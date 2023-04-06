Фанаты «Барсы» кидали зажигалки, монеты и бутылки во время класико, один предмет попал в Куртуа. Клуб оштрафуют

Фанаты «Барселоны» кидали предметы на поле во время матча с «Реалом»

Начиная с 70-й минуты матча Кубка Испании, который «Барса» проиграла со счетом 0:4, болельщики начали кидать на поле зажигалки, монеты и бутылки с водой.

«Несколько зажигалок были брошены публикой, находящейся за воротами «Реала», они не задели ни одного игрока. В связи с этим матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по громкой связи о необходимости прекратить данные действия.

На 80-й минуте игры и во время празднования гола «Реала» две полупустые бутылки с водой упали с трибун, не задев ни одного игрока.

3 зажигалки и монета номиналом 1 евро упали в штрафной «Реала», один из этих предметов попал в голкипера « » [ ], не причинив ему никакого вреда», – говорится в судейском протоколе.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселону» оштрафуют за произошедшее.

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