Чеферин о Суперлиге: «На одного спасителя футбола завели дело из-за махинаций с бюджетом, на другого – из-за переводов руководству судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь про третьего»

Теги Бавария Ювентус Барселона Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Ла Лига УЕФА Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент УЕФА упрекнул создателей Суперлиги Европы в непорядочности

«Этот проект до сих пор в разработке только ради публикаций в газетах и эго отдельных заинтересованных лиц. Они пытаются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции в случае переговоров с УЕФА, но они не поняли, что обсуждать тут нечего.

Я согласился встретиться с сотрудниками их агентства, А22 Sports, и предложил позвать представителей клубов и фанатских сообществ. Карл-Хайнц Румменигге точно это описал: «Для вас это будет Ватерлоо».

История с «Ювентусом» закончилась так, как и должна была, неправильно было все. Я хочу отметить, что с уважением отношусь к клубу, как в целом и ко всем, кто занимается Суперлигой. Это великие клубы, которые представляют собой намного большее, чем инициативы их лидеров. Если руководство клуба принимает плохие решения, это не значит, что я буду против клуба в целом, тем более не против его игроков и фанатов.

Но интересное дело: из трех клубов, мнящих себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб.

Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол», – сказал Александер Чеферин.

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Намекает, что Пересу и "Реалу" тоже найдут, что предъявить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio666
Бооооольше денег!
Ещё бооооольше денег в УЕФА!
ЛЧ - есть
ЛЕ - есть
Лига Конференций (прости хоспади) - есть
ЧЕ - есть
Лига наций - есть
Бооольше денег в УЕФА!
Вот только там они и осядут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Жуйло
Ответ Mr. Jones
Вообще-то в американских лигах у клубов все прекрасно получается. Но да, там другая реальность - они равноправные партнеры по бизнесу. А в футболе авторы "суперлиги" больше о своем привилегированном статусе думают, и как бы обмануть других, навязать свои правила и забрать себе всю кассу.
Американская лига - это и есть та самая УЕФА. Лига занимается всеми техническими вопросами, и рулит всеми деньгами, перераспределяя их. Для этого есть два рабочих механизма - потолок зарплат на клуб, и система драфта. Адепты Суперлиги об этих механизмах даже не заикаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrana_man
Ну вот и причина разбирательств с Ювентусом и Барселоной, по моему, это было очевидно всем, кроме тупеньких хейтерков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hoohma
Пока Перес в строю, Чиферин будет делать со-со
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vova123456
Ответ Rafael Nadal Parero
Чувак расписался не только в том, что уефа организовала нападения на юве и барсу, но и косвенно в том, что на все большие клубы есть компроментирующие факты о нарушениях, на которые «во время дружбы» и ради прибыли от коммерческих контрактов и вещателей можно закрывать глаза. И уже с закрытыми глазами потрахивать не такие большие и дружелюбные клубы за финансовые фейр плей и прочую чушь. ПСЖ с Сити передают привет, венгерский Видеотон и молдавский Шериф принимают поздравления.
Ни в чем он не расписался, просто перечислил факты.
Да и про Шериф, как раз таки Шериф очень рад решениями УЕФА в последние годы. Благодаря реформам в квалификации к ЛЧ, Шериф наконец-то попал в групповую стадию, а благодаря лиге Конференции, Шериф теперь постоянно будет играть в группе, как минимум в третьем по силе евротурнире.
Ещё из-за некоторых ограничений связанных с финансовым фэйр плэй, начались проблемы у молдавских команд которые набирали обороты, и в теории могли занять первое место в чемпионате. В последствии, эти клубы либо стали слабыми либо исчезали.
И про Сити чего ты написал? Эту команду УЕФА остранила от ЛЧ и выписала штраф, но потом Сити выиграл дело в КАС, который отменил отстранение и штраф для Сити. Так что УЕФА сделали все что смогли, но они не могут не подчиняться решениями КАС.
Так что не пиши чушь про Шериф, Сити и про УЕФА, видно что ты не очень то и понимаешь о чем говоришь, лишь бы плюсики срубить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Намекает, что на всех мешков есть папочки с компроматом на такой случай?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирворис Мирмахмудов
Перес снимет его с должности с таким темпом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guizzy
Ответ AndreyBSC
Ой ладно. Если проверить уефа и фифа, нарушения Юве и Барсы будут цветочками.
Это очевидно, что УЕФА на этом только и держится. Но глупо то, что сейчас они начали так открыто об этом говорить, предлагая тому же Юве помощь в расследовании, если они откажутся от проекта Суперлиги, а иначе там маячит снятие ещё большего кол-ва очков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegus7
На фотке Чифиру не хватает рогов и бородки, и будет на черта из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» похож:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ekimov
Дак потому и проблемы. У всех рыльце в пушку. А Достаётся только неугодным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guizzy
Чеферин решил, что стелясь под арабов, он уже имеет вес, чтобы угрожать Пересу? )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Leo
И что ему сделает Перес? После провала проекта суперлиги, он уже не будет говорить с УЕФА с позиции силы. Не переоценивай его.
Как говорил Воланд, шутка в том, что человек внезапно смертен. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shoxruh Abdunazarov
это значит что теперь очередь реала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AndreyBSC
Ой ладно. Если проверить уефа и фифа, нарушения Юве и Барсы будут цветочками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emin Aliev
ахах, он только что расписался в заказухе всех этих дел.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ KozlikX
ПСЖ
И как он помог ПСЖ? Жеребьевкой, судейством? Нет же.. Скорее наоборот.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafael Nadal Parero
Ответ Владимир Кузьменков
Интересно, из-за чего на Чеферина заведут дело...
наркоман
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafael Nadal Parero
Ответ Syndycate
Ты думаешь на УЕФА нет чего-то подобного?) Всегда найдется рыба покрупнее)
Я думаю, что не плохо было бы посмотреть матчи суперлиги) внутренние чемпионаты не интересны, лч скатилась
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
А чего тут смотреть - можно поднять старое дело, о покупке и давлении на молодых игроков(до 16 лет). И раздуть до чего-то нового. Повод есть - работайте)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Jones
Ответ Семён Жуйло
А вот это, наверное, правильно. Клубы такого нарулят, что за 100 лет потом не распутаешь. Только представьте, что 100 человек одновременно попытаются по команде "фас" поделить большой пирог. Даже если у 99 из них вполне справедливые и честные помыслы - пирогу каюк однозначно.
Вообще-то в американских лигах у клубов все прекрасно получается. Но да, там другая реальность - они равноправные партнеры по бизнесу. А в футболе авторы "суперлиги" больше о своем привилегированном статусе думают, и как бы обмануть других, навязать свои правила и забрать себе всю кассу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Кузьменков
Интересно, из-за чего на Чеферина заведут дело...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
Как мафиозник говорит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биодудь
Ответ Буратино55
Вообще офигевший тип, уже в наглую угрожает
В чем угроза? Он просто озвучил факты.
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Ответ Сэр-НеХер
Это уже как открытая угроза выглядит. Мне кажется, что Перес может не простить…
что-то вы переоцениваете старика. он всего лишь президент второго мадридского кабинета.
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий