣РПЛ и Германия(
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S.Mane10
Ответ Фан Рубина
Увеличить до 20 и отказаться от глупых еврочашек, которые только отвлекаеют клубы от настоящего футбола в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
Что за ахинею вы несёте?? РПЛ-сильнейшая лига мира??
Лига уровня Кипра с огромными зарплатами для колченогих бездарей!!
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Владимир Молявин
Что-то в этом есть. Может он и прав.
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Andrew Petrov
Увеличение лиги добавит игр это плюс,но глядя на то как мучается Торпедо или Химки в рпл понимаешь,что и на 16 команд не хватает футболистов
+2
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Фан Рубина
Увеличить до 20 и отказаться от глупых еврочашек, которые только отвлекаеют клубы от настоящего футбола в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Артём Амирджанян
Думаю для РПЛ слишком жирно, ну в Германии тоже 18 команд
Во Франции сейчас идёт сокращение чемпионата
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Давид Agabekyan
Видеть больше команд в РПЛ хотелось бы, но для этого нет возможностей. Даже во второй лиге второй год подряд команды не выживают, что говорить про большие бюджеты
+1
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Lionel Andres Messi 10
А разве следствием от расширения РПЛ не является увеличение кол-ва матчей?
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Balt
Из Химок нашептали что ли?
+1
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ТТД Бубнова
Кажется мы стали забывать этого нобелевского лауреата, но он решил о себе напомнить.
+11
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Артём Амирджанян
Ответ Рустам Микогазиев
можно как в топ лигах - 20 команд
Думаю для РПЛ слишком жирно, ну в Германии тоже 18 команд
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Lana Rhoades
Просто отличный, блин, план. Надежен, как швейцарские часы
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Дри66линг Нейа
Скоро РПЛ по популярности догонит АПЛ)))
+1
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dmitry.tchidakin
Булыкин никогда не был наделён разумом
+4
-3
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dimamak10
Или до 17и главное патриотичные химки оставить в РПЛ
+9
-2
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Рустам Микогазиев
можно как в топ лигах - 20 команд
+1
0
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