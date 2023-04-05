Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года. Он был единственным кандидатом

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Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года

55-летний словенец на 47-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Лиссабоне получил мандат на управление УЕФА в период с 2023 по 2027 год.

Александер Чеферин был единственным кандидатом на этих выборах. За него проголосовали единогласно.

«Это огромная честь, но в основном это огромная ответственность перед футболом. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать», – сказал Чеферин.

Напомним, Чеферин занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

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88 комментариев

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dimi3io
Ответ Pasta
Американская я слышал неплохая... Например можно использовать силовые структуры ради того, чтобы давить своего политического оппонента. Или например в трагедии, где трансгендер убил 6 людей, включая 3 детей, почему-то жалеть надо именно стрелка, так как "он непонятая жертва". Знаешь что - в одно место может идти такая демократия.
демократия, епта
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B_Boris
Тебас так же избирался
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Alexandr Skomorovsky
Ответ Febos_
проблема в том что уефа зарабатывают благодаря топ клубам, поэтому клубы хотят создать суперлигу чтобы не делится с уефа. это организация просто так отнимает большую часть "пирога" который на самом деле принадлежит именитым клубам
а можно посмотреть иначе: клубы зарабатывают благодаря УЕФА, тв и спонсорам, с которыми УЕФА договаривается и решает.
будем откровенны - без регулятора (УЕФА) топы будут себе играть своим тесным кружком, а всякие лудогорцы, алькмары и осасуны попросту вымрут
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Alexandr Skomorovsky
Ответ AurelioDeLaurentis
это клубы приносят ему деньги, ещё хочет увеличить матчи в еврокубках, потому что не нажрался ещё как следует
а кто клубам приносит деньги? уефа, с ТВ и спонсорами. так-то
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The world champion 1998
Ответ untilofend
как же хочу однажды проснутся и узнать что его арестовали и на долго засадили
Хотя, можете не говорить.
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The world champion 1998
Ответ untilofend
как же хочу однажды проснутся и узнать что его арестовали и на долго засадили
Кого именно?
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The world champion 1998
Он был единственным кандидатом.

Хм, где-то это уже видел.
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Danik S
Ответ Артём Околович
второго кандидата арестовали до выборов?
схема рабочий как у п)
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untilofend
как же хочу однажды проснутся и узнать что его арестовали и на долго засадили
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Ответ Alexandr Skomorovsky
А в чем проблема пилить то, что сами и заработали? Ни бюджетных денег, ни налогоплательщиков, всё ровно, бизнес
Это некоммерческие организации, они как бы сами и не зарабатывают и не могут. Зарабатывают для них другие, а как получают, кто и в каком виде - другой вопрос.
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Тюменец
Неожиданно
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Тюменец
Неожиданно
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СИ
Я надеюсь наша делегация РФС проявила свою позицию - несогласие с политикой уефа в отношении нашей страны , наконец то гордость , как представители великой страны России и проголосовала против русофобского Чеферина (санкции против нашего футбола от организации уефа которое он возглавлял и будет возглавлять) и гражданина страны которая поставляет оружие на Украину из которого возможно убивают наш солдат и мирное население.
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Старик Стариканов
Сердце ПСЖ , диспетчер ПСЖ
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Ответ Pasta
Американская я слышал неплохая... Например можно использовать силовые структуры ради того, чтобы давить своего политического оппонента. Или например в трагедии, где трансгендер убил 6 людей, включая 3 детей, почему-то жалеть надо именно стрелка, так как "он непонятая жертва". Знаешь что - в одно место может идти такая демократия.
Повестка там наглухо поехавшая, да. И что печально, это влияет даже на людей, казалось бы, сформировавшихся, то есть за 30. Общаюсь с несколькими по работе, иногда и про обычное, житейское - несколько раз делал замечания, мол, хватит ходить вокруг да около, в общении со мной можешь называть вещи своими именами. Я же из России, что мне будет?)
Хотя есть исключения, но их мало, в соцсетях точно мало, потому что сама политика соцсетей такова.

Но это не мешает условному Бену Шапиро ездить с выступлениями по универам США и разносить ребят с промытым повесткой мозгом. Коротко и по фактам.
Это недостаточная, но свобода слова.
Ему никто не может предъявить ничего, потому что закон он не нарушает и чувствует эту линию.

Просто для сравнения, в России, на Украине, в Беларуси - нигде бы не позволили даже такую свободу слова, раз слово отличается от генеральной линии партии. Разве что в единичных случаях и то, дозволивший подобное выступление серьезно рисковал бы работой, как минимум.
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AurelioDeLaurentis
Журналист: "А мог бы другой кандидат победить в выборах ???"
Чеферин: "Кандидаты? В выборах? Ха-ха 🤣🤣🤣"
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Pasta
Ответ Vovker
В смысле политика везде одинаковая? Это же Европа, там все идеально и ничего такого быть не может. Такое только в России. Спроси у любого либерала, не будут же они врать, правда?
Да, такого мнения придерживается Игорь Новиков. Вроде 35 лет мужику, а все летает в наивных детских фантазиях, что "у них там всех хорошо и свято, а вот у нас всегда было отвратительно, темно и грязно". Мировую историю Игорь Новиков не знает, ну или знает из западных учебников. Там например говорится, что сброс ядерных бомб на Японию, это был акт милосердия со стороны США, тем самым они остановили войну и спасли миллионы жизней. То, что сами США попросили СССР вмешаться на тихо-океанском фронте, а СССР на суше уже разгромила мощную квантунскую армию, тем самым пред-определив исход Японии - этот ФАКТ ИСТОРИЧЕСКИЙ = опускается. Как и то, что сброс бомб на Японию, это чисто демонстрация силы США перед как раз СССР. Но видимо это не темное пятно в истории США, ну или моя версия событий - это советская пропаганда, а верить надо американским учебникам по истории.
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dmitriy
Единогласно избрали товарища Черненко, ууупс Чеферина конечно же........................
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Игорь Новиков
Ответ Pasta
Ну например некоторым спортсменам из некоторых стран не дают участвовать в спортивных состязаниях, хотя вроде бы "спорт вне политики". А еще например я слышал, что АПЛ делая подборку лучших голов "из каждой страны", пропустила голы российских игроков, включая даже Аршавина. Получаемся голам Аршавина не дали учавствовать в выборке... Или это другое?
Причем тут выборы Чеферина и это? В огороде бузина, а в Киеве дядька.
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Febos_
Ответ Alexandr Skomorovsky
А в чем проблема пилить то, что сами и заработали? Ни бюджетных денег, ни налогоплательщиков, всё ровно, бизнес
проблема в том что уефа зарабатывают благодаря топ клубам, поэтому клубы хотят создать суперлигу чтобы не делится с уефа. это организация просто так отнимает большую часть "пирога" который на самом деле принадлежит именитым клубам
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barsiksimba
Ответ Артём Околович
второго кандидата арестовали до выборов?
Если бы. Второй кандидат ещё даже не родился
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Bob Ganiev
даже в дитчайших диктатурах рисуют кандитатов-клоунов. уефа в итоге не выдержит конкуренцию, как и все другие неконкурентособные образования
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AurelioDeLaurentis
Ответ Alexandr Skomorovsky
А в чем проблема пилить то, что сами и заработали? Ни бюджетных денег, ни налогоплательщиков, всё ровно, бизнес
это клубы приносят ему деньги, ещё хочет увеличить матчи в еврокубках, потому что не нажрался ещё как следует
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Nick Crosier
Примерно одно и тоже везде,просто по-разному это называют.
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Рубин Садыков
Капец выборы на западе проходят….
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