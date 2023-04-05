Фанаты «Барсы» скандировали «Месси! Месси!» на 10-й минуте матча с «Реалом»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Кубок Испании болельщики Футбол

Болельщики «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча с «Реалом»

Команды проводят ответный полуфинальный матч Кубка Испании (0:0, первый тайм). На 10-й минуте фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»

Лионель выступал за «Барселону» под 10-м номером. С 2021 года он играет за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца этого сезона. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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33 комментария

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Yerbo
Ответ кто-то
Вот, кто по-настоящему любит Месси! А не эти токсикфаны Парижа, которые обижаются за проигранный финал ЧМ
ты правда думаешь что фанаты ПСЖ освистывают Месси из за чм, а не из за плохой игры после чм ?
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Muhammad Juraev
Ответ h4ww7xkqkz
Он ее завершил уже в 2015
Опять поклонники кринжа и арабской миньон лиги
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Muhammad Juraev
Месси даже в 50 будет полезнее левандовского, который только замыкает против всяких Эльче, а когда дело доходит до топ соперника ноль пользы..
Стоит и просто ждёт, чтобы замкнуть!
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saionera
похоже без лео пепси бабселона нулевая
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Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков, и он должен закончить свою карьеру в Барселоне!
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h4ww7xkqkz
Ответ Joel Campbell
Красавцы Месси должен завершить свою ЕвроКарьеру в Барсе
Он ее завершил уже в 2015
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Bleck Ridermen
А толку! Наивные глоры!Не вернётся он за копейки играть, его папа рулит где ему играть.
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Caterina
Ответ Oleg
Три месяца прошло у хейтерни все еще фантомные боли.
Ага, на каждую ветку про Месси прибегают первыми, и заливают ее соплями обиды)) Неаппетитные фрукты.
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Greatest Of All Time
Ответ Дворец культуры Центральный
зачем?
Что бы забил Тебас Мадрид 28,29,30 голы.
+2
-2
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Oleg
Ответ Raul14
Надо было Месси, Месси, принеси левый кубок ЧМ на Спотифай арену))
Три месяца прошло у хейтерни все еще фантомные боли.
+6
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Raul14
Надо было Месси, Месси, принеси левый кубок ЧМ на Спотифай арену))
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Рыжий Бизон
но ведь фанаты Барселоны против подписания Лео Месси? Я тут почитал комментарии и все против, с чего это🤔
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Dark.Babysitter
Меееессиии! Меееесссииии! Мееессиии! Мееесссиии!!! (с)
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кто-то
Вот, кто по-настоящему любит Месси! А не эти токсикфаны Парижа, которые обижаются за проигранный финал ЧМ
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+18
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Павел павел
да фигня все это
я тут увидел что ковлы хломедиозом .блеют. вот это поворот) а вы месси месси)
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Дворец культуры Центральный
Ответ Отец Абду
Ждём Месси в Барсе:)
зачем?
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Теннисный абсолют
К сожалению, Лионель предал команду в трудную минуту.
А теперь еще и с ПСЖ хочет убежать, как только в кризис команда попала.
+5
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deadjoker
А рычагов то хватит?
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Антон Абызов
Миса! Миса!
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dmitry.tchidakin
Не надо Лео в Барсу. Мадрид этого не переживёт. Сантьяго-БернаЛЕО помнит своего героя
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benjamin92
Ответ Отец Абду
Ждём Месси в Барсе:)
А где сын? что-то после 18 декабря не видать его )
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Muhammad Juraev
Куда фанатам Барселоны, которые там живут до фанатов спелого фрукта из Мухосранска..)
Фанаты сухофрукта лучше знают
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Direct free kick
Пеший позор футбола
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ALMANAC
После очередного налогового или судейского скандала: «Рычаги! Рычаги!»
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Barsa! bolshe chem klub
вернётся!!!
рано ему ещё к бедуинам!
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