Фанаты «Барсы» скандировали «Месси! Месси!» на 10-й минуте матча с «Реалом»
Болельщики «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча с «Реалом»
Команды проводят ответный полуфинальный матч Кубка Испании (0:0, первый тайм). На 10-й минуте фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»
Лионель выступал за «Барселону» под 10-м номером. С 2021 года он играет за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца этого сезона.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Стоит и просто ждёт, чтобы замкнуть!
я тут увидел что ковлы хломедиозом .блеют. вот это поворот) а вы месси месси)
А теперь еще и с ПСЖ хочет убежать, как только в кризис команда попала.
Фанаты сухофрукта лучше знают
рано ему ещё к бедуинам!