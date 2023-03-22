Роман Павлюченко: «Я за возвращение системы «весна – осень» в России»
Роман Павлюченко выступил за переход на систему «весна – осень» в России.
«Мне больше нравится система «весна – осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка.
В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна – осень», – сказал бывший нападающий «Спартака» и сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Поставили с ног на голову весь наш футбол из-за пары-тройки клубов, руководство которых и продавили этот бредовый с точки зрения логики закон..
Пусть менеджмент этих двух-трех клубов и решает свои проблемы с составом. Впрочем сейчас это уже не актуально на долгие годы..
Где ты видел "месиво" в ноябре на современных аренах с подогревом??? Образцовые поляны в ноябре месяце и относительно нормальные (относительно декабря) условия для болельщиков..
Фантазер, где ты собрался играть в "половине зимней паузы"??? У нас зимой снег лежит!!! Какой нахрен футбол!
Посмотри на каких ужасных полях, после зимней спячки возобнавился и будет подходить к завершению чемпионат!!!
Зато, по твоей логике, отдыхать от футбола в северной стране нужно в июне и июле месяце..
Гдеж вы такие беретесь))