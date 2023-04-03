Чеферин о Суперлиге: «На одного спасителя футбола завели дело из-за махинаций с бюджетом, на другого – из-за переводов руководству судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь про третьего»
Президент УЕФА упрекнул создателей Суперлиги Европы в непорядочности
«Этот проект до сих пор в разработке только ради публикаций в газетах и эго отдельных заинтересованных лиц. Они пытаются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции в случае переговоров с УЕФА, но они не поняли, что обсуждать тут нечего.
Я согласился встретиться с сотрудниками их агентства, А22 Sports, и предложил позвать представителей клубов и фанатских сообществ. Карл-Хайнц Румменигге точно это описал: «Для вас это будет Ватерлоо».
История с «Ювентусом» закончилась так, как и должна была, неправильно было все. Я хочу отметить, что с уважением отношусь к клубу, как в целом и ко всем, кто занимается Суперлигой. Это великие клубы, которые представляют собой намного большее, чем инициативы их лидеров. Если руководство клуба принимает плохие решения, это не значит, что я буду против клуба в целом, тем более не против его игроков и фанатов.
Но интересное дело: из трех клубов, мнящих себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб.
Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол», – сказал Александер Чеферин.
Ещё бооооольше денег в УЕФА!
ЛЧ - есть
ЛЕ - есть
Лига Конференций (прости хоспади) - есть
ЧЕ - есть
Лига наций - есть
Бооольше денег в УЕФА!
Вот только там они и осядут...
Да и про Шериф, как раз таки Шериф очень рад решениями УЕФА в последние годы. Благодаря реформам в квалификации к ЛЧ, Шериф наконец-то попал в групповую стадию, а благодаря лиге Конференции, Шериф теперь постоянно будет играть в группе, как минимум в третьем по силе евротурнире.
Ещё из-за некоторых ограничений связанных с финансовым фэйр плэй, начались проблемы у молдавских команд которые набирали обороты, и в теории могли занять первое место в чемпионате. В последствии, эти клубы либо стали слабыми либо исчезали.
И про Сити чего ты написал? Эту команду УЕФА остранила от ЛЧ и выписала штраф, но потом Сити выиграл дело в КАС, который отменил отстранение и штраф для Сити. Так что УЕФА сделали все что смогли, но они не могут не подчиняться решениями КАС.
Так что не пиши чушь про Шериф, Сити и про УЕФА, видно что ты не очень то и понимаешь о чем говоришь, лишь бы плюсики срубить.