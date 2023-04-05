Владимир Плющев: «Когда футбол вернут в те месяцы, в которые мы всегда играли, людей будет ходить больше»

Владимир Плющев высказался о популярности хоккея и футбола в России

«Что более популярно в России: хоккей или футбол? Это два популярных вида спорта в России, но у нас и другие виды популярны. Популярность ведь отображается интересом болельщиков.

Стадионы футбольные, конечно, больше. Исходя из статистики, можно сказать, футбол – номер один. Но так во всем мире. Но я бы не сказал, что болельщики делятся на футбольных и хоккейных, все болеют за свои клубы.

В футболе стадионы пустеют, а в КХЛ побит рекорд посещаемости? Побит рекорд в плей-офф, но у нас самые большие стадионы в хоккее вмещают 12 тысяч. В футболе же стадионы под 40 тысяч, поэтому там болельщики могут казаться горсткой, а на самом деле эта горстка фундаментальная.

Когда футбол вернут в те месяцы, в которые мы всегда играли, то людей будет ходить больше», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Плющев.

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны