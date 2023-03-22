Роман Павлюченко: «Я за возвращение системы «весна – осень» в России»

выступил за переход на систему «весна – осень» в России.

«Мне больше нравится система «весна – осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка.

В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна – осень», – сказал бывший нападающий «Спартака» и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас