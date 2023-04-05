Чеферин о критике АПЛ: «После отказа от Суперлиги ее демонизировали. Но это одна из самых эгалитарных систем в мире, эту модель надо не уничтожать, а следовать ей»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес Александер Чеферин деньги Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин встал на защиту АПЛ и ответил тем, кто критикует лигу

Организаторы Суперлиги Европы и президент Ла Лиги Хавьер Тебас – среди тех, кто говорит, что АПЛ искажает футбольный рынок.

«Мы не должны забывать, что зависть никогда не была хорошим советчиком. С тех пор, как британское правительство, болельщики и клубы сказали «нет» Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу, которую необходимо свергнуть.

Однако успех Премьер-лиги не был достигнут случайно. Приняв на вооружение дерзкий подход, основанный на видении, стратегии и большой усердной работе, лидеры АПЛ и клубы разработали замечательную модель, основанную на спортивных заслугах и в высшей степени эгалитарном распределении богатства.

Это одна из самых эгалитарных (эгалитаризм – концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание какого-то общества с равными социальными и гражданскими правами всех членов этого общества, и, как идеал – равенство прав и возможностей; противоположность элитаризма – Sports.ru) систем в мире. Это не та модель, которую следует уничтожить, а та модель, которой нужно следовать.

И позвольте мне успокоить тех, кто опасается, что английский футбол сокрушит все на своем пути. Цифры не лгут: за последние 20 лет Лигу чемпионов пять раз выигрывали английские клубы. Только дважды за последние десять лет английский клуб завоевал этот культовый трофей.

Это правда, что зависть видит все, кроме правды», – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА.

Он обратил внимание на то, что в 1/4 финала Лиги чемпионов больше итальянских команд, чем английских, несмотря на большое отставание Серии А от АПЛ в финансовом плане.

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50 комментариев

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Marcus-light
Ответ Экспертное мнение
Ну потому что твоя Челся и состоит из игроков с условных Осасун, Аспиликуета, Алонсо был, и прочие))) Мощь клубов АПЛ напрямую зависит от ресурсов Осасун, Бенфик и Порту. Что они дают, то и будут жрать клубы АПЛ, поэтому абсолютное превосходство не состоится никогда, даже тренеры Артета, Пеп, Клопп ребята из Испании, Германии. Без ресурсов из Европы АПЛ просто 0.
А вот Реал всегда славился испанцами)) Пушкаш, Хенто, Роналду, Модрич
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
прикол в том, что есть бедные и богатые. база у каждого разная, а спортивном соревновании проходит тот кто побеждает дальше. в голове у бедных почему-то сидит то, что один ресурс может быть как-то благороднее другого. но правда в том, что это не так, и я хз что такие прописные истины нужно кому-то объяснять. вообще мерить лиги еврокубками - слишком общо и топорно, я свой пример приводил как раз чтобы это показать.
То есть ты предлагаешь не играть в футбол, не выходить на поле, а считать лучшим в мире Мудрика, ведь он стоит 100 млн, мне так Челси сказал, значит он врать не может. Ты думай за сколько взял Энцо Бенфика, а за сколько Челси Мудрика. АПЛ просто раздутая лига с нулевой эффективностью на футбольном поле, если соотносить ресурсы и богатства которые у них имеются, даже Борнмут должен быть сильнее Баварии, но этого не происходит.
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Александра Александрова
Ответ Marcus-light
Но ведь именно таких же трат хотят Барселона и Реал, а на ЛЧ болт положить. Значит они тоже не считают трофеи главным мерилом успеха клуба
Все хотят денег , но силу команды показывают международные трофеи и сама игра , но не одна команда в апл никогда не играла на уровне Барселоны 2009-2011 , даже близко не было такой команды , Сити Гвардиолы даже близко не приблизилась к той Барсе )ла лига это эталон соотношения качества , игра в пас , ане тупое бей беги, кто понимает в футболе понимает , что апл это просто бездонный мешок, да они сильный из бабок иностранных , иностранных тренеров и иностранных игроков , но все равно слабее ла лиги в 21 веке причём на три головы слабее !
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CopaAmerica
Ответ Александра Александрова
Апл существует за счет чужих денег , вот и вся модель , убери оттуда чужие деньги , все рухнет ваша апл , Сити арабские деньги , Челси украденные деньги Абрамовича , Ливерпуль Мю , амерские деньги , весь топ состоит за счёт чужого бабла ! НАнглосаксы всю жизнь жили за счет кого то!
кто больше виноват, кто создал "налоговый рай" для денег или кто отнес туда деньги? кто больше выиграл?
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
А тебе не кажется странным, почему мы вообще говорим о какой-то конкуренции между клубами АПЛ и остальной Европой, если АПЛ по деньгам намного превосходит всех? С такими ресурсами даже Борнмут должен на классе проходить Реал, Барсу, Баварию и всех, но почему этого не происходит? Борнмут даже Альмерию с трудом не факт что обыграет вообще, ответь себе на эти вопросы. Вроде Борнмут в сто раз богаче, но на поле не сильнее. Думай.
кому он должен? борнмут самодостаточный клуб, откуда тебе знать какие задачи перед ним стоят на сезон? это не осасуна или барса, перед которыми на сезон стоит задача выжить и в идеале без рычагов. думай.
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Александра Александрова
Ответ Лысый Папа
деньги расставляют приоритеты. аутсайдер апл получает в два-три раза больше денег за сохранения прописки в апл, чем барса/реал за победу в лч. о чем тут вообще спорить? в лалиге два топ клуба, и два середняка на 3-4 строчке. и ты тактично умолчал о том что 2 лучших игрока 21 века играли в испании именно за эти клубы. когда ты говоришь о лалиге ты берешь успехи двух команд и распространяешь на всю лигу. ла лига это 2 топ клуба и 18 мусорных команд.
Второй эшелон Испании выиграл 11 лиг Европы кубков УЕФА> Англия 3 ))) одна Барселона выиграла 4 лиги чемпионов , вся апл 5 в 21 веке , Вильярреал с бюджетом в 50 миллионов играл в полуфинале лиги чемпионов , но в ла лиге 2 сильные команды )) тогда получается в апл вообще нет сильных команд ))
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
Прикол в том, что Вильярреал выкидывает МЮ и Баварию не обладая таким богатством, а на голой системе)) Ни один английский клуб на такое не способен в принципе.
прикол в том, что есть бедные и богатые. база у каждого разная, а спортивном соревновании проходит тот кто побеждает дальше. в голове у бедных почему-то сидит то, что один ресурс может быть как-то благороднее другого. но правда в том, что это не так, и я хз что такие прописные истины нужно кому-то объяснять.
вообще мерить лиги еврокубками - слишком общо и топорно, я свой пример приводил как раз чтобы это показать.
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Marcus-light
Ответ Александра Александрова
Да тут вообще не было разговоров про супер лигу , Реал и Барселона хотят больше денег и не быть зависимыми от УЕФА Фифа , тут разговор был про лучшую лигу мира ) ну нельзя назвать бездонный мешок, на который тратится денег в 5 раз больше чем на ла лигу ,а выигранных титулов в в три раза меньше чем у ла лиги , лучшей лигой мира )
Но ведь именно таких же трат хотят Барселона и Реал, а на ЛЧ болт положить. Значит они тоже не считают трофеи главным мерилом успеха клуба
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CopaAmerica
Ответ Лысый Папа
апл отличается от условной лалиги, тем что топ2 лалиги еле выживает благодаря рычагам, а в апл условный середняк с 10го места в лице челси может купить весь состав барсы прямо сейчас и рычагами ему дергать не придется для этого
а что там смотреть кроме эль классико? неймар месси роналду тоже ушли. смотреть атлетико хетафе и осасуну терпения не хватает
гораздо веселее играют немцы и итальянцы не увлекаясь трансферами
правила нба мотивирует команды атаковать, да и сами игроки стараются превратить игру в шоу. клубам лалиги необходимо собраться и принять какие то кардинальные меры,
если товар не продается то дело в товаре
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Экспертное мнение
Ответ Лысый Папа
возьми выше, а правильнее 3 клуба из топ 5 лалиги против мю(5 место апл). там мю их всех на классе прошел. а челси выбил бд - второй клуб бундеса
А тебе не кажется странным, почему мы вообще говорим о какой-то конкуренции между клубами АПЛ и остальной Европой, если АПЛ по деньгам намного превосходит всех? С такими ресурсами даже Борнмут должен на классе проходить Реал, Барсу, Баварию и всех, но почему этого не происходит? Борнмут даже Альмерию с трудом не факт что обыграет вообще, ответь себе на эти вопросы. Вроде Борнмут в сто раз богаче, но на поле не сильнее. Думай.
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
третья команда апл выкинула лидера испании из ле. о чем ты вообще споришь с людьми, которые адекватные аргументы к беседе не принимают?)
Прикол в том, что Вильярреал выкидывает МЮ и Баварию не обладая таким богатством, а на голой системе)) Ни один английский клуб на такое не способен в принципе.
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Jhon Jhon
Ну так редкие победы Англии в лч и доказывают ее уровень, либо у тебя 2-4 важных матча как в других лигах, либо 30+ как в АПЛ
По такой логике ПСЖ должен каждый год "ушастого" выигрывать!
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Лысый Папа
Ответ Экспертное мнение
При этом если на поле выпустить Осасуну против Челси, разница в классе и по игре не будет сильно различаться.
возьми выше, а правильнее 3 клуба из топ 5 лалиги против мю(5 место апл). там мю их всех на классе прошел. а челси выбил бд - второй клуб бундеса
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Александра Александрова
Ответ Marcus-light
Проблема в том, что Реал и Барселона хотят Суперлигу не потому что хотят больше титулов. Они хотят деньги и больше фанатскую базу. Американская модель должны бы научить, что сколько Голден Стейт не выиграет титулов, номер один в мире всё равно будет Лейкерс. Даже Чикаго Буллс будут более узнаваемым брендом. И совсем не из-за музея.
Да тут вообще не было разговоров про супер лигу , Реал и Барселона хотят больше денег и не быть зависимыми от УЕФА Фифа , тут разговор был про лучшую лигу мира ) ну нельзя назвать бездонный мешок, на который тратится денег в 5 раз больше чем на ла лигу ,а выигранных титулов в в три раза меньше чем у ла лиги , лучшей лигой мира )
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<<Amstel Trigun>>
Типичное мышление чиновника, мол сделай так же как у них и результат будет как у них((
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Schiaff1no
Так говорит будто не понимает, что для клубов АПЛ ЛЧ скорее вишенка на торте к основному блюду.
Это есть Суперлига
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Лысый Папа
Ответ Александра Александрова
Слушай да вообще все лиги самые сильные получается и еврокубки важны только Испании , если мыслить твоими категориями , потому что ла лига в 21 веке выиграла больше трофеев чем 54 страны ))
деньги расставляют приоритеты. аутсайдер апл получает в два-три раза больше денег за сохранения прописки в апл, чем барса/реал за победу в лч. о чем тут вообще спорить? в лалиге два топ клуба, и два середняка на 3-4 строчке. и ты тактично умолчал о том что 2 лучших игрока 21 века играли в испании именно за эти клубы. когда ты говоришь о лалиге ты берешь успехи двух команд и распространяешь на всю лигу. ла лига это 2 топ клуба и 18 мусорных команд.
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Tun
Ответ Александра Александрова
Команда, которая идёт на первом месте в апл Спортинг обыграть не может , ну просто сильнейшая лига )))
команда, которая с отрывом первая в Испании, разбилась от МЮ, который сейчас на 5 месте. представляю, какие рекорды поставил бы нынешний Спортинг в ла лиге
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DolJun
Ответ Доминатор3000
Да да. Худший Челси за 20 лет,выбил вторую команду Бундеслиги из ЛЧ. Осасуна то их раскатает,точно. 🤪
третья команда апл выкинула лидера испании из ле. о чем ты вообще споришь с людьми, которые адекватные аргументы к беседе не принимают?)
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lampard4ever
Насчёт эгалитарности согласен, нынешняя мощь лиги началась именно с перераспределения доходов. То есть именно тогда, когда победитель АПЛ стал получать всего на 50% больше, чем команда, вылетающая в ЧШ, всё и началось. Команды стали гораздо более конкурентноспособными, матчи стали гораздо более интересными, аа это повлекло за собой приток денег в лигу. И так виток за витком. После этого смотреть чемпионаты, где пара ведущих команд загребает 80% доходов стало просто невозможным. Хотя сейчас уже все чемпы стараются принять схему АПЛ или, по крайней мере исполнить что-то похожее.
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Marcus-light
Ответ Александра Александрова
Недавно подсчитал количество международных трофеев , всего в Европе 55 лиг ,на ла лигу тратится денег в 5 раз меньше чем на апл , но у ла лиги 35 троффеев , а у апл 13 )) дальше еще веселее , Ла лига 35 трофеев остальные 54 лиги 33 трофея на всех , те одна Испания выиграла больше чем все лиги вместе взятые в Европе , по клубным чм опять 8-6 в пользу Испании )) вот и считаейте свой мыльный, надутый, искусственный пузырь лучшей лигой мира , иностранные тренеры , приехали тренировать иностранных игроков , за иностранные бабки , вот и вся ваша хваленная апл ))
Проблема в том, что Реал и Барселона хотят Суперлигу не потому что хотят больше титулов. Они хотят деньги и больше фанатскую базу. Американская модель должны бы научить, что сколько Голден Стейт не выиграет титулов, номер один в мире всё равно будет Лейкерс. Даже Чикаго Буллс будут более узнаваемым брендом. И совсем не из-за музея.
0
0
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Tun
Ответ Jhon Jhon
Ну так редкие победы Англии в лч и доказывают ее уровень, либо у тебя 2-4 важных матча как в других лигах, либо 30+ как в АПЛ
как фанат апл никогда не был согласен с этой логикой. уверен, условные Реал/Барса/Бавария были бы в топе апл и при такой интенсивности, у других чемпионатов именно средний уровень хромает
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Экспертное мнение
Ответ Доминатор3000
Да да. Худший Челси за 20 лет,выбил вторую команду Бундеслиги из ЛЧ. Осасуна то их раскатает,точно. 🤪
Ну потому что твоя Челся и состоит из игроков с условных Осасун, Аспиликуета, Алонсо был, и прочие))) Мощь клубов АПЛ напрямую зависит от ресурсов Осасун, Бенфик и Порту. Что они дают, то и будут жрать клубы АПЛ, поэтому абсолютное превосходство не состоится никогда, даже тренеры Артета, Пеп, Клопп ребята из Испании, Германии. Без ресурсов из Европы АПЛ просто 0.
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Kirkoroff
Ответ S.A.N.
перед тем, как клубы апл вышли из Суперлиги, они вообще-то в неё вошли. Причём, добровольно. И в руководстве проекта были не только "ренегаты" Анльелли и Перес, но и американцы из МЮ, Ливерпуля и Арсенала. Так что какой бы крутой АПЛ ни была, интерес к Суперлиге у топов был, а вполне вероятно есть до сих пор.
Разделяй и властвуй - этого принципа придерживается уефа в вопросе суперлиги. Одних поругали, других похвалили, и вот уже не так уж они едины.
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Доминатор3000
Ответ Экспертное мнение
Вильярреал из зоны вылета выиграл ЛЕ недавно, обыграв в финале богатейший МЮ, а потом и выбив Баварию из ЛЧ.
И что?
Аякс недавно в полуфинале ЛЧ был,а где он сейчас?
МЮ на 5 месте в АПЛ и вынес Барселону из ЛЕ,а она на первом месте в Ла Лиге…
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