«Камп Ноу» скандировал «Месси, Месси» перед финалом испанской медиалиги. 91 594 зрителя присутствуют на стадионе
«Камп Ноу» скандировал фамилию Лионеля Месси перед финалом испанской медиалиги.
Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги – турнира, основателем которого является Жерар Пике.
В общей сложности на стадион пришли 91 594 зрителя.
Перед началом игр фанаты положительно отреагировали на предложение вернуть в «Барсу» Месси.
Блогер xBuyer спросил у собравшихся зрителей, хотят ли они возвращения аргентинца, который сейчас играет за «ПСЖ».
Болельщики ответили одобрительным возгласом, а затем затянули: «Месси, Месси».
Пике, обсуждая возможное возвращение Лионеля в одном из недавних интервью, отметил, что трансфер Месси оживит Каталонию, но подчеркнул, что решение будет зависеть от самого аргентинца.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3125956.html
Уважение ко «второй стороне» спора )))
Он после первого пришествия Месси по уши в долгах и уголовных делах.
Полечу домой, как птица
Полечу как птица я
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Демобилизация
Жизнь начнётся без авралов
Сундуков и генералов
Демобилизация