Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года

55-летний словенец на 47-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Лиссабоне получил мандат на управление УЕФА в период с 2023 по 2027 год.

был единственным кандидатом на этих выборах. За него проголосовали единогласно.

«Это огромная честь, но в основном это огромная ответственность перед футболом. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать», – сказал Чеферин.

Напомним, Чеферин занимает пост главы с 2016 года.