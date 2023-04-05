Чеферин о критике АПЛ: «После отказа от Суперлиги ее демонизировали. Но это одна из самых эгалитарных систем в мире, эту модель надо не уничтожать, а следовать ей»

Президент УЕФА Александер Чеферин встал на защиту АПЛ и ответил тем, кто критикует лигу

Организаторы Суперлиги Европы и президент Ла Лиги Хавьер Тебас – среди тех, кто говорит, что АПЛ искажает футбольный рынок.

«Мы не должны забывать, что зависть никогда не была хорошим советчиком. С тех пор, как британское правительство, болельщики и клубы сказали «нет» Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу, которую необходимо свергнуть.

Однако успех Премьер-лиги не был достигнут случайно. Приняв на вооружение дерзкий подход, основанный на видении, стратегии и большой усердной работе, лидеры АПЛ и клубы разработали замечательную модель, основанную на спортивных заслугах и в высшей степени эгалитарном распределении богатства.

Это одна из самых эгалитарных (эгалитаризм – концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание какого-то общества с равными социальными и гражданскими правами всех членов этого общества, и, как идеал – равенство прав и возможностей; противоположность элитаризма – Sports.ru) систем в мире. Это не та модель, которую следует уничтожить, а та модель, которой нужно следовать.

И позвольте мне успокоить тех, кто опасается, что английский футбол сокрушит все на своем пути. Цифры не лгут: за последние 20 лет Лигу чемпионов пять раз выигрывали английские клубы. Только дважды за последние десять лет английский клуб завоевал этот культовый трофей.

Это правда, что зависть видит все, кроме правды», – сказал на конгрессе .

Он обратил внимание на то, что в 1/4 финала Лиги чемпионов больше итальянских команд, чем английских, несмотря на большое отставание Серии А от в финансовом плане.