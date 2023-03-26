«Камп Ноу» скандировал «Месси, Месси» перед финалом испанской медиалиги. 91 594 зрителя присутствуют на стадионе

«Камп Ноу» скандировал фамилию Лионеля Месси перед финалом испанской медиалиги.

Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» – турнира, основателем которого является Жерар Пике.

В общей сложности на стадион пришли 91 594 зрителя.

Перед началом игр фанаты положительно отреагировали на предложение вернуть в «Барсу» Месси.

Блогер xBuyer спросил у собравшихся зрителей, хотят ли они возвращения аргентинца, который сейчас играет за «ПСЖ».

Болельщики ответили одобрительным возгласом, а затем затянули: «Месси, Месси».

Пике, обсуждая возможное возвращение Лионеля в одном из недавних интервью, отметил, что трансфер Месси оживит Каталонию, но подчеркнул, что решение будет зависеть от самого аргентинца.