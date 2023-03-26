«Камп Ноу» скандировал «Месси, Месси» перед финалом испанской медиалиги. 91 594 зрителя присутствуют на стадионе

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига болельщики Камп Ноу Кингс Лига Медиафутбол

«Камп Ноу» скандировал фамилию Лионеля Месси перед финалом испанской медиалиги. 

Сегодня в Барселоне на «Камп Ноу» проходит «Финал четырех» Кингс Лиги – турнира, основателем которого является Жерар Пике.

В общей сложности на стадион пришли 91 594 зрителя.

Перед началом игр фанаты положительно отреагировали на предложение вернуть в «Барсу» Месси.

Блогер xBuyer спросил у собравшихся зрителей, хотят ли они возвращения аргентинца, который сейчас играет за «ПСЖ».

Болельщики ответили одобрительным возгласом, а затем затянули: «Месси, Месси».

Пике, обсуждая возможное возвращение Лионеля в одном из недавних интервью, отметил, что трансфер Месси оживит Каталонию, но подчеркнул, что решение будет зависеть от самого аргентинца.

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23 комментария

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Рустам Атаев
Месси 👏 Месси 👏 Месси 👏
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Геннадий Тимченко
Ответ Артём Толоконников
Легенда возвращается домой
скорей бы... только согласится ли Ла Лига на скромный пешеходный процент от своих доходов❓🤔
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AnMe
В другой Публикации указано подробнее, что сиу тоже кричали на трибунах 😀:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3125956.html
Уважение ко «второй стороне» спора )))
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Alexandr Donskoy
Ответ Alex Slobodskikh
За что они так ненавидят свой клуб? Он после первого пришествия Месси по уши в долгах и уголовных делах.
Спать 😴 пора
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Alexandr Donskoy
Гений Месси чемпион мира лучший игрок в истории футбола 100% вернётся в родную Барселону!
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Артём Толоконников
Легенда возвращается домой
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fellx
Ответ jakie
90 тысяч на матче любителей!!!
И они праздновали один из голов выкриком Siuuuuu
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Alex Slobodskikh
За что они так ненавидят свой клуб?
Он после первого пришествия Месси по уши в долгах и уголовных делах.
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savik-A.M.
Ответ Александр Елисеенко
Да что там стадион, по такому поводу надо Барселону переименовать в Мессилону
Да чё мелочится вы Каталонию в "мессилонию"
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Виталий
Ну так возвращайте , слишком много шума , освобождайте зарплатную ведомость и забирайте
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Eleman SPb
91 тысяча?!?! там что нет ФанУйди?
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Александр Елисеенко
Ответ DolJun
да понятно что все адекватные любители футбола хотели бы возвращения месси домой, в барсу. это была бы красивая история: контракт на 5 лет, гарантии выхода в старте от чави и должность в структуре клуба после завершения карьеры. статуя у стадиона и сам стадион, переименованный в стадион имени месси - это само собой разумеющееся. только хейтер будет против этого.
Да что там стадион, по такому поводу надо Барселону переименовать в Мессилону
+10
-4
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Sevuska
Так пускай и в Кунингус лигу и переходит - будет там финалы играть как в кубке Гампера 😎
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Joel Campbell
Ждем в барсе на 1 сезон ,так сказать на «последний танец»
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-3
-3
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DolJun
да понятно что все адекватные любители футбола хотели бы возвращения месси домой, в барсу. это была бы красивая история: контракт на 5 лет, гарантии выхода в старте от чави и должность в структуре клуба после завершения карьеры. статуя у стадиона и сам стадион, переименованный в стадион имени месси - это само собой разумеющееся. только хейтер будет против этого.
+6
-12
-6
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samog
Любят его 🔝
+2
-2
0
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jakie
90 тысяч на матче любителей!!!
+7
-1
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lovec23
91 т посещаемость , интересно сколько туров нужно провести что бы набрать такую в рпл
+4
-1
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Иван Новиков
Пора, как и лучшему футболисту мира, на закате карьеры попробовать свои силы в Лиге Европы.
0
-1
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Философ Востока
Скорый поезд к дому мчится
Полечу домой, как птица
Полечу как птица я
Жизнь начнётся без авралов
Сундуков и генералов
Демобилизация
Жизнь начнётся без авралов
Сундуков и генералов
Демобилизация
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Александр Елисеенко
Вы видели гол пяткой через себя Гены Букина? Талант не пропьешь
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#SharkTeam
Ответ Негрейра
Отдохнул в Париже, можно и домой возвращаться
Цена вопроса?
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Негрейра
Отдохнул в Париже, можно и домой возвращаться
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