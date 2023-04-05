Фанаты «Барсы» скандировали «Месси! Месси!» на 10-й минуте матча с «Реалом»

Болельщики «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча с «Реалом»

Команды проводят ответный полуфинальный матч Кубка Испании (0:0, первый тайм). На 10-й минуте фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»

Лионель выступал за «Барселону» под 10-м номером. С 2021 года он играет за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца этого сезона.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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