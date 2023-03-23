Орлов против перехода на систему «весна – осень»: «Глупость. Биологические часы наших игроков выстроились под «осень – весна»

выступил против возвращения к системе «весна – осень» в России.

«Переход на систему «весна – осень» – это глупость. Популистские дела. Лишь бы что-то поменять. Игры будут в те же дни. Только названия разные! Биологические часы наших футболистов выстроились под систему «осень – весна».

Для чего возвращаться на «весна – осень»? Для чего эти эксперименты? Название ничего не меняет. Главное – содержание, игра, индивидуальное мастерство игроков», – сказал комментатор и журналист.

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