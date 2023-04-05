Владимир Плющев: «Когда футбол вернут в те месяцы, в которые мы всегда играли, людей будет ходить больше»

Теги болельщики Владимир Плющев премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина календарь Хоккей

Владимир Плющев высказался о популярности хоккея и футбола в России

«Что более популярно в России: хоккей или футбол? Это два популярных вида спорта в России, но у нас и другие виды популярны. Популярность ведь отображается интересом болельщиков.

Стадионы футбольные, конечно, больше. Исходя из статистики, можно сказать, футбол – номер один. Но так во всем мире. Но я бы не сказал, что болельщики делятся на футбольных и хоккейных, все болеют за свои клубы. 

В футболе стадионы пустеют, а в КХЛ побит рекорд посещаемости? Побит рекорд в плей-офф, но у нас самые большие стадионы в хоккее вмещают 12 тысяч. В футболе же стадионы под 40 тысяч, поэтому там болельщики могут казаться горсткой, а на самом деле эта горстка фундаментальная. 

Когда футбол вернут в те месяцы, в которые мы всегда играли, то людей будет ходить больше», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Плющев.

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны

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10 комментариев

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An Kr
Ответ Кеша
Ясно , что не из хоккея . Иначе , не задавали бы вопросов с умным видом . Вам на ветку гимнастики надо , пожалуй .
Не пойми кто из хоккея даёт комментарии про футбол, а наоборот нельзя? Ясно. Хоккей круглый год играть могут, что не играют?
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Кеша
Ответ An Kr
30 чел до мая остальные где?
Ясно , что не из хоккея . Иначе , не задавали бы вопросов с умным видом . Вам на ветку гимнастики надо , пожалуй .
0
0
0
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ершистый
Ответ bro0da
В какие-такие месяцы раньше играли в футбол, в которые не играют сейчас?
летние
+1
0
+1
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An Kr
Ответ Кеша
Не полгода . В апреле заканчиваются игры . Кто -то до мая еще катается . А в начале июля начинаются тренировки . В августе турниры , в сентябре начало регулярки.
30 чел до мая остальные где?
0
0
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Кеша
Ответ An Kr
Хоккей пол года не играют. Что хоккеисты делают эти пол года? За что деньги получают?
Не полгода . В апреле заканчиваются игры . Кто -то до мая еще катается . А в начале июля начинаются тренировки . В августе турниры , в сентябре начало регулярки.
+1
-1
0
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Доктор Верховцев
Всё-то вы кровати переставлять пытаетесь!
+2
0
+2
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bro0da
В какие-такие месяцы раньше играли в футбол, в которые не играют сейчас?
+1
-1
0
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An Kr
Хоккей пол года не играют. Что хоккеисты делают эти пол года? За что деньги получают?
+1
-1
0
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Anthony Hlyanov
А Вы просто введите фан айди в КХЛ на следующий сезон и посмотрите что будет. Посмотрим что ещё придумаешь
+5
0
+5
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Arman FCSM
Просто так совпало, что с введением FanID, обслуживание дачного сектора перешло в круглогодичный режим, оттого и болельщиков стало меньше(
+8
-1
+7
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