Фанаты «Барсы» кидали зажигалки, монеты и бутылки во время класико, один предмет попал в Куртуа. Клуб оштрафуют

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании происшествия болельщики Камп Ноу Тибо Куртуа Класико Футбол

Фанаты «Барселоны» кидали предметы на поле во время матча с «Реалом»

Начиная с 70-й минуты матча Кубка Испании, который «Барса» проиграла со счетом 0:4, болельщики начали кидать на поле зажигалки, монеты и бутылки с водой.

«Несколько зажигалок были брошены публикой, находящейся за воротами «Реала», они не задели ни одного игрока. В связи с этим матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по громкой связи о необходимости прекратить данные действия.

На 80-й минуте игры и во время празднования гола «Реала» две полупустые бутылки с водой упали с трибун, не задев ни одного игрока.

3 зажигалки и монета номиналом 1 евро упали в штрафной «Реала», один из этих предметов попал в голкипера «Реала» [Тибо Куртуа], не причинив ему никакого вреда», – говорится в судейском протоколе.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселону» оштрафуют за произошедшее.

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62 комментария

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persk
Ответ Last Hero
Пф, Рамос даже когда фолил он делал вид, что не хотел, школотрон даже этот вид не подает, в обезьянник нужно выкинуть на пару месяцев, поди успокоиться
Рамос делал вид, что он не фолил и ручкой показывал: вставай, вставай. Это не менее раздражающее поведение
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Parce
Ответ Адам Алмарз
Рамос рекордсмен по желтым и красным. А Гави даже предупреждать не хотят.
Как это не хотят? Ты его карточки видел? Или клоуна изображаешь
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Apotamkin
... это они так отпраздновали славную поступь Хозяина Камп Ноу! ))
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mr kovalsky
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Гави даже лицо как у крысы 🐀
Есть схожесть с физруком
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Адам Алмарз
Ответ Parce
И это ты говоришь после того как ваши болелы гордились Рамосом и Пепе, лицемеры
Рамос рекордсмен по желтым и красным. А Гави даже предупреждать не хотят.
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Olegus7
Монеты могли бы и своим кидать, глядишь и рычаг новый не понадобится)
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Real_v_dushe
Ответ otchim kaloeda
так ты это или нет?
Для меня, состоявшегося человека, такое сравнение абсолютно не обидно. Я очень уважаю этих людей, которые всю свою жизнь борются, чтобы жить с таким тяжёлым недугом. Так что я тебе, ничтожеству, разрешаю считать меня таким, я этим буду гордиться.
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Yubaba
Какой клуб такие и болелы, ничего нового
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vallabaza
дикие люди
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otchim kaloeda
Ответ Real_v_dushe
Очень низко с твоей стороны такое писать. Вчера то, что Барселона привела на стадион этого своего болельщика, было единственным светлым пятном для неё. За этот поступок я ей апплодирую стоя и выражаю большой респект. А то, что ты тут написал, подчёркивает уровень болельщиков этого клуба и то, что ничего удивительного в этом вчерашнем свинстве с трибун не было. Удали лучше свой позорный пост, потому что он показывает, насколько ты низменный человечишка.
так ты это или нет?
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Verhovn
Да мы видели) Ничего страшного. Это же не петарда в голову)) Фан айди на них нет. Фулюганы😄
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Старик Стариканов
Типичное поведение болельщиков провинциального клуба
+4
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Parce
Так ты же сказал что бутылки не было, или ты запрятал ее кое-куда?
А ты оглянись 😆
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FanRocstar
Ответ Эрнандес Эрнандес
БЧК - больше чем кулесы 🤦🏻‍♂️
а ты друг мой больше чем бред)))
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Parce
Ответ Эрнандес Эрнандес
Там игроки Барсы сидели уже) Завидуешь? 😆
Так ты же сказал что бутылки не было, или ты запрятал ее кое-куда?
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Милан 19
Нужно нормальный большой штраф дать, в пару миллионов евро, тогда это прекратится ...
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Parce
А то готов был присесть ?
Там игроки Барсы сидели уже)
Завидуешь? 😆
+1
-1
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fidelio
На бутылках с водой и монетах, скрупулезно наблюдающий на матчем, Чеферин разглядел барельеф Негрейры
+1
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Пацанчик реальный
Просто что у клуба,что у города комплекс неполноценности,вот во все это в матчах с Мадридом и проявляется!
+5
-1
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Marli
Я думаю в каждом клубе есть подобные "болельщики"
+2
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Эрнандес Эрнандес
Не зря ведь их называют - КУЛЕСЫ

🍑
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Real_v_dushe
Ответ otchim kaloeda
Ты вчера первым касался мяча в черном костюме в начале Класико?
Очень низко с твоей стороны такое писать. Вчера то, что Барселона привела на стадион этого своего болельщика, было единственным светлым пятном для неё. За этот поступок я ей апплодирую стоя и выражаю большой респект. А то, что ты тут написал, подчёркивает уровень болельщиков этого клуба и то, что ничего удивительного в этом вчерашнем свинстве с трибун не было.

Удали лучше свой позорный пост, потому что он показывает, насколько ты низменный человечишка.
+3
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Parce
Ответ Эрнандес Эрнандес
Главное, чтоб не пустая бутылка 😆
А то готов был присесть ?
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Kyancey
Позорище!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Parce
3 зажигали и одна монета, пхахаха.
Главное, чтоб не пустая бутылка

😆
+5
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