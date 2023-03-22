Роман Павлюченко: «Я за возвращение системы «весна – осень» в России»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига календарь Футбол

Роман Павлюченко выступил за переход на систему «весна – осень» в России.

«Мне больше нравится система «весна – осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка.

В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна – осень», – сказал бывший нападающий «Спартака» и сборной России. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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10 комментариев

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Бартоломью
Ответ qiqe
особенный кайф был видеть команды в еврокубках спустя год и решающее матчи на месиве, вот это топчик был! половину зимней паузы можно было бы занять розыгрышем кубка или кубка лиги например
О, юный адепт системы "осень-весна"))
Поставили с ног на голову весь наш футбол из-за пары-тройки клубов, руководство которых и продавили этот бредовый с точки зрения логики закон..
Пусть менеджмент этих двух-трех клубов и решает свои проблемы с составом. Впрочем сейчас это уже не актуально на долгие годы..
Где ты видел "месиво" в ноябре на современных аренах с подогревом??? Образцовые поляны в ноябре месяце и относительно нормальные (относительно декабря) условия для болельщиков..
Фантазер, где ты собрался играть в "половине зимней паузы"??? У нас зимой снег лежит!!! Какой нахрен футбол!
Посмотри на каких ужасных полях, после зимней спячки возобнавился и будет подходить к завершению чемпионат!!!
Зато, по твоей логике, отдыхать от футбола в северной стране нужно в июне и июле месяце..
Гдеж вы такие беретесь))
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qiqe
Ответ Burel
Это все понимают, кроме питерских вредителей
особенный кайф был видеть команды в еврокубках спустя год и решающее матчи на месиве, вот это топчик был! половину зимней паузы можно было бы занять розыгрышем кубка или кубка лиги например
+1
-1
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Tahir Turk
кстати, народ! а где Фурсенко?
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Василий Аникин
Рома и я за весна- осень, и я за 18 команд, и я за отмену Fan ID, а выделение 50 млн от фнл и билеты по 10 руб осуждаю
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Anton Abaturov
В хоккей надо играть зимой, а в футбол летом. Очевидно же)
+4
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buba 99
Ответ Gustav Forsberg
дурость летом играть?
Ой, пардоню. Не внимательно прочитал. Думал "осень- весна"
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tolstiy
Ответ Gustav Forsberg
дурость летом играть?
так и раньше только пол лета только играли....
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tolstiy
а в чем разница? зимой не играют и так и половину лета тоже....
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Gustav Forsberg
Ответ buba 99
Комментарий удален пользователем
дурость летом играть?
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buba 99
Комментарий удален пользователем
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Burel
Это все понимают, кроме питерских вредителей
+4
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