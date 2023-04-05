Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года. Он был единственным кандидатом
Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года
55-летний словенец на 47-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Лиссабоне получил мандат на управление УЕФА в период с 2023 по 2027 год.
Александер Чеферин был единственным кандидатом на этих выборах. За него проголосовали единогласно.
«Это огромная честь, но в основном это огромная ответственность перед футболом. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать», – сказал Чеферин.
Напомним, Чеферин занимает пост главы УЕФА с 2016 года.
будем откровенны - без регулятора (УЕФА) топы будут себе играть своим тесным кружком, а всякие лудогорцы, алькмары и осасуны попросту вымрут
Хм, где-то это уже видел.
Хотя есть исключения, но их мало, в соцсетях точно мало, потому что сама политика соцсетей такова.
Но это не мешает условному Бену Шапиро ездить с выступлениями по универам США и разносить ребят с промытым повесткой мозгом. Коротко и по фактам.
Это недостаточная, но свобода слова.
Ему никто не может предъявить ничего, потому что закон он не нарушает и чувствует эту линию.
Просто для сравнения, в России, на Украине, в Беларуси - нигде бы не позволили даже такую свободу слова, раз слово отличается от генеральной линии партии. Разве что в единичных случаях и то, дозволивший подобное выступление серьезно рисковал бы работой, как минимум.
Чеферин: "Кандидаты? В выборах? Ха-ха 🤣🤣🤣"